Cinema City zaprasza na lato pełne nagród i rodzinnych seansów

Wakacje to czas wspólnych doświadczeń i okazja do odkrywania nowych filmowych historii. Z myślą o widzach, którzy latem chętnie wybierają kino jako formę spędzania wolnego czasu, Cinema City przygotowało dwie specjalne inicjatywy: program lojalnościowy "Wygrywaj przez całe lato" oraz nowość - Karnet Rodzinny. Obie akcje pozwolą widzom korzystać z dodatkowych korzyści podczas kinowych wizyt.
Wygrywaj przez całe lato - punkty za każdą wizytę w kinie
Od 17 czerwca do 30 września widzowie Cinema City będą mogli brać udział w akcji "Wygrywaj przez całe lato". Za zakupy w kinie – bilety na seanse oraz produkty barowe – uczestnicy otrzymają punkty, które następnie będzie można wymieniać na atrakcyjne nagrody na dedykowanej stronie akcji: www.promo.cinema-city.pl
Za każdą wydaną złotówkę uczestnik otrzyma 1 punkt. Aby dołączyć do programu, wystarczy wejść na stronę akcji, założyć konto i rejestrować kody promocyjne otrzymywane podczas zakupów w kinie.
Wśród nagród znajdują się m.in. darmowe napoje, popcorn, nachosy, zniżki na produkty barowe oraz bezpłatne bilety do kina. Zakupy premiowane kodami promocyjnymi będą możliwe do 2 sierpnia, natomiast rejestracja kodów i wymiana punktów na nagrody potrwa od 3 sierpnia do 30 września 2026 roku. Dodatkowo, płacąc za transakcje w Cinema City kartą banku Credit Agricole punkty naliczane są podwójnie.
Nowy Karnet Rodzinny – 10 biletów w atrakcyjnej cenie
Cinema City z okazji wakacji przygotowało również specjalną propozycję dla rodzin z dziećmi. W sprzedaży dostępny jest Karnet Rodzinny, który obejmuje 10 biletów na filmy familijne z Oferty Rodzinnej w cenie 209 zł.
Zakupu karnetu można dokonać wyłącznie stacjonarnie w kinach sieci Cinema City do 31 sierpnia 2026r., a wykorzystanie kompletu biletów możliwe jest w ciągu sześciu miesięcy od daty zakupu. Bilety w ramach Karnetu Rodzinnego można realizować zarówno w kasach kin, jak i online. W jednym dniu użytkownik będzie mógł wykorzystać maksymalnie cztery bilety w ramach Karnetu.
Oferta obejmuje seanse 2D i 3D z repertuaru rodzinnego. W przypadku pokazów 3D obowiązuje dopłata za okulary, a seanse w formatach specjalnych, takich jak IMAX, 4DX, ScreenX, Komfort czy VIP, wymagają dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem kina.
Jeszcze więcej korzyści dla rodzin i kinowych entuzjastów
Zakup Karnetu Rodzinnego będzie dodatkowo premiowany punktami w programie "Wygrywaj przez całe lato". Oznacza to, że widzowie korzystający z pakietu biletów mogą jednocześnie cieszyć się korzystniejszą ceną seansów oraz szybciej zdobywać punkty wymieniane na nagrody – 209 zł to aż 209 punktów do zarejestrowania.
Wakacje to wyjątkowy czas, który wiele osób chce spędzać wspólnie z bliskimi. Kino daje możliwość przeżywania emocji razem – niezależnie od wieku. Dlatego przygotowaliśmy rozwiązania, które pozwalają naszym klientom jeszcze częściej korzystać z kinowych wizyt. Łącząc program "Wygrywaj przez całe lato" z Karnetem Rodzinnym, chcemy nagradzać widzów za ich zakupy i zachęcać do częstszego odwiedzania naszej sieci kin – mówi Monika Wolska, Dyrektor Marketingu Cinema City Poland.
Co zobaczymy w Cinema City tego lata?
Wakacje w Cinema City upłyną nie tylko pod znakiem promocji i nagród, ale także głośnych premier filmowych.
Premiery dla całej rodziny
• "Toy Story 5" – premiera: 17 czerwca, powrót bohaterów jednej z najpopularniejszych serii animowanych w historii kina. • "Minionki i straszydła" – premiera: 1 lipca, kolejna odsłona przygód uwielbianych żółtych rozrabiaków. • "Vaiana" – premiera: 10 lipca, nowa odsłona hitowej animacji Disneya, tym razem w wersji aktorskiej, która ponownie zabierze widzów w pełną przygód podróż. • "Ekipa Zwierzaków" – premiera: 24 lipca, animowana produkcja pełna humoru i zwariowanych zwierzęcych bohaterów. • "Psi Patrol i dinozaury" – premiera: 7 sierpnia, kolejna kinowa przygoda psich ratowników znanych z popularnego serialu.
Premiery dla miłośników wielkiego kina
• "Backrooms. Bez wyjścia" – premiera: 19 czerwca, psychologiczny horror science-fiction od studia A24 w reżyserii młodego youtubera Kane'a Parsonsa, który podbija serca widzów na całym świecie. • "Supergirl" – premiera: 26 czerwca, produkcja opowiadająca o jednej z najpopularniejszych bohaterek uniwersum DC, otwierająca nowy rozdział jej ekranowych przygód. • "Martwe zło: Ogień" – premiera: 10 lipca, najnowsza odsłona kultowej serii horrorów o walce z demonami. • "Odyseja" – premiera: 17 lipca, nowy film Christophera Nolana, będący widowiskową ekranizacją jednego z najważniejszych dzieł literatury światowej. • "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" – premiera: 29 lipca, kontynuacja przygód słynnego pajęczaka z Tomem Hollandem i Zendayą w rolach głównych
Wizyta w Cinema City tego lata to coś więcej niż kino – to szansa na niezapomniane filmowe emocje oraz wyjątkowe nagrody, dzięki którym każdy zakup może przynieść dodatkową wartość! Do zobaczenia przy barze.