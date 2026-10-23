Cinobo, platforma streamingowa inna niż wszystkie, startuje w Polsce 3 listopada

Cinobo to znacznie więcej niż kolejny serwis streamingowy. To platforma działająca w modelu subskrypcyjnym, na której znajdziemy setki tytułów – filmów, jak i seriali – z całego świata. Start już 3 listopada.
Wartościowe filmy zbyt często znikają, giną pod algorytmami albo nigdy nie docierają do widzów, którzy mogliby je pokochać. Już na starcie polscy widzowie znajdą w katalogu blisko 1000 tytułów – zarówno filmów, jak i seriali. Ponadto, Cinobo skutecznie łączy świat małego i dużego ekranu, oferując swoim subskrybentom również bezpłatne bilety do kina i proponując zupełnie nowe podejście do odkrywania filmów.
Przed premierą zdradzamy podstawowe informacje i kulisy powstania platformy. Więcej informacji, w tym pełny katalog, poznamy 3 listopada, wraz z oficjalnym startem Cinobo w Polsce.
SPOŁECZNOŚĆ, KTÓRA MA WPŁYW NA KSZTAŁT PLATFORMY
Społeczność odgrywa kluczową rolę w budowaniu Cinobo, które już teraz zaprasza przyszłych widzów do wspólnego tworzenia platformy. Jeszcze przed startem do społeczności Cinobo dołączyły tysiące kinomanów, którzy podpowiadają, jakie filmy i seriale powinny znaleźć się na platformie. Kuratorski wybór to dopiero początek: recenzje, oceny, własne listy i wspólne odkrycia są nieodłączną częścią Cinobo. To społeczność miłośników kina, której głos ma realne znaczenie – także przy wyborze tytułów trafiających do katalogu. Bo najlepsze filmowe odkrycia zaczynają się od dzielenia się tym, co kochamy, i polecania sobie nawzajem filmów, które warto zobaczyć.
POLSKI ZESPÓŁ
Za rozwój platformy na polskim rynku odpowiada lokalny zespół miłośników kina pod kierownictwem Marcina Pieńkowskiego, Country Lead Cinobo w Polsce. Zespół tworzy platformę z myślą o polskich widzach, w bliskiej współpracy z rodzimą branżą filmową. Firma jest zarejestrowana w Polsce i buduje miejsce dla najlepszego kina z całego świata uwzględniając lokalną perspektywę, gusta i potrzeby polskich widzów.
JAK TO SIĘ WSZYSTKO ZACZĘŁO
Cinobo powstało w Grecji w 2020 roku z inicjatywy Dafni Bechtsi, która od najmłodszych lat dorastała w świecie kina, otoczona filmami z rodzinnych wypożyczalni wideo, i która zawsze z pasją odkrywała filmy oraz dzieliła się nimi z innymi. Zaczynając zupełnie od zera, zespół w Atenach stworzył Cinobo w oparciu o proste przekonanie: dobre filmy zasługują na to, by je oglądano, zamiast pozwalać im znikać po kilku festiwalowych pokazach czy skazywać je na zapomnienie tylko dlatego, że nie mają wystarczającego potencjału komercyjnego, by trafić do szerokiej dystrybucji kinowej.
kadr z filmu „Spragnieni miłości” (reż. Wong Kar-Wai, 2000)
To, co zaczęło się jako niewielki, niezależny projekt, z czasem przerodziło się w coś znacznie większego – przez ponad sześć lat Cinobo zbudowało w Grecji społeczność miłośników kina, jednocześnie aktywnie wspierając lokalną branżę filmową. Platforma nie tylko udostępnia filmy online, ale także skutecznie przyciąga widzów z powrotem do kin: dzięki jej działaniom udało się uratować przed zamknięciem i odnowić aż sześć kin w Grecji, a ponad 300 000 osób wróciło na seanse na dużym ekranie. Cinobo udowadnia tym samym, że streaming i duży ekran nie muszą ze sobą konkurować – wręcz przeciwnie, mogą się wzajemnie wspierać i wspólnie rozwijać kulturę filmową.
CENA I MODEL SUBSKRYPCJI
Cinobo będzie dostępne w ramach jednej subskrypcji w cenie 29,99 zł miesięcznie lub 23,99 zł miesięcznie w planie rocznym, zapewniającej nieograniczony dostęp do starannie wyselekcjonowanego katalogu filmów i seriali, bez konieczności wypożyczania i opłacania poszczególnych tytułów. Od dnia premiery każdy będzie mógł wypróbować platformę bezpłatnie przez 7 dni. A dla tych, którzy nie chcą czekać do 3 listopada i chcą współtworzyć platformę razem z zespołem, Cinobo przygotowało coś specjalnego: każdy, kto jeszcze przed startem platformy zarejestruje się na stronie http://www.cinobo.pl
i podpowie, czego brakuje mu w polskim streamingu, otrzyma miesiąc dostępu gratis. Jak jedna subskrypcja może łączyć domowy streaming z doświadczeniem oglądania filmów na dużym ekranie? Tego dowiemy się już 3 listopada, gdy Cinobo oficjalnie wystartuje w Polsce.
Informacja sponsorowana