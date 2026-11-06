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Cinobo wystartowało. Polecamy filmy, które warto obejrzeć na platformie

Informacja sponsorowana /
https://www.filmweb.pl/news/Cinobo+wystartowa%C5%82o.+Polecamy+filmy%2C+kt%C3%B3re+warto+obejrze%C4%87+na+platformie-169491
Cinobo wystartowało. Polecamy filmy, które warto obejrzeć na platformie
3 listopada fani kina dostali nowe miejsce pełne najwspanialszych filmowych wrażeń. To platforma streamingowa Cinobo. Nazwa ta to skrót od Cinema No Borders, czyli "kino bez granic". Jak przekonują twórcy platformy: "Zbudowaliśmy platformę streamingową, której nam brakowało. Cinobo jest dla wszystkich, którym zdarzyło się spędzić pół wieczoru na przeglądaniu katalogów, żeby ostatecznie znów obejrzeć to samo. I dla tych, którzy tęsknią za uczuciem odkrycia filmu, który zostaje z nimi na wiele dni".

20 FILMÓW, DLA KTÓRYCH WARTO DOŁĄCZYĆ DO CINOBO



Platforma Cinobo oferuje blisko 1000 starannie wyselekcjonowanych filmów i seriali. Sprawdziliśmy katalog i wybraliśmy dla Was 20 filmów, które każdy miłośnik dobrego kina powinien zobaczyć. Postawiliśmy na tytuły, które kiedyś przyciągały do kin tłumy, wzbudzały gorące dyskusje, pozostawały z widzami na długo po zakończonym seansie i na zawsze wpisały się w historii kina. A jednak filmów tych nie można było dotąd legalnie oglądać w streamingu. Cinobo to zmieniło.

Większość z polecanych przez nas tytułów już możecie oglądać na platformie Cinobo. Wyjątkami są: "Zabiłem moją matkę" (pojawi się 13 listopada) oraz "Biegnij, Lola, biegnij" (premiera 20 listopada).

Wszystkie polecane tytuły znajdziecie na cinobo.pl

plakat filmu 400 batów

Les quatre cents coups
1959
1h 33m

Psychologiczny

Dramat obyczajowy

Kryminał

Francja

Psychologiczny

Dramat obyczajowy

Kryminał

Pierwsze spotkanie z Antoine’em Doinelem – niesfornym chłopcem, który dorasta w ciasnym paryskim mieszkaniu. Wagaruje, kradnie, znęca się nad nim nauczyciel, a rodzina go nie rozumie. Po aresztowaniu spędza noc w celi z prostytutkami i złodziejami. Sąd wysyła go do poprawczaka. Antoine ucieka w poszukiwaniu wolności.

plakat filmu Biała wstążka

Das Weisse Band - Eine deutsche Kindergeschichte
2009
2h 24m

Dramat

Austria

Francja

Kanada

Niemcy

Włochy

Dramat

Akcja filmu została osadzona w małej protestanckiej miejscowości na północy Niemiec. W latach 1913-1914 spokojne życie mieszkańców zostaje zakłócone przez serię dziwnych zdarzeń. Wydają się być one karą wymierzoną lokalnej społeczności i okazują się być związane z powszechnie przyjętym surowym modelem wychowania. Haneke pokazuje rzeczywistość z punktu widzenia uczniów jednej ze szkół, których rodzice poprzez dobre maniery i wypełnianie obowiązków religijnych dążą do ideału (jego symbolem jest tytułowa biała wstążka). Ich działania są jednak często podszyte zdradą, zakłamaniem, nienawiścią i wykańczaniem psychicznym. 

plakat filmu Biegnij, Lola, biegnij

Lola rennt
1998
1h 21m

Sensacyjny

Niemcy

Sensacyjny

Berlin. Młody człowiek, Manni, pracuje dla ludzi, którzy handlują skradzionymi samochodami. Pewnego dnia gubi w pociągu torbę, w której jest 100 tysięcy marek przeznaczonych dla szefa mafii. Za 20 minut szef przybędzie odebrać pieniądze - jeśli chłopak nich nie odda grozi mu śmierć z ręki gangstera. Prosi więc o pomoc swoją dziewczynę, Lolę. Ma 20 minut, by uratować życie chłopaka - biegnie do ojca, który jest dyrektorem banku. 

plakat filmu Boski

Il divo
2008
1h 50m

Biograficzny

Dramat

Francja

Włochy

Biograficzny

Dramat

Na początku lat 90., bez arogancji, ale i bez pokory, ten stabilny, uspokajający, ale i bardzo niejednoznaczny polityk niestrudzenie zmierza ku swej siódmej kadencji na stanowisku premiera. Tuż przed 70-tką Andreotti jest gerontokratą o niemal boskich możliwościach, który nikogo się nie boi, w zasadzie nie wie, co to strach. Przeciwnie - jest przyzwyczajony do obserwowania strachu malującego się na twarzach jego rozmówców. Jego radością jest władza, z którą żyje w symbiozie, którą wielbi, i która zawsze i niezmiennie mu się należy. Bitwy wyborcze, ataki terrorystyczne czy poniżające oskarżenia nie pozostawiają na nim żadnego śladu, wobec wszystkiego pozostaje nieugięty. Aż do czasu, kiedy mafia, najsilniejsza przeciwwładza w kraju, postanowi wypowiedzieć mu wojnę.

plakat filmu Control

2007
2h 1m

Biograficzny

Dramat

Muzyczny

Australia

Francja

Japonia

USA

Wielka Brytania

Biograficzny

Dramat

Muzyczny

W 1973 roku Ian Curtis chodzi jeszcze do szkoły w Macclesfield, ale już pisze teksty piosenek, które będzie śpiewać. Wcześnie żeni się z Deborah. Jego zespół, Joy Division, rośnie szybciej, niż ktokolwiek planował. Małżeństwo nie nadąża za popularnością. On tym bardziej.

plakat filmu Donnie Darko

2001
1h 53m

Dramat

USA

Dramat

Kim jest Donnie Darko? W szkole - nastoletnim outsiderem. W domu - chłopakiem zmagającym się z problemami psychicznymi. W snach - wybrańcem odwiedzanym przez wielkiego, mrocznego królika o imieniu Frank. Ten ostatni twierdzi, że świat skończy się już niedługo. A kiedy sny zaczynają wkraczać do rzeczywistości, Donnie staje przed pytaniami większymi niż życie: o czas, przeznaczenie i naturę całego świata.

plakat filmu Śledząc

Following
1998
1h 9m

Kryminał

Thriller

USA

Wielka Brytania

Kryminał

Thriller

Młody pisarz zaczyna śledzić przypadkowych ludzi na ulicach Londynu, traktując ich jako materiał do swoich obserwacji. Z początku niewinna fascynacja szybko zamienia się jednak w niebezpieczny rytuał, gdy spotyka charyzmatycznego włamywacza Cobba – przewodnika po świecie manipulacji, performowania własnej osobowości i moralnej dezorientacji.

plakat filmu Harry Angel

Angel Heart
1987
1h 53m

Thriller

Kanada

USA

Wielka Brytania

Thriller

Tytułowy bohater (Mickey Rourke) to nowojorski prywatny detektyw, który przyjmuje od Louisa Cyphre’a (Robert De Niro) zlecenie odnalezienia zaginionego Johnny'ego Favorite'a - cieszącego się niegdyś popularnością piosenkarza. Próba rozwikłania zagadki pociąga za sobą kolejne makabryczne zbrodnie. Detektyw podążając śladem Favorite’a odkrywa jego fascynację czarną magią i voodoo, a każdy krok zbliża go do prawdziwego piekła...

plakat filmu Holy Motors

2012
1h 55m

Dramat

Surrealistyczny

Belgia

Francja

Niemcy

Dramat

Surrealistyczny

Monsieur Oscar od świtu do zmierzchu wciela się w nie swoje role: jest przemysłowcem, zabójcą, żebrakiem, potworem, członkiem rodziny. Stacza erotyczną walkę w wirtualnym świecie gwiezdnych wojen, uprowadza Evę Mendes, romansuje na dachu wieżowca z Kylie Minogue i do ostatniej minuty nie pozwala nikomu wyznaczyć granicy, dzielącej fikcję od rzeczywistości. Monsieur Oscar krąży po Paryżu, wykonując "zlecenia", pojawia się ciągle w nowych miejscach. Raz burzy bieg rzeczy, innym razem sprawia, że wydarzenia toczą się przewidywalnym torem. Towarzyszy mu Céline, kierująca jego limuzyną dyskretna blondynka, która pilnuje, by zadania zostały zrealizowane w określonym kontraktem czasie. Oscar i Céline tworzą parę spiskowców, poruszających się wewnątrz filmowego mechanizmu, napędzanego intertekstualną grą.

plakat filmu Miłość Larsa

Lars and the Real Girl
2007
1h 46m

Komedia

Dramat

Kanada

USA

Komedia

Dramat

W miasteczku wszyscy znają Larsa, który mieszka w garażu za domem brata i ciężko znosi zwyczajne rozmowy. Pewnego dnia oznajmia, że kogoś poznał. Zamówiona przez internet Bianca przyjeżdża w skrzyni. To lalka erotyczna naturalnej wielkości. Lars prosi brata i bratową, żeby nakryli dla niej do stołu.

plakat filmu Nienawiść

La haine
1995
1h 36m

Dramat

Francja

Dramat

Ten dzień dla Saida oraz jego kumpli Vinz'a i Huberta miał nie różnić się od pozostałych. Mieli jak zwykle pokręcić się po osiedlu, wypalić kilka skrętów, odwiedzić paru znajomych. Jednak po tych 24 godzinach nic nie będzie już takie samo. Tłem dla perypetii bohaterów filmu są zamieszki, które wybuchły w Paryżu po tym, jak podczas przesłuchania policjanci brutalnie pobili chłopaka arabskiego pochodzenia. Spirala agresji i nienawiści pomiędzy młodymi ludźmi z mniejszości etnicznych a francuską policją nakręca się coraz bardziej...

plakat filmu Otwórz oczy

Abre los ojos
1997
1h 57m

Melodramat

Thriller

Psychologiczny

Francja

Hiszpania

Włochy

Melodramat

Thriller

Psychologiczny

Więzień, który ukrywa twarz za maską opowiada swoją historię psychiatrze. Nazywa się César, jest sierotą, ale odziedziczył fortunę po swoich rodzicach i żył w luksusowym domu. Był również bardzo przystojnym i słynnym kobieciarzem. Jego najlepszy przyjaciel Pelayo był o niego zazdrosny, ponieważ nie miał zbyt dużego powodzenia u kobiet. Ale pewnej nocy, Pelayo pokazuje się na jednym z przyjęć Césara z piękną kobietą - Sofíą. Kiedy César ją poznaje i rozmawia z nią zaczyna czuć coś czego wcześniej nie czuł - zakochał się. I mimo że była przypuszczalnie dziewczyną Pelayo próbował ją zdobyć spędzając tę noc w jej domu. Zazdrosna Nuria, z którą César miał ostatnio romans przyjechała następnego ranka po niego swoim samochodem i popełniła samobójstwo uderzając w drzewo. César przeżył wypadek, ale jego twarz została ohydnie zniekształcona.

plakat filmu Polowanie

Jagten
2012
1h 55m

Dramat obyczajowy

Belgia

Dania

Francja

Szwecja

Dramat obyczajowy

Niewinne kłamstwo małoletniej podopiecznej zmienia w piekło życie nauczyciela z prowincji (Mads Mikkelsen). Mężczyzna staje się celem nagonki lokalnej społeczności, która z góry uznaje go winnym i postanawia na własną rękę wymierzyć sprawiedliwość. 

plakat filmu Sid i Nancy

Sid and Nancy
1986
1h 52m

Biograficzny

Dramat

Muzyczny

Wielka Brytania

Biograficzny

Dramat

Muzyczny

W 1977 roku Sex Pistols odnoszą największe sukcesy. Gwiazdami zespołu są Sid Vicious i Johnny Rotten. Niedługo po tym jak Sid poznaje młodą Amerykankę – Nancy, grupa się rozpada. Sid planuje rozpoczęcie kariery solowej. Jest coraz bardziej uzależniony od Nancy i heroiny. Gdy w październiku 1978 w nowojorskim hotelu Chelsea zostaje znaleziona martwa Nancy, Sid zostaje aresztowany i oskarżony o jej morderstwo.

plakat filmu Smak wiśni

Ta'm-e gīlās
1997
1h 36m

Dramat

Psychologiczny

Francja

Iran

Dramat

Psychologiczny

Mężczyzna w średnim wieku, pan Badii (Homayoun Ershadi) chce popełnić samobójstwo. Z jakich przyczyn nie wiadomo. W tym celu wykopał już sobie dół w odludnym miejscu, ale potrzebuje kogoś, kto go w tym dole zasypie. Nikt mu jednak nie chce pomóc. W końcu trafia się ktoś, kto się zgadza... ten ktoś kiedyś sam chciał się zabić, ale od tego pomysłu odwiódł go... smak wiśni. Rzecz cała dzieje się w stolicy Iranu, Teheranie i na jego obrzeżach.

plakat filmu Tylko Bóg wybacza

Only God Forgives
2013
1h 30m

Kryminał

Thriller

Belgia

Dania

Francja

Szwecja

USA

Tajlandia

Kryminał

Thriller

Julian (Ryan Gosling) w Bankoku jest właścicielem klubu, w którym prowadzi nie do końca legalne interesy. Kiedy jego brat Billy zostaje zamordowany, życie Juliana radykalnie się zmienia. Ich matka oczekuje, że młodszy syn odnajdzie zabójców brata i go pomści. Mężczyzna – mimo oporów i wątpliwości – postanawia dotrzeć do człowieka, który prawdopodobnie stoi za śmiercią Billy'ego. Wie tylko, że w ciemnych zaułkach miasta nazywają go Aniołem Zemsty...

plakat filmu Walc z Baszirem

Vals im Bashir
2008
1h 30m

Animacja dla dorosłych

Dokumentalny

Biograficzny

Wojenny

Australia

Belgia

Finlandia

Francja

Niemcy

Szwajcaria

USA

Izrael

Animacja dla dorosłych

Dokumentalny

Biograficzny

Wojenny

Pewnego wieczoru w barze stary znajomy opowiada reżyserowi Ariemu o powracającym koszmarze. Każdej nocy śni mu się, że jest ścigany przez 26 psów, zawsze przez tę samą liczbę. Mężczyźni dochodzą do wniosku, że ma to związek z misją izraelskiej armii, w której brali udział, podczas pierwszej wojny domowej w Libanie, na początku lat 80. Ari jest zaskoczony, że nie ma żadnych wspomnień z tego okresu życia. Gnębiony tą zagadką postanawia spotkać się ze starymi przyjaciółmi i wypytać ich o masakrę w Libanie. Ari musi dowiedzieć się, co naprawdę się stało, odkryć prawdę o tamtym wydarzeniu, ale również o sobie samym. 

plakat filmu Wesołych świąt, pułkowniku Lawrence

Merry Christmas, Mr. Lawrence
1983
2h 3m

Dramat

Wojenny

Japonia

Nowa Zelandia

Wielka Brytania

Dramat

Wojenny

Miejscem akcji filmu jest japoński obóz jeniecki znajdujący się na wyspie Jawa. W 1942 r. osadzona zostaje tutaj grupa oficerów brytyjskich. Pomiędzy jednym z nich a japońskim dowódcą obozu zaczyna toczyć się dziwna - podszyta erotyczną fascynacją - gra. Jej stawką jest honor i obrona własnych systemów wartości każdego z protagonistów... Doskonały obraz Oshimy to pochwała wolności umysłu i zasad moralnych, które powinny wyrastać ponad różnice kulturowe. 

plakat filmu Zabiłem moją matkę

J'ai tué ma mère
2009
1h 36m

Biograficzny

Dramat

Kanada

Biograficzny

Dramat

Bohaterem filmu jest 16-letni Hubert, który po rozwodzie rodziców mieszka z matką, a ojca widuje sporadycznie. Artystyczne talenty Huberta zwracają uwagę nauczycielki języka francuskiego. W ten oto sposób rodzi się przyjaźń dwóch osób, które połączyły bolesne doświadczenia w relacjach z rodzicami. Hubert ma też chłopaka – Antonina, lecz ukrywa ten fakt przed matką. W końcu jednak kobieta odkrywa skrywaną przez syna tajemnicę...

plakat filmu Zagubiona autostrada

Lost Highway
1997
2h 15m

Dramat

Kryminał

Thriller

Francja

USA

Dramat

Kryminał

Thriller

Saksofonista Fred Madison (Bill Pullman) znajduje na schodach swej luksusowej rezydencji tajemniczą kasetę video, na której ktoś zarejestrował okrutną zbrodnię popełnioną w sypialni jego domu. Zakrwawioną ofiarą okazuje się być żona Freda, Renee (Patricia Arquette), zabójcą - on sam. Wezwana policja aresztuje muzyka, by po kilku dniach odkryć, że w celi - zamiast żonobójcy - więziony jest nieznany młody mężczyzna...
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