Cinobo wystartowało. Polecamy filmy, które warto obejrzeć na platformie

3 listopada fani kina dostali nowe miejsce pełne najwspanialszych filmowych wrażeń. To platforma streamingowa Cinobo. Nazwa ta to skrót od Cinema No Borders, czyli "kino bez granic". Jak przekonują twórcy platformy: "Zbudowaliśmy platformę streamingową, której nam brakowało. Cinobo jest dla wszystkich, którym zdarzyło się spędzić pół wieczoru na przeglądaniu katalogów, żeby ostatecznie znów obejrzeć to samo. I dla tych, którzy tęsknią za uczuciem odkrycia filmu, który zostaje z nimi na wiele dni".
20 FILMÓW, DLA KTÓRYCH WARTO DOŁĄCZYĆ DO CINOBO
Platforma Cinobo oferuje blisko 1000 starannie wyselekcjonowanych filmów i seriali. Sprawdziliśmy katalog i wybraliśmy dla Was 20 filmów, które każdy miłośnik dobrego kina powinien zobaczyć. Postawiliśmy na tytuły, które kiedyś przyciągały do kin tłumy, wzbudzały gorące dyskusje, pozostawały z widzami na długo po zakończonym seansie i na zawsze wpisały się w historii kina. A jednak filmów tych nie można było dotąd legalnie oglądać w streamingu. Cinobo to zmieniło.
Większość z polecanych przez nas tytułów już możecie oglądać na platformie Cinobo. Wyjątkami są: "Zabiłem moją matkę
" (pojawi się 13 listopada) oraz "Biegnij, Lola, biegnij
" (premiera 20 listopada). Wszystkie polecane tytuły znajdziecie na cinobo.pl
Informacja sponsorowana