Cinobo wystartowało. Polecamy filmy, które warto obejrzeć na platformie

20 FILMÓW, DLA KTÓRYCH WARTO DOŁĄCZYĆ DO CINOBO

Biała wstążka Das Weisse Band - Eine deutsche Kindergeschichte 2009 2h 24m Dramat Michael Haneke Austria Francja Kanada Niemcy Włochy Dramat Leonie Benesch Janina Fautz Akcja filmu została osadzona w małej protestanckiej miejscowości na północy Niemiec. W latach 1913-1914 spokojne życie mieszkańców zostaje zakłócone przez serię dziwnych zdarzeń. Wydają się być one karą wymierzoną lokalnej społeczności i okazują się być związane z powszechnie przyjętym surowym modelem wychowania. Haneke pokazuje rzeczywistość z punktu widzenia uczniów jednej ze szkół, których rodzice poprzez dobre maniery i wypełnianie obowiązków religijnych dążą do ideału (jego symbolem jest tytułowa biała wstążka). Ich działania są jednak często podszyte zdradą, zakłamaniem, nienawiścią i wykańczaniem psychicznym.

Biegnij, Lola, biegnij Lola rennt 1998 1h 21m Sensacyjny Tom Tykwer Niemcy Sensacyjny Franka Potente Moritz Bleibtreu Berlin. Młody człowiek, Manni, pracuje dla ludzi, którzy handlują skradzionymi samochodami. Pewnego dnia gubi w pociągu torbę, w której jest 100 tysięcy marek przeznaczonych dla szefa mafii. Za 20 minut szef przybędzie odebrać pieniądze - jeśli chłopak nich nie odda grozi mu śmierć z ręki gangstera. Prosi więc o pomoc swoją dziewczynę, Lolę. Ma 20 minut, by uratować życie chłopaka - biegnie do ojca, który jest dyrektorem banku.

Boski Il divo 2008 1h 50m Biograficzny Dramat Paolo Sorrentino Francja Włochy Biograficzny Dramat Toni Servillo Anna Bonaiuto Na początku lat 90., bez arogancji, ale i bez pokory, ten stabilny, uspokajający, ale i bardzo niejednoznaczny polityk niestrudzenie zmierza ku swej siódmej kadencji na stanowisku premiera. Tuż przed 70-tką Andreotti jest gerontokratą o niemal boskich możliwościach, który nikogo się nie boi, w zasadzie nie wie, co to strach. Przeciwnie - jest przyzwyczajony do obserwowania strachu malującego się na twarzach jego rozmówców. Jego radością jest władza, z którą żyje w symbiozie, którą wielbi, i która zawsze i niezmiennie mu się należy. Bitwy wyborcze, ataki terrorystyczne czy poniżające oskarżenia nie pozostawiają na nim żadnego śladu, wobec wszystkiego pozostaje nieugięty. Aż do czasu, kiedy mafia, najsilniejsza przeciwwładza w kraju, postanowi wypowiedzieć mu wojnę.

Control 2007 2h 1m Biograficzny Dramat Muzyczny Anton Corbijn Australia Francja Japonia USA Wielka Brytania Biograficzny Dramat Muzyczny Sam Riley Samantha Morton W 1973 roku Ian Curtis chodzi jeszcze do szkoły w Macclesfield, ale już pisze teksty piosenek, które będzie śpiewać. Wcześnie żeni się z Deborah. Jego zespół, Joy Division, rośnie szybciej, niż ktokolwiek planował. Małżeństwo nie nadąża za popularnością. On tym bardziej.

Donnie Darko 2001 1h 53m Dramat Richard Kelly USA Dramat Jake Gyllenhaal Jena Malone Kim jest Donnie Darko? W szkole - nastoletnim outsiderem. W domu - chłopakiem zmagającym się z problemami psychicznymi. W snach - wybrańcem odwiedzanym przez wielkiego, mrocznego królika o imieniu Frank. Ten ostatni twierdzi, że świat skończy się już niedługo. A kiedy sny zaczynają wkraczać do rzeczywistości, Donnie staje przed pytaniami większymi niż życie: o czas, przeznaczenie i naturę całego świata.

Śledząc Following 1998 1h 9m Kryminał Thriller Christopher Nolan USA Wielka Brytania Kryminał Thriller Jeremy Theobald Lucy Russell Młody pisarz zaczyna śledzić przypadkowych ludzi na ulicach Londynu, traktując ich jako materiał do swoich obserwacji. Z początku niewinna fascynacja szybko zamienia się jednak w niebezpieczny rytuał, gdy spotyka charyzmatycznego włamywacza Cobba – przewodnika po świecie manipulacji, performowania własnej osobowości i moralnej dezorientacji.

Miłość Larsa Lars and the Real Girl 2007 1h 46m Komedia Dramat Craig Gillespie Kanada USA Komedia Dramat Ryan Gosling Emily Mortimer W miasteczku wszyscy znają Larsa, który mieszka w garażu za domem brata i ciężko znosi zwyczajne rozmowy. Pewnego dnia oznajmia, że kogoś poznał. Zamówiona przez internet Bianca przyjeżdża w skrzyni. To lalka erotyczna naturalnej wielkości. Lars prosi brata i bratową, żeby nakryli dla niej do stołu.

Nienawiść La haine 1995 1h 36m Dramat Mathieu Kassovitz Francja Dramat Vincent Cassel Hubert Koundé Ten dzień dla Saida oraz jego kumpli Vinz'a i Huberta miał nie różnić się od pozostałych. Mieli jak zwykle pokręcić się po osiedlu, wypalić kilka skrętów, odwiedzić paru znajomych. Jednak po tych 24 godzinach nic nie będzie już takie samo. Tłem dla perypetii bohaterów filmu są zamieszki, które wybuchły w Paryżu po tym, jak podczas przesłuchania policjanci brutalnie pobili chłopaka arabskiego pochodzenia. Spirala agresji i nienawiści pomiędzy młodymi ludźmi z mniejszości etnicznych a francuską policją nakręca się coraz bardziej...

Otwórz oczy Abre los ojos 1997 1h 57m Melodramat Thriller Psychologiczny Alejandro Amenábar Francja Hiszpania Włochy Melodramat Thriller Psychologiczny Eduardo Noriega Penélope Cruz Więzień, który ukrywa twarz za maską opowiada swoją historię psychiatrze. Nazywa się César, jest sierotą, ale odziedziczył fortunę po swoich rodzicach i żył w luksusowym domu. Był również bardzo przystojnym i słynnym kobieciarzem. Jego najlepszy przyjaciel Pelayo był o niego zazdrosny, ponieważ nie miał zbyt dużego powodzenia u kobiet. Ale pewnej nocy, Pelayo pokazuje się na jednym z przyjęć Césara z piękną kobietą - Sofíą. Kiedy César ją poznaje i rozmawia z nią zaczyna czuć coś czego wcześniej nie czuł - zakochał się. I mimo że była przypuszczalnie dziewczyną Pelayo próbował ją zdobyć spędzając tę noc w jej domu. Zazdrosna Nuria, z którą César miał ostatnio romans przyjechała następnego ranka po niego swoim samochodem i popełniła samobójstwo uderzając w drzewo. César przeżył wypadek, ale jego twarz została ohydnie zniekształcona.

Sid i Nancy Sid and Nancy 1986 1h 52m Biograficzny Dramat Muzyczny Alex Cox Wielka Brytania Biograficzny Dramat Muzyczny Gary Oldman Chloe Webb W 1977 roku Sex Pistols odnoszą największe sukcesy. Gwiazdami zespołu są Sid Vicious i Johnny Rotten. Niedługo po tym jak Sid poznaje młodą Amerykankę – Nancy, grupa się rozpada. Sid planuje rozpoczęcie kariery solowej. Jest coraz bardziej uzależniony od Nancy i heroiny. Gdy w październiku 1978 w nowojorskim hotelu Chelsea zostaje znaleziona martwa Nancy, Sid zostaje aresztowany i oskarżony o jej morderstwo.

Smak wiśni Ta'm-e gīlās 1997 1h 36m Dramat Psychologiczny Abbas Kiarostami Francja Iran Dramat Psychologiczny Homayoun Ershadi Abdolrahman Bagheri Mężczyzna w średnim wieku, pan Badii ( Homayoun Ershadi ) chce popełnić samobójstwo. Z jakich przyczyn nie wiadomo. W tym celu wykopał już sobie dół w odludnym miejscu, ale potrzebuje kogoś, kto go w tym dole zasypie. Nikt mu jednak nie chce pomóc. W końcu trafia się ktoś, kto się zgadza... ten ktoś kiedyś sam chciał się zabić, ale od tego pomysłu odwiódł go... smak wiśni. Rzecz cała dzieje się w stolicy Iranu, Teheranie i na jego obrzeżach.

Wesołych świąt, pułkowniku Lawrence Merry Christmas, Mr. Lawrence 1983 2h 3m Dramat Wojenny Nagisa Ôshima Japonia Nowa Zelandia Wielka Brytania Dramat Wojenny David Bowie Tom Conti Miejscem akcji filmu jest japoński obóz jeniecki znajdujący się na wyspie Jawa. W 1942 r. osadzona zostaje tutaj grupa oficerów brytyjskich. Pomiędzy jednym z nich a japońskim dowódcą obozu zaczyna toczyć się dziwna - podszyta erotyczną fascynacją - gra. Jej stawką jest honor i obrona własnych systemów wartości każdego z protagonistów... Doskonały obraz Oshimy to pochwała wolności umysłu i zasad moralnych, które powinny wyrastać ponad różnice kulturowe.

Zabiłem moją matkę J'ai tué ma mère 2009 1h 36m Biograficzny Dramat Xavier Dolan Kanada Biograficzny Dramat Xavier Dolan Anne Dorval Bohaterem filmu jest 16-letni Hubert, który po rozwodzie rodziców mieszka z matką, a ojca widuje sporadycznie. Artystyczne talenty Huberta zwracają uwagę nauczycielki języka francuskiego. W ten oto sposób rodzi się przyjaźń dwóch osób, które połączyły bolesne doświadczenia w relacjach z rodzicami. Hubert ma też chłopaka – Antonina, lecz ukrywa ten fakt przed matką. W końcu jednak kobieta odkrywa skrywaną przez syna tajemnicę...