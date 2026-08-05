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Cios dla Paramountu. Proces w sprawie Warner Bros. dopiero w marcu

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Cios+dla+Paramountu.+Proces+w+sprawie+Warner+Bros.+dopiero+w+marcu.+To+oznacza+kar%C4%99+w+wysoko%C5%9Bci+1%2C3+miliarda+dolar%C3%B3w-167914
Cios dla Paramountu. Proces w sprawie Warner Bros. dopiero w marcu
źródło: Getty Images
autor: NurPhoto
Paramount-Skydance otrzymało właśnie bardzo złe wiadomości dotyczące sprawy przejęcia Warner Bros. Discovery. Umowa, która już jest warta 111 miliardów dolarów, właśnie zdrożała o co najmniej 1,3 mld dolarów.

Data procesu w sprawie kupna Warner Bros. wyznaczona



Skąd ta kwota? Otóż sąd, w którym odbędzie się proces w sprawie kupna Warner Bros., właśnie wyznaczył datę pierwszej rozprawy. Paramount liczył na proces jeszcze w listopadzie. Sąd zdecydował, że proces rozpocznie się 2 marca i potrwa do 19 marca.

Tymczasem Paramount w desperackiej walce o zmianie pierwotnej decyzji rady nadzorczej WBD, która zdecydowała się na sprzedanie Warner Bros. Netfliksowi, w umowie zapisał karę za każdy dzień zwłoki, jeśli umowa nie zostanie sfinalizowana do 30 września. Ponieważ wyrok zapadnie w marcu, to nawet jeśli będzie korzystny dla Paramountu, kara za zwłokę wyniesie ok. 1,3 mld dolarów.

Jeśli wyrok będzie dla Paramountu niekorzystny lub jeśli studio zdecyduje się odstąpić od kupna WBD, to i tak będzie zmuszony Warner Bros. Discovery zapłacić 7 miliardów kary.
03.jpg Getty Images © NurPhoto


Przypomnijmy, że proces wytoczyła koalicja 12 stanów. Ich prokuratorzy generalni twierdzą, że umowa łamie prawo antymonopolowe i domagają się kasacji. Podobny pozew złożyła też Gildia Scenarzystów.

Paramount skomentował już decyzję sądu:

Szanujemy rozstrzygnięcie sądu i nadal stoimy na stanowisku, że przeprowadzenie postępowania sądowego co do istoty sprawy stanowi najlepszy i najbardziej bezpośredni sposób wykazania tego, co podkreślaliśmy od samego początku – że przedmiotowa transakcja jest zgodna z prawem, sprzyja konkurencji i nie rodzi żadnych zastrzeżeń na gruncie prawa ochrony konkurencji.

Powództwo wniesione przeciwko nam jest pozbawione podstaw faktycznych, ekonomicznych oraz prawnych w świetle przepisów prawa ochrony konkurencji. Będziemy nadal zdecydowanie bronić zgodności transakcji z prawem oraz pozostajemy zobowiązani do jej jak najszybszego sfinalizowania, tak aby korzyści płynące z jej realizacji mogły zostać jak najszybciej osiągnięte przez społeczność twórców oraz konsumentów.

Prokuratorzy na razie nie skomentowali decyzji. Oni chcieli, żeby proces zaczął się jeszcze później - w kwietniu.

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