Cios dla Paramountu. Proces w sprawie Warner Bros. dopiero w marcu

Data procesu w sprawie kupna Warner Bros. wyznaczona

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Skąd ta kwota? Otóż sąd, w którym odbędzie się proces w sprawie kupna Warner Bros., właśnie wyznaczył datę pierwszej rozprawy. Paramount liczył na proces jeszcze w listopadzie. Sąd zdecydował, żeTymczasem Paramount w desperackiej walce o zmianie pierwotnej decyzji rady nadzorczej WBD, która zdecydowała się na sprzedanie Warner Bros. Netfliksowi,Przypomnijmy, że proces wytoczyła koalicja 12 stanów. Ich prokuratorzy generalni twierdzą, że umowa łamie prawo antymonopolowe i domagają się kasacji. Podobny pozew złożyła też Gildia Scenarzystów.Paramount skomentował już decyzję sądu:Prokuratorzy na razie nie skomentowali decyzji. Oni chcieli, żeby proces zaczął się jeszcze później - w kwietniu.