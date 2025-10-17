Masażysta Himmlera dostał własny film. Zobacz pierwsze zdjęcie

Beta Cinema zaczęła promocje filmu "Ich ist ein Anderer", który zostanie zaprezentowany dystrybutorom na targach AFM. Do sieci trafiło pierwsze zdjęcie dramatu historycznego.
Felix Kersten bohaterem filmowej biografii
Gwiazdą filmu "Ich ist ein Anderer"
jest Claes Bang
("Wilhelm Tell
"), któremu przypadła rola Feliksa Kerstena. Do sieci trafiło pierwsze zdjęcie z filmu. Tak prezentuje się na nim Bang
. Felix Kersten
był Niemcem bałtyckim, który został osobistym masażystą jednego z liderów III Rzeszy Heinricha Himmlera. Ten twierdził, że tylko Kersten jest w stanie uśmierzyć ból, przez co trzymał go blisko siebie, co pozwoliło masażyście być świadkiem wielu z najważniejszych wydarzeń z czasów II wojny światowej.
Pod koniec wojny miał doprowadzić do spotkania między Himmlerem a Norbertem Masurem, członka władz Światowego Kongresu Żydów. Efektem tych rozmów miał być rozkaz Himmlera o wstrzymaniu zabijania Żydów pozostających jeszcze w obozie zagłady Ravensbrück.
Akcja filmu rozgrywać się będzie jesienią 1952 roku. Dziennikarka Alte Hedda wraz z mężem osaczają Kerstena w pociągu do Oslo. Obraz wyreżyserował Felix Randau
("Człowiek z lodu
").
