Clea DuVall i Jorge Lendeborg Jr. dołączają do obsady "The Last of Us"

Nowe twarze w obsadzie trzeciego sezonu "The Last of Us". W będących w przygotowaniu odcinkach serialu wystąpią Clea DuVall ("Poker Face") i Jorge Lendeborg Jr. ("Spider-Man: Daleko od domu").
Wiemy, kto zastąpi Danny'ego Ramireza w "The Last of Us"
Clea DuVall to aktorka, która ma w swojej filmografii takie tytuły jak "Cheerleaderka"
"Przerwana lekcja muzyki"
"Oni"
" czy "Operacja Argo
". Gościnnie zagrała w jednym z odcinków serialu "Poker Face
". Jorge Lendeborg Jr.
wystąpił z kolei w takich filmach jak "Nocne kły
"Alita: Battle Angel"
"Bumblebee"
"Spider-Man: Homecoming" i jego sequele.
" i jego sequele. Clea DuVall wcieli się w członkinię kultu Serafitów. Jorge Lendeborg Jr. z kolei przejmie rolę Manny'ego Alvareza
, byłego członka Świetlików, jednego z towarzyszy Abby, który wraz z nią poluje na Joela. Dotychczas wcielał się w niego Danny Ramirez
– aktor nie wróci jednak do roli ze względu na inne zobowiązania. Trzeci sezon "The Last of Us" będzie w dalszym ciągu adaptował drugą część gry. Do roli Abby powróci Kaitlyn Dever, która tym razem ma być postacią wiodącą.
W drugim sezonie oprócz niej wystąpili m.in. Bella Ramsey
, Isabela Merced
, Young Mazino
, Spencer Lord
, Catherine O'Hara
oraz Pedro Pascal
. Zdjęcia do nowych odcinków mają potrwać od marca do listopada.
Za poprzednie sezony odpowiadali Craig Mazin
i Neil Druckmann
(także twórca gry). Ten drugi zrezygnował jednak z współtworzenia serialu; nadal będzie przy tym pełnić funkcję producenta wykonawczego. Akcja serialu osadzona jest 20 lat po wybuchu globalnej pandemii, która zniszczyła cywilizację.
