Newsy Seriale Clea DuVall i Jorge Lendeborg Jr. dołączają do obsady "The Last of Us"
VOD / Seriale

Clea DuVall i Jorge Lendeborg Jr. dołączają do obsady "The Last of Us"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Clea+DuVall+i+Jorge+Lendeborg+Jr.+do%C5%82%C4%85czaj%C4%85+do+obsady+%22The+Last+of+Us%22-165021
Clea DuVall i Jorge Lendeborg Jr. dołączają do obsady &quot;The Last of Us&quot;
źródło: Getty Images
autor: Phillip Faraone/VF25
Nowe twarze w obsadzie trzeciego sezonu "The Last of Us". W będących w przygotowaniu odcinkach serialu wystąpią Clea DuVall ("Poker Face") i Jorge Lendeborg Jr. ("Spider-Man: Daleko od domu").
   

Wiemy, kto zastąpi Danny'ego Ramireza w "The Last of Us"



GettyImages-1465052200.jpg Getty Images © Variety


Clea DuVall to aktorka, która ma w swojej filmografii takie tytuły jak "Cheerleaderka", "Przerwana lekcja muzyki", "Oni" czy "Operacja Argo". Gościnnie zagrała w jednym z odcinków serialu "Poker Face".

Jorge Lendeborg Jr. wystąpił z kolei w takich filmach jak "Nocne kły", "Alita: Battle Angel", "Bumblebee" czy "Spider-Man: Homecoming" i jego sequele.

Clea DuVall wcieli się w członkinię kultu Serafitów. Jorge Lendeborg Jr. z kolei przejmie rolę Manny'ego Alvareza, byłego członka Świetlików, jednego z towarzyszy Abby, który wraz z nią poluje na Joela. Dotychczas wcielał się w niego Danny Ramirez – aktor nie wróci jednak do roli ze względu na inne zobowiązania.
   
Trzeci sezon "The Last of Us" będzie w dalszym ciągu adaptował drugą część gry. Do roli Abby powróci Kaitlyn Dever, która tym razem ma być postacią wiodącą. W drugim sezonie oprócz niej wystąpili m.in. Bella Ramsey, Isabela Merced, Young Mazino, Spencer Lord, Catherine O'Hara oraz Pedro Pascal. Zdjęcia do nowych odcinków mają potrwać od marca do listopada.

Za poprzednie sezony odpowiadali Craig Mazin i Neil Druckmann (także twórca gry). Ten drugi zrezygnował jednak z współtworzenia serialu; nadal będzie przy tym pełnić funkcję producenta wykonawczego. Akcja serialu osadzona jest 20 lat po wybuchu globalnej pandemii, która zniszczyła cywilizację. 

"The Last of Us" – zwiastun drugiego sezonu


Powiązane artykuły Jorge Lendeborg Jr.

Zobacz wszystkie artykuły

The Last of Us  (2023)

 The Last of Us

Na planie serialu "The Last of Us"  (2023)

 Na planie serialu "The Last of Us"

The Last of Us  (2013)

 The Last of Us

The Last of Us Part II  (2020)

 The Last of Us Part II

Najnowsze Newsy

Gry

Kratos z "God of War" będzie prowadzącym podcastu dzięki AI?

Gry

"GTA 5" wciąż się sprzedaje. Co z "GTA 6"?

VOD Seriale Gry

Czy serialowy "Fallout" odpowiada na palące pytanie dotyczące gry?

2 komentarze
VOD Inne Filmy

Trump, woke, kino. Szef platformy Netflix grillowany przez senatorów USA

6 komentarzy
Filmy

"Wichrowe wzgórza" z Robbie i Elordim to współczesny klasyk? Są pierwsze reakcje

5 komentarzy
VOD Seriale Filmy

Netflix: polski Top 10 tygodnia – gdzie podziały się rodzime produkcje?

VOD Seriale Filmy

Netflix: Top 10 tygodnia – moda na "Bridgertonów" nie przemija