Clint Eastwood jednak powalczy w tym roku o Oscary. Data premiery "Juror #2" ujawniona

"Juror #2" w kinach jeszcze w tym roku

Zwiastun filmu "Cry Macho" zamykającego aktualnie filmografię Clinta Eastwooda

AFI Film Festival ogłosił, że filmw reżyserii Clinta Eastwooda zostanie pokazany na zamknięcie imprezy, 27 października. Z kolei Warner Bros. ujawniło, że w limitowanej dystrybucji kinowej obraz pojawi się jużTytułowym bohaterem filmu Eastwooda jest Justin Kemp. Ma on być członkiem ławy przysięgłych w medialnym procesie o morderstwo. Kiedy uświadamia sobie, że to on doprowadził do śmierci ofiary, staje przed dylematem: pokierować ławą przysięgłych w taki sposób, aby prawda nie wyszła na jaw, czy ujawnić to, co wie, i wydać się w ręce wymiaru sprawiedliwości.W głównej roli wystąpił. Partnerują mu m.in. Toni Collette Autorem scenariusza jest Jonathan Abrams.