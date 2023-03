Clint Eastwood przechodzi na emeryturę? Wiemy, o czym opowie "Juror #2", jego ostatni film

O czym opowie "Juror #2", ostatni film Clinta Eastwooda?

Clint Eastwood: reżyser

Po ponad 50 latach pracy jako reżyserszykuje się do przejścia na emeryturę. Jak podaje portal Discussing Film, ma już projekt, który zwieńczy jego karierę – thriller sądowyBohaterem, który ma być ostatnim filmem, będzie przysięgły w procesie o morderstwo. Kiedy uświadamia sobie, że to on doprowadził do śmierci ofiary, staje przed dylematem: pokierować ławą przysięgłych w taki sposób, aby prawda nie wyszła na jaw, czy ujawnić to, co wie, i wydać się w ręce wymiaru sprawiedliwości.Projekt, podobnie jak inne filmy, powstanie dla studia Warner Bros., z którym aktor i reżyser związany jest od ponad 50 lat. Nie ustalono jeszcze daty rozpoczęcia zdjęć ani nie rozpoczęto castingu. Choć nie padły żadne nazwiska, źródła podają, że Eastwood w roli głównej widzi młodą hollywoodzką gwiazdę. Ma to być osoba grająca główną rolę w dużym filmie, którego premiera nastąpi w ciągu kilku najbliższych miesięcy.Jako reżyserzadebiutował w 1971 roku filmemopowiadającym o kobiecie ogarniętej obsesją na punkcie prezentera radiowego. W jego filmografii znajdziemy westerny (), filmy wojenne () czy oparte na faktach dramaty (m.in.). W wielu z tych filmów zagrał także główne role.Do jego największych sukcesów reżyserskich, obok nagrodzonych Oscarami, należą nominowane do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowejorazczy znajdujące się w oficjalnej selekcji Cannes w latach 1985, 1988 i 1990. Na uwagę zasługują również takie dzieła jakczyAktualnie filmografięzamyka dramat. Zobaczcie jego zwiastun: