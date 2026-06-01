Clint Eastwood przeszedł na emeryturę? Zaskakujący wywiad syna legendarnego filmowca

Rok temu media obiegły pogłoski, że Clint Eastwood pracuje nad kolejnym projektem. Najwyraźniej okazały się one przesadzone. W jednym z ostatnich wywiadów Kyle Eastwood, syn legendarnego filmowca, który współpracował z nim m.in. (jako aktor) przy "Drodze do Nashville" oraz (jako kompozytor) "Listach z Iwo Jimy" i "Gran Torino", potwierdził jego emeryturę.
Blog World of Reel przytacza wywiad, jakiego Kyle Eastwood
udzielił portalowi France Info w listopadzie ubiegłego roku. Muzyk powiedział wówczas: Mam wiele wspaniałych wspomnień związanych z pracą z nim. Jest teraz na emeryturze, ma 95 lat. Miałem szczęście pracować z nim przy wielu filmach. To było dla mnie wspaniałe doświadczenie.
Getty Images © Foc Kan
2023 rok. Kyle Eastwood podczas 49. Festiwalu Filmów Amerykańskich w DeauvilleKyle Eastwood
(ur. 1968) to amerykański basista jazzowy i kompozytor. Stworzył muzykę do takich filmów ojca jak "Listy z Iwo Jimy
", "Gran Torino
" czy "Invictus – Niepokonany
". Zagrał też niewielkie role w "Wyjętym spod prawa Joseyu Walesie
", "Bronco Billym
", "Drodze do Nashville
", "Żółtodziobie
", "Co się wydarzyło w Madison County
" i "J. Edgarze
".
Najważniejsze filmy wyreżyserowane przez Clinta Eastwooda
Jako reżyser Clint Eastwood
zadebiutował w 1971 roku filmem "Zagraj dla mnie Misty
". W jego filmografii znajdziemy westerny ("Mściciel
", "Wyjęty spod prawa Josey Wales
", "Bronco Billy
", "Bez przebaczenia
"), filmy wojenne ("Listy z Iwo Jimy
", "Sztandar chwały
") czy oparte na faktach dramaty (m.in. "Oszukana
", "Sully
", "Richard Jewell
"). W wielu z tych filmów zagrał także główne role.
Do największych sukcesów reżyserskich Eastwooda
, obok nagrodzonych Oscarami "Bez przebaczenia
" i "Za wszelką cenę
", należą nominowane do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej "Rzeka tajemnic
", "Listy z Iwo Jimy
" oraz "Snajper
" czy znajdujące się w oficjalnej selekcji Cannes w latach 1985, 1988 i 1990 "Niesamowity jeździec
", "Bird
", "Biały myśliwy, czarne serce
". Na uwagę zasługują również takie dzieła jak "Co się wydarzyło w Madison County
" czy "Gran Torino
".
Zobacz zwiastun filmu "Przysięgły nr 2"
Filmografię Clinta Eastwooda
zamyka dramat sądowy "Przysięgły nr 2
" trafił na ekrany w 2024 roku. Główną rolę zagrał w nim Nicholas Hoult
, któremu partnerowali m.in. Toni Collette
, Zoey Deutch
, Kiefer Sutherland
, J.K. Simmons
i Leslie Bibb
. Przypominamy zwiastun: