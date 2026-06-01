Clint Eastwood przeszedł na emeryturę? Zaskakujący wywiad syna legendarnego filmowca

Rok temu media obiegły pogłoski, że Clint Eastwood pracuje nad kolejnym projektem. Najwyraźniej okazały się one przesadzone. W jednym z ostatnich wywiadów Kyle Eastwood, syn legendarnego filmowca, który współpracował z nim m.in. (jako aktor) przy "Drodze do Nashville" oraz (jako kompozytor) "Listach z Iwo Jimy" i "Gran Torino", potwierdził jego emeryturę.


Blog World of Reel przytacza wywiad, jakiego Kyle Eastwood udzielił portalowi France Info w listopadzie ubiegłego roku. Muzyk powiedział wówczas:

Mam wiele wspaniałych wspomnień związanych z pracą z nim. Jest teraz na emeryturze, ma 95 lat. Miałem szczęście pracować z nim przy wielu filmach. To było dla mnie wspaniałe doświadczenie.

2023 rok. Kyle Eastwood podczas 49. Festiwalu Filmów Amerykańskich w Deauville

Kyle Eastwood (ur. 1968) to amerykański basista jazzowy i kompozytor. Stworzył muzykę do takich filmów ojca jak "Listy z Iwo Jimy", "Gran Torino" czy "Invictus – Niepokonany". Zagrał też niewielkie role w "Wyjętym spod prawa Joseyu Walesie", "Bronco Billym", "Drodze do Nashville", "Żółtodziobie", "Co się wydarzyło w Madison County" i "J. Edgarze".

Najważniejsze filmy wyreżyserowane przez Clinta Eastwooda


Jako reżyser Clint Eastwood zadebiutował w 1971 roku filmem "Zagraj dla mnie Misty". W jego filmografii znajdziemy westerny ("Mściciel", "Wyjęty spod prawa Josey Wales", "Bronco Billy", "Bez przebaczenia"), filmy wojenne ("Listy z Iwo Jimy", "Sztandar chwały") czy oparte na faktach dramaty (m.in. "Oszukana", "Sully", "Richard Jewell"). W wielu z tych filmów zagrał także główne role. 

Do największych sukcesów reżyserskich Eastwooda, obok nagrodzonych Oscarami "Bez przebaczenia" i "Za wszelką cenę", należą nominowane do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej "Rzeka tajemnic", "Listy z Iwo Jimy" oraz "Snajper" czy znajdujące się w oficjalnej selekcji Cannes w latach 1985, 1988 i 1990 "Niesamowity jeździec", "Bird", "Biały myśliwy, czarne serce". Na uwagę zasługują również takie dzieła jak "Co się wydarzyło w Madison County" czy "Gran Torino".

Filmografię Clinta Eastwooda zamyka dramat sądowy "Przysięgły nr 2" trafił na ekrany w 2024 roku. Główną rolę zagrał w nim Nicholas Hoult, któremu partnerowali m.in. Toni Collette, Zoey Deutch, Kiefer Sutherland, J.K. Simmons i Leslie Bibb. Przypominamy zwiastun: 



