Newsy Seriale Clive Owen i Anya Taylor-Joy w "How to Kill Your Family" dla Netflixa
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Clive Owen i Anya Taylor-Joy w "How to Kill Your Family" dla Netflixa

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Clive+Owen+i+Anya+Taylor-Joy+w+%22How+to+Kill+Your+Family%22+dla+Netflixa-168243
Clive Owen i Anya Taylor-Joy w &quot;How to Kill Your Family&quot; dla Netflixa
źródło: Getty Images
autor: Frazer Harrison
Netflix kompletuje obsadę jednej ze swoich nowych brytyjskich produkcji. Clive Owen wystąpi w serialu "How to Kill Your Family", w którym główną rolę zagra Anya Taylor-Joy. Historia powstaje na podstawie bestsellerowej powieści Belli Mackie o tym samym tytule, a za przeniesienie jej na ekran odpowiada Emma Moran.

Serial "How to Kill Your Family" – o czym opowie?



Taylor-Joy wcieli się w Grace Bernard, kobietę, która postanawia dokonać zemsty na własnej rodzinie. Jej bohaterka jest córką Simona Artemisa, bezwzględnego miliardera, który przez lata pozostawiał ją w cieniu. Kiedy Grace doświadcza bolesnego odrzucenia, decyduje się na radykalny krok. Rozpoczyna realizację planu, który ma doprowadzić ją do upragnionej zemsty. Problem w tym, że konsekwencje jej działań mogą okazać się znacznie bardziej dotkliwe, niż Grace początkowo zakłada.

GettyImages-2285970654.jpg Getty Images © Maya Dehlin
Anya Taylor Joy
Oprócz Owena i Taylor-Joy w serialu pojawią się Orlando Norman oraz David Shields. Projekt został ogłoszony po raz pierwszy dwa lata temu podczas Edinburgh Television Festival. 

"How to Kill Your Family" ma za sobą również prawne komplikacje. Studiocanal, właściciel praw do komedii "Kind Hearts and Coronets" zrealizowanej przez Ealing Studios, pozwał Bellę Mackie, zarzucając jej naruszenie praw autorskich. Spór został ostatecznie zakończony w ubiegłym roku.

Za serial odpowiada Sid Gentle, firma producencka znana przede wszystkim z "Obsesji Eve". Mackie jest producentką wykonawczą projektu razem z Emmą Moran, Sally Woodward Gentle, Lizzie Rusbridger, Lee Morris oraz Taylor-Joy. Aktorka rozwija serial także za pośrednictwem swojej firmy LadyKiller.

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