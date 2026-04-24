Co Elizabeth Banks wie o życiu erotycznym seniorów? Nowy serial Apple TV w drodze

Elizabeth Banks będzie gwiazdą nowej niegrzecznej komedii. Niemający jeszcze tytułu serial, który opowie m.in. o życiu erotycznym seniorów, powstaje dla Apple TV.
Co wiemy o nowym serialu z Elizabeth Banks?
Jak podaje The Hollywood Reporter, grana przez Banks
Heidi dochodzi do siebie po nieprzyjemnym rozwodzie. Kobieta robi wszystko, aby w nowym życiu niczego nie zabrakło jej ani dzieciom. Wkrótce angażuje się w organizację erotycznych spotkań dla swojego ojca, który przebywa w domu spokojnej starości. Okoliczności zmuszają ją do sojuszu z samotnym synem jego dziewczyny.
Obowiązki showrunnerów będą pełnić Liz Heldens
(na zdjęciu powyżej) i Matt Ward
. Dokładna data rozpoczęcia zdjęć nie jest na razie znana, ale prace na planie mają ruszyć jeszcze w tym roku. Materiał powstanie w Los Angeles.
Skąd znamy Elizabeth Banks?Elizabeth Banks
najlepiej znana z roli Effie Trinket w "Igrzyskach śmierci
". Mogliśmy zobaczyć ją też w "Spider-Manie
", "Złap mnie, jeśli potrafisz
", "40-letnim prawiczku
", "Na pewno, być może
", "Nieproszonych gościach
", "Dla niej wszystko
", "Pitch Perfect
", "Movie 43
", "Jak urodzić i nie zwariować
", "Człowieku na krawędzi
", "Dniu z życia blondynki
", "Power Rangers
" , "Aniołkach Charliego
" czy "Mrs. America
". W ostatnich latach do jej CV trafiła też czarna komedia "Skincare
" oraz seriale "Lepsza siostra
" i "The Miniature Wife
".
Elizabeth Banks
to nie tylko aktorka, ale także reżyserka, scenarzystka i producentka. Przypominamy zwiastun zrealizowanej przez nią czarnej komedii "Kokainowy miś
", której fabuła została zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami: