Co Elizabeth Banks wie o życiu erotycznym seniorów? Nowy serial Apple TV w drodze

VOD / Seriale

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Co+Elizabeth+Banks+wie+o+%C5%BCyciu+erotycznym+senior%C3%B3w+Nowy+serial+Apple+TV+w+drodze-166274
źródło: Getty Images
autor: Vivien Killilea
Elizabeth Banks będzie gwiazdą nowej niegrzecznej komedii. Niemający jeszcze tytułu serial, który opowie m.in. o życiu erotycznym seniorów, powstaje dla Apple TV.

Co wiemy o nowym serialu z Elizabeth Banks?


Jak podaje The Hollywood Reporter, grana przez Banks Heidi dochodzi do siebie po nieprzyjemnym rozwodzie. Kobieta robi wszystko, aby w nowym życiu niczego nie zabrakło jej ani dzieciom. Wkrótce angażuje się w organizację erotycznych spotkań dla swojego ojca, który przebywa w domu spokojnej starości. Okoliczności zmuszają ją do sojuszu z samotnym synem jego dziewczyny.

GettyImages-2216169754.jpg Getty Images © Presley Ann

Obowiązki showrunnerów będą pełnić Liz Heldens (na zdjęciu powyżej) i Matt Ward. Dokładna data rozpoczęcia zdjęć nie jest na razie znana, ale prace na planie mają ruszyć jeszcze w tym roku. Materiał powstanie w Los Angeles.

Skąd znamy Elizabeth Banks?


Elizabeth Banks najlepiej znana z roli Effie Trinket w "Igrzyskach śmierci". Mogliśmy zobaczyć ją też w "Spider-Manie", "Złap mnie, jeśli potrafisz", "40-letnim prawiczku", "Na pewno, być może", "Nieproszonych gościach", "Dla niej wszystko", "Pitch Perfect", "Movie 43", "Jak urodzić i nie zwariować", "Człowieku na krawędzi", "Dniu z życia blondynki", "Power Rangers" , "Aniołkach Charliego" czy "Mrs. America". W ostatnich latach do jej CV trafiła też czarna komedia "Skincare" oraz seriale "Lepsza siostra" i "The Miniature Wife".

Elizabeth Banks to nie tylko aktorka, ale także reżyserka, scenarzystka i producentka. Przypominamy zwiastun zrealizowanej przez nią czarnej komedii "Kokainowy miś", której fabuła została zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami:


