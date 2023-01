Co cztery części, to nie trzy. Will Smith i Martin Lawrence wracają jako "Bad Boys"

"Bad Boys 4" - co wiemy o filmie?

"Bad Boys For Life - zobacz zwiastun

Bad Boys, Bad Boys, whatcha gonna do... Wygląda na to, że kultowi bohaterowie Michaela Baya nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Martin Lawrence Will Smith potwierdzili dziś w mediach społecznościowych, że "Bad Boys 4" wchodzi w fazę pre-produkcji.Za kamerą nowego filmu staną twórcy "Bad Boys For Life" Adil El Arbi Bilall Fallah . Z kolei scenarzystą jest Chris Bremner , który również pracował nad ostatnią odsłoną przygód Mike'a Lowreya ( Will Smith ) i Marcusa Burnetta ( Martin Lawrence ). Taka ekipa raczej nie dziwi - zanim COVID-19 zamknął kina w marcu 2020 roku, "Bad Boys For Life" zdążyło zarobić na świecie ponad 426 milionów dolarów, zaś w ciągu pierwszych czterech dni wyświetlania zwróciło niemal cały, 90-milionowy budżet. Producentem będzie weteran cyklu i całej branży, Jerry Bruckheimer.El Arbi i Fallah bezustannie wędrują pomiędzy komercją a kinem artystycznym. Niedawno napisali i wyreżyserowali film " Rebel " o małym chłopcu islamskiego wyznania dorastającym w epicentrum rodzinnego konfliktu. Premierę miał na ubiegłorocznym festiwalu w Cannes. Z kolei w telewizji pracowali jako producenci wykonawczy oraz reżyserzy pilota i finałowego odcinka serialu " Ms. Marvel ".W ostatnim jak dotąd filmie cyklu wydział policji Miami i jego elitarny zespół AMMO biorą na celownik szefa kartelu Armando Armasa ( Jacob Scipio ). Armando to zimny zabójca z wrednym charakterem, bezgranicznie poświęcony kartelowi. Jego matka rozkazuje mu zabić Mike'a ( Smith ). Tymczasem nową szefową AMMO zostaje Rite ( Paola Núñez ), twarda i zabawna psycholożka oraz była dziewczyna Mike'a.