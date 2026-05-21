Co czujecie? Retrospektywa Łukasza Rondudy na TAURON Nowe Horyzonty

Na początek: na pewno radość, bo to reżyser, który ma nowohoryzontowość w swoim twórczym DNA. Dalej: ekscytację, bo razem z jego filmami we Wrocławiu pojawi się też szereg znakomitych gościń i gości. Za sprawą jego kina poczujemy też nutę mądrej, precyzyjnie wyważonej melancholii, bo Łukasz Ronduda jest mistrzem w komponowaniu złożonej palety emocji. A teraz całkiem oficjalnie, czując prawdziwą dumę: mamy wielką przyjemność ogłosić, że autor "Performera", "Serca miłości" czy "Powiedz mi, co czujesz" będzie bohaterem jednej z retrospektyw w ramach 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty (23 lipca – 2 sierpnia we Wrocławiu, online do 9 sierpnia).
Sejsmograf polskiej duszy
Opowiadanie o Polsce zazwyczaj wiąże się z próbą uchwycenia mniejszego lub większego trzęsienia ziemi, jakiejś formy rozchwiania lub rozedrgania. Łukasz Ronduda
stał się specjalistą w chwytaniu tego stanu i zaklinaniu go w spójną, mądrą, czułą i przyprawioną inteligentnym humorem całość. Z kolei Małgorzata Sadowska, nasza dyrektorka artystyczna, która czuwa nad festiwalowym przeglądem filmów reżysera, jest specjalistką w zgrabnym opisywaniu i zaklinaniu esencji twórczości bohaterek i bohaterów retrospektyw – toteż oddajemy teraz mikrofon w jej ręce.
"Powiedz mi, co czujesz?" – z tym pytaniem Łukasz Ronduda
zwraca się niemal do każdego ze swoich bohaterów. Działając od lat na styku sztuk wizualnych i kina, reżyser obserwuje, jak droga artystyczna splata się z prywatnymi doświadczeniami. Począwszy od "Performera
" pozostaje też Ronduda
czujnym kronikarzem subtelnych, obyczajowych i politycznych zmian, które manifestują się nie tylko w instalacjach czy obrazach, ale przede wszystkim tworzą nowe wrażliwości. Ironiczny "Performer
", podążające przez konflikt do emancypacji "Serce miłości
", queerujące kościół, przesycone żałobą "Wszystkie nasze strachy
" i czerpiące z historii ludowej, postterapeutyczne "Powiedz mi, co czujesz
" (które, dzięki współpracy z Kino Świat, pokażemy na Nowych Horyzontach po raz pierwszy w Polsce) – wszystkie te filmy działają jak sejsmograf. Zacierając granicę między fikcją a dokumentem, tworzy też reżyser jedyne w swoim rodzaju portrety artystów, dla których modelami stali się Oskar Dawicki
, Zuzanna Bartoszek
, Wojciech Bąkowski
, Daniel Rycharski
, Patryk Różycki
, Karolina Balcer
.
Program retrospektywy oraz gościnie i goście
W ramach retrospektywy twórczości Łukasza Rondudy
zaprezentujemy siedem jego filmów, w tym najnowsze "Powiedz mi, co czujesz
" – w ramach polskiej premiery festiwalowej. Pokazom będą towarzyszyć spotkania i rozmowy z szeregiem znakomitych gościń i gości współpracujących z reżyserem przy realizacji poszczególnych tytułów. Poniżej prezentujemy zestaw filmów tworzących retrospektywę oraz listę osób, które będzie można spotkać we Wrocławiu.
Historia miłości współczesnych, młodych Polaków żyjących w dobie kultury terapeutycznej. Bohaterowie mają po dwadzieścia lat. Ona tworzy nietypowy projekt "Skup łez", w którym płaci ludziom za ich… łzy. On – początkujący artysta – nie potrafi płakać. Ich uczucie rozwija się intensywnie i szybko, otwierając drogę do głębokiej przemiany, która okaże się jednym z najważniejszych doświadczeń w ich życiu.
Gościnie i goście: Patryk Różycki
– artysta, pierwowzór głównego bohatera filmu; Izabella Dudziak
i Jan Sałasiński
– aktorka i aktor wcielający się w główne role; Weronika Bilska
– autorka zdjęć; Natalia Grzegorzek
– producentka
Dziś mamy też przyjemność zaprezentować oficjalny zwiastun oraz plakat do filmu."Powiedz mi, co czujesz
" trafi do regularnej dystrybucji – za sprawą Kino Świat – 18 września.
Opowieść o Oskarze Dawickim
(grającym samego siebie), jednym z najbardziej oryginalnych i najbardziej interesujących współczesnych artystów. Tematem przewodnim jego sztuki jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy Oskar Dawicki… w ogóle istnieje.
Gościni: Anda Rottenberg
– kuratorka, pisarka, historyczka i krytyczka sztuki, która weźmie udział w rozmowie na otwarcie retrospektywy
Fascynujący portret jednej z najbardziej oryginalnych par polskiej sceny artystycznej: performera Wojtka Bąkowskiego oraz poetki i artystki Zuzanny Bartoszek, w których relacji miłość płynnie przeplata się ze sztuką.
Gość: Robert Bolesto
– scenarzysta
Nagrodzony Złotymi Lwami w Gdyni film oparty na prawdziwych wydarzeniach z życia barwnej i łączącej skrajności postaci Daniela Rycharskiego
– zaangażowanego katolika walczącego o odnowę duchową swojej społeczności oraz głęboko wierzącą osobę LGBTQ, która płynnie łączy wiarę i tęczę.
Gość: Daniel Rycharski
Od (artystycznego) szczegółu do (uniwersalnego) ogółu: filmowa opowieść o Romanie Stańczaku, legendarnym performerze i rzeźbiarzu, dla której punktem wyjścia jest kontekst realizacji rzeźby do polskiego pawilonu na 58. Biennale w Wenecji.
Gość: Roman Stańczak
Dokumentalny portret muzyki techno i kultury rave w Polsce. Przewodnikiem po tym świecie jest dwójka młodych rejwerów z pokolenia Z: Marysia i Janusz oraz Marcello Zamenhoff, performer i jeden z pionierów techno w naszym kraju.
Goście: Dawid Nickel
, Gregor Różański
– artysta
Co się dzieje, gdy "dziwolągi" przejmują scenę? Grupa młodych artystów i artystek z niepełnosprawnościami, zaproszona przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, tworzy prowokacyjny "freak show" na otwarcie nowej siedziby muzeum. Ich autorska reinterpretacja pokazu dziwolągów ma podważyć społeczne normy i estetyczne kanony oraz skonfrontować widzów z lękiem i stygmatyzacją.
Gościni i goście: Nadia Markiewicz – artystka oraz Daniel Kotowski
i Filip Pawlak
– artyści