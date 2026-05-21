Co czujecie? Retrospektywa Łukasza Rondudy na TAURON Nowe Horyzonty

Na początek: na pewno radość, bo to reżyser, który ma nowohoryzontowość w swoim twórczym DNA. Dalej: ekscytację, bo razem z jego filmami we Wrocławiu pojawi się też szereg znakomitych gościń i gości. Za sprawą jego kina poczujemy też nutę mądrej, precyzyjnie wyważonej melancholii, bo Łukasz Ronduda jest mistrzem w komponowaniu złożonej palety emocji. A teraz całkiem oficjalnie, czując prawdziwą dumę: mamy wielką przyjemność ogłosić, że autor "Performera", "Serca miłości" czy "Powiedz mi, co czujesz" będzie bohaterem jednej z retrospektyw w ramach 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty (23 lipca – 2 sierpnia we Wrocławiu, online do 9 sierpnia).

Sejsmograf polskiej duszy



Opowiadanie o Polsce zazwyczaj wiąże się z próbą uchwycenia mniejszego lub większego trzęsienia ziemi, jakiejś formy rozchwiania lub rozedrgania. Łukasz Ronduda stał się specjalistą w chwytaniu tego stanu i zaklinaniu go w spójną, mądrą, czułą i przyprawioną inteligentnym humorem całość. Z kolei Małgorzata Sadowska, nasza dyrektorka artystyczna, która czuwa nad festiwalowym przeglądem filmów reżysera, jest specjalistką w zgrabnym opisywaniu i zaklinaniu esencji twórczości bohaterek i bohaterów retrospektyw – toteż oddajemy teraz mikrofon w jej ręce.
     
"Powiedz mi, co czujesz?" – z tym pytaniem Łukasz Ronduda zwraca się niemal do każdego ze swoich bohaterów. Działając od lat na styku sztuk wizualnych i kina, reżyser obserwuje, jak droga artystyczna splata się z prywatnymi doświadczeniami. Począwszy od "Performera" pozostaje też Ronduda czujnym kronikarzem subtelnych, obyczajowych i politycznych zmian, które manifestują się nie tylko w instalacjach czy obrazach, ale przede wszystkim tworzą nowe wrażliwości. Ironiczny "Performer", podążające przez konflikt do emancypacji "Serce miłości", queerujące kościół, przesycone żałobą "Wszystkie nasze strachy" i czerpiące z historii ludowej, postterapeutyczne "Powiedz mi, co czujesz" (które, dzięki współpracy z Kino Świat, pokażemy na Nowych Horyzontach po raz pierwszy w Polsce) – wszystkie te filmy działają jak sejsmograf. Zacierając granicę między fikcją a dokumentem, tworzy też reżyser jedyne w swoim rodzaju portrety artystów, dla których modelami stali się Oskar Dawicki, Zuzanna Bartoszek, Wojciech Bąkowski, Daniel Rycharski, Patryk Różycki, Karolina Balcer.
   

Program retrospektywy oraz gościnie i goście



W ramach retrospektywy twórczości Łukasza Rondudy zaprezentujemy siedem jego filmów, w tym najnowsze "Powiedz mi, co czujesz" – w ramach polskiej premiery festiwalowej. Pokazom będą towarzyszyć spotkania i rozmowy z szeregiem znakomitych gościń i gości współpracujących z reżyserem przy realizacji poszczególnych tytułów. Poniżej prezentujemy zestaw filmów tworzących retrospektywę oraz listę osób, które będzie można spotkać we Wrocławiu.

"Powiedz mi, co czujesz", reż. Łukasz Ronduda


  
Historia miłości współczesnych, młodych Polaków żyjących w dobie kultury terapeutycznej. Bohaterowie mają po dwadzieścia lat. Ona tworzy nietypowy projekt "Skup łez", w którym płaci ludziom za ich… łzy. On – początkujący artysta – nie potrafi płakać. Ich uczucie rozwija się intensywnie i szybko, otwierając drogę do głębokiej przemiany, która okaże się jednym z najważniejszych doświadczeń w ich życiu.

Gościnie i goście: Patryk Różycki – artysta, pierwowzór głównego bohatera filmu; Izabella Dudziak i Jan Sałasiński – aktorka i aktor wcielający się w główne role; Weronika Bilska – autorka zdjęć; Natalia Grzegorzek – producentka

Dziś mamy też przyjemność zaprezentować oficjalny zwiastun oraz plakat do filmu."Powiedz mi, co czujesz" trafi do regularnej dystrybucji – za sprawą Kino Świat – 18 września.

"Performer", reż. Łukasz Ronduda, Maciej Sobieszczański


Opowieść o Oskarze Dawickim (grającym samego siebie), jednym z najbardziej oryginalnych i najbardziej interesujących współczesnych artystów. Tematem przewodnim jego sztuki jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy Oskar Dawicki… w ogóle istnieje.

Gościni: Anda Rottenberg – kuratorka, pisarka, historyczka i krytyczka sztuki, która weźmie udział w rozmowie na otwarcie retrospektywy

"Serce miłości", reż. Łukasz Ronduda


Fascynujący portret jednej z najbardziej oryginalnych par polskiej sceny artystycznej: performera Wojtka Bąkowskiego oraz poetki i artystki Zuzanny Bartoszek, w których relacji miłość płynnie przeplata się ze sztuką.

Gość: Robert Bolesto – scenarzysta

"Wszystkie nasze strachy", reż. Łukasz Ronduda, Łukasz Gutt


Nagrodzony Złotymi Lwami w Gdyni film oparty na prawdziwych wydarzeniach z życia barwnej i łączącej skrajności postaci Daniela Rycharskiego – zaangażowanego katolika walczącego o odnowę duchową swojej społeczności oraz głęboko wierzącą osobę LGBTQ, która płynnie łączy wiarę i tęczę.

Gość: Daniel Rycharski

"Lot", reż. Anna Zakrzewska, Łukasz Ronduda


Od (artystycznego) szczegółu do (uniwersalnego) ogółu: filmowa opowieść o Romanie Stańczaku, legendarnym performerze i rzeźbiarzu, dla której punktem wyjścia jest kontekst realizacji rzeźby do polskiego pawilonu na 58. Biennale w Wenecji.

Gość: Roman Stańczak

"Rave", reż. Dawid Nickel, Łukasz Ronduda


Dokumentalny portret muzyki techno i kultury rave w Polsce. Przewodnikiem po tym świecie jest dwójka młodych rejwerów z pokolenia Z: Marysia i Janusz oraz Marcello Zamenhoff, performer i jeden z pionierów techno w naszym kraju.

Goście: Dawid Nickel, Gregor Różański – artysta

"Freak Show", reż. Filip Pawlak, Łukasz Ronduda


Co się dzieje, gdy "dziwolągi" przejmują scenę? Grupa młodych artystów i artystek z niepełnosprawnościami, zaproszona przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, tworzy prowokacyjny "freak show" na otwarcie nowej siedziby muzeum. Ich autorska reinterpretacja pokazu dziwolągów ma podważyć społeczne normy i estetyczne kanony oraz skonfrontować widzów z lękiem i stygmatyzacją.

Gościni i goście: Nadia Markiewicz – artystka oraz Daniel Kotowski i Filip Pawlak – artyści

