Po odejściu Jamesa Gunna i Petera Safrana z kierownictwa DC Studios pojawiły się pytania nie tylko o dalszy kierunek całego uniwersum, ale również o losy projektów, które powstawały pod ich okiem. Jednym z aktorów, których bezpośrednio dotyczy ta zmiana, jest Aaron Pierre. Gwiazdor serialu "Latarnie" powiedział więc, co myśli o zmianach.
Pierre wciela się w Johna Stewarta w serialu HBO i DC Studios "Latarnie
". Rola miała być dla niego czymś więcej niż jednorazową przygodą, ponieważ aktor był również przewidziany do dalszego występowania w uniwersum DC. Jednym z jego kolejnych projektów miał być "Man of Tomorrow
", czyli film Jamesa Gunna
będący kontynuacją "Supermana
". Premiera produkcji została zaplanowana na 9 lipca 2027 roku.
Tyle że sytuacja w DC Studios właśnie się zmieniła. Gunn i Safran nie są już współszefami studia, a za sterami stanie nowa ekipa. Nic więc dziwnego, że Pierre został zapytany, czy ta zmiana może wpłynąć również na jego bohatera.
"Latarnie"
Aktor przyznał w podcaście "IndieWire: Screen Talk", że wiadomość o odejściu Gunna i Safrana jest dla niego wciąż bardzo świeża. Jak powiedział, nie zdążył jeszcze w pełni przyswoić skali całej sytuacji. Jednocześnie podkreślił, że z oboma twórcami łączy go bardzo dobra relacja.
Największą niewiadomą pozostaje oczywiście "Man of Tomorrow
". Pojawiły się nawet pytania, czy postać Pierre'a nie zostanie ostatecznie usunięta z produkcji.
Aktor nie zamierza jednak przejmować się czymś, na co nie ma wpływu. Zrobiliśmy ten film i naprawdę cieszyliśmy się każdą chwilą pracy nad nim. To, co wydarzy się później, nie jest moją decyzją. Dlatego jestem z tym bardzo spokojny
– powiedział.
Dodał, że niezależnie od tego, co stanie się z jego rolą, jego relacje z Gunnem
i Safranem
nie kończą się wraz ze zmianą stanowisk. Dotyczy to zarówno przyjaźni, jak i ich artystycznej oraz zawodowej współpracy. Pierre podkreślił również, że z zainteresowaniem będzie obserwował dalszy rozwój DC.
Wokół "Man of Tomorrow
" szybko zaczęły krążyć plotki dotyczące potencjalnych zmian, które miałby wprowadzić nowy dyrektor wykonawczy Jeremy Latcham
. James Gunn
postanowił jednak uciąć część tych spekulacji. Na Threads stanowczo zaprzeczył doniesieniom sugerującym, że przedstawiciele Skydance mieli już okazję obejrzeć film i ingerować w jego kształt. Gunn
wyjaśnił, że nikt ze Skydance nie widział jeszcze produkcji. Według niego jedynymi osobami, które miały dostęp do filmu poza nim, są Peter Safran
oraz bardzo niewielkie, zaufane grono przyjaciół i członków rodziny. Tym samym uznał wszelkie historie budowane wokół rzekomych zmian za nieprawdziwe.
Na razie jedno pozostaje więc pewne: "Man of Tomorrow" ma trafić do kin 9 lipca 2027 roku. Cała reszta – włącznie z przyszłością Johna Stewarta w DCU – wciąż jednak nie jest jasna.