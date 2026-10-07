Co dalej z Warnerem i Paramountem? Szefowie Skydance ujawniają plany

We wtorek oficjalnie rozpoczął swoją działalność koncern medialny Skydance, którego częścią są studia Warner Bros. i Paramount Pictures. Głos w sprawie przyszłości koncernu zabrali już jego szefowie. Nowojorska giełda nie przyjęła ich słów z optymizmem. Akcje spółki spadły podczas pierwszego dnia o 3%.
David Ellison i Ynon Kreiz składają obietnice widzom i branży filmowej
Z dziennikarzami spotkali się nowi szefowie Skydance, David Ellison i Ynon Kreiz. Obaj robili wszystko, by uspokoić osoby, które nie wierzą, że przejęcie zarówno Paramountu, jak i Warnera przez Skydance to dobra rzecz dla kina.
Ynon Kreiz ujawnił, jaki los czeka studia Warner Bros. i Paramount:
Plan zakłada zachowanie kreatywnej niezależności poszczególnych wytwórni, tak aby każda z nich miała własny zestaw produkcji, własne relacje i własne możliwości. Następnie będziemy odpowiednio układać harmonogram premier, optymalizując go pod kątem gatunków i grup docelowych, tak aby jako cała firma osiągnąć jak najlepsze wyniki.
Nieco inaczej wygląda przyszłość hal produkcyjnych należących do obu wytwórni. Wszystkie pozostaną otwarte. Jednak hale należące do jednej z wytwórni będą docelowo służyć produkcji kinowej, a hale drugiej wytwórni - produkcji streamingowej i telewizyjnej.
Z kolei David Ellison raz jeszcze złożył obietnicę, że Skydance będzie produkować więcej kontentu niż Disney i Netflix. Pytany o to, jak gigantyczny, ponad 80-miliardowy dług wpłynie na decyzje dotyczące tego, co będzie produkowane, powiedział wprost:
Z całą pewnością będziemy opowiadać oryginalne historie.
Zaraz dodał, że jego ulubionym filmem 2025 roku są "Grzesznicy". Ellison spróbował też rozwiać obawy na temat tego, jak zobowiązanie do wprowadzania do kin 30 filmów rocznie wpłynie na ich jakość:
Żadna firma nie produkowała dotąd 30 filmów rocznie na poziomie, jaki chcemy osiągnąć. Dlatego w jednym obszarze będziemy szczególnie ostrożni - nie zrobimy niczego, co mogłoby odbić się na jakości tych produkcji.
Ile pozostanie z tych zapowiedzi, zweryfikuje czas.
Materiał wideo promujący Skydance
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