Co dalej z platformami HBO Max i Paramount+? David Ellison odpowiada

W dniu inauguracji działalności Skydance David Ellison, jeden z szefów nowego koncernu, spotkał się z dziennikarzami, by opowiedzieć o jego przyszłości. Wśród pytań, jakie usłyszał, były i te dotyczące przyszłości platform streamingowych, które znalazły się w posiadaniu Skydance.
David Ellison o przyszłości streamingu w Skydance
Wizja Ellisona jest dość prosta. Na początku należy spodziewać się fazy, kiedy HBO Max i Paramount+ będą oddzielnymi usługami, ale oferowanymi w ramach jednego pakietu. Docelowo ma jednak powstać jedna wielka platforma streamingowa.
Ellison stwierdził, że na chwilę obecną nie może jeszcze podać szczegółów. Dodał jednak, że dzięki rozwojowi AI połączenie usług, przynajmniej od strony technologicznej, nie powinno zająć zbyt dużo czasu.
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Problemem może być jednak stanowisko konsumentów, o czym przekonał się koncern Discovery, kiedy kupił Warner Bros. Początkowo również planowano stworzyć jedną wielką platformę streamingową, jednak użytkownicy tańszej platformy Discovery+ wymusili utrzymanie dwóch platform.
Z podobnym problemem spotkał się Disney, właściciel Disney+ i Hulu. O ile na świecie kontent obu platform został zintegrowany, o tyle w Ameryce proces wygaszania Hulu wciąż trwa. Ellison nie podał też żadnych informacji dotyczących platformy SkyShowtime
, czyli wspólnego projektu Paramountu (obecnie część Skydance) i Comcastu. Według krążących od paru tygodni informacji koncerny poważnie rozważają zakończenie działania platformy.