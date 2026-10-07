Co dalej z platformami HBO Max i Paramount+? David Ellison odpowiada

David Ellison o przyszłości streamingu w Skydance

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Wizja Ellisona jest dość prosta.Ellison stwierdził, że na chwilę obecną nie może jeszcze podać szczegółów. Dodał jednak, że dzięki rozwojowi AI połączenie usług, przynajmniej od strony technologicznej, nie powinno zająć zbyt dużo czasu.Problemem może być jednak stanowisko konsumentów, o czym przekonał się koncern Discovery, kiedy kupił Warner Bros. Początkowo również planowano stworzyć jedną wielką platformę streamingową, jednak użytkownicy tańszej platformy Discovery+ wymusili utrzymanie dwóch platform.Z podobnym problemem spotkał się Disney, właściciel Disney+ i Hulu. O ile na świecie kontent obu platform został zintegrowany, o tyle w Ameryce proces wygaszania Hulu wciąż trwa., czyli wspólnego projektu Paramountu (obecnie część Skydance) i Comcastu.