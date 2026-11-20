Jesteśmy w samym środku czwartego sezonu serialu "Pozłacany wiek". A tymczasem HBO już podjęło decyzję w sprawie jego przyszłości. Ta decyzja nie będzie dla nikogo niespodzianką.
"Pozłacany wiek" z rekordową widownią
W nowych odcinkach serialu "Pozłacany wiek
" Bertha Russell zmieniła układ sił w nowojorskim towarzystwie, płacąc za to wysoką cenę. Teraz ona i jej bliscy muszą zmierzyć się z konsekwencjami podjętych decyzji, podczas gdy Agnes van Rhijn dostrzega szansę na odzyskanie dawnej pozycji. Marian podąża własną ścieżką, a Peggy zabiega o akceptację ze strony przyszłych teściów. W nowej rzeczywistości jedno pozostaje niezmienne: trzeba uważać na to, czego się pragnie.
Te odcinki przyciągają rekordową widownię
. Według HBO jest to najlepiej oglądany sezon w historii serialu "Pozłacany wiek". W Ameryce średnia widownia pierwszych trzech odcinków była o 20% wyższa w porównaniu z widownią trzech pierwszych odcinków trzeciego sezonu.
Dlatego też decyzja HBO mogła być tylko jedna. Serial "Pozłacany wiek" będzie kontynuowany.
Tak sprawę skomentowała Francesca Orsi, odpowiadająca w HBO za produkcję filmową i serialową:
Julian Fellowes i obsada serialu "Pozłacany wiek" po raz kolejny doskonale uchwycili ducha naszych czasów, dostarczając jeszcze jeden fascynujący sezon, którego nie można przegapić. Cieszymy się, że z roku na rok serial zyskuje coraz większą widownię i niezmiennie spotyka się z entuzjastycznym przyjęciem. Nie możemy się doczekać powrotu na 61. Ulicę, gdzie rodziny Russellów, van Rhijnów i Kirklandów wciąż będą zmagać się z ceną awansu społecznego. Jednocześnie poszerzymy skalę opowieści i jeszcze bardziej podniesiemy stawkę dramatycznych wydarzeń w życiu tych uwielbianych przez widzów bohaterów.
Zwiastun serialu "Pozłacany wiek"