Jak wiadomo, w grudniu do kin wejdzie najnowsze dzieło Denisa Villeneuve'a, "Diuna: część trzecia". Wiemy też, że jego kolejnym projektem będzie "Bond 26". A co nakręci potem? Wygląda na to, że poznaliśmy odpowiedź na to pytanie. Nie wszyscy będą z niej zadowoleni.
Denis Villeneuve nakręci tylko jednego "Bonda"
Z całą pewnością nie będzie to "Bond 27"
. Kolejne przygody bohatera, w którego wcieli się Robert Pattinson
, wyreżyseruje inna osoba. Tak więc otwartym pozostaje pytanie, co będzie kolejnym projektem Kanadyjczyka. Odpowiedzi na nie udzieliła ostatnio Annie Jacobsen.
Annie Jacobsen to pisarka, autorka książki "Nuclear War: A Scenario"
, która została nominowana do Nagrody Pulitzera. Prawa do ekranizacji książki w 2024 roku kupiło studio Legendary. Zakup został przeprowadzony z myślą o Villeneuve'ie
jako reżyserze.
Ostatnio Jacobsen była gościnią podcastu Escape Hatch i powiedziała w nim, że rozmawiała z Villeneuve'em parę miesięcy temu i plan jest taki, że nakręci "Nuclear War" po zakończeniu prac nad "Bondem". "Nuclear War: A Scenario"
próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak wyglądałby wiarygodny scenariusz wydarzeń w świetle wybuchu wojny nuklearnej. Autorka oparła się na szeregu wywiadów z ekspertami, w tym m.in. wojskowymi bądź konstruktorami broni, którzy znają plany działania w takiej sytuacji i byliby odpowiedzialni za ich wdrażanie. To zła wiadomość dla tych, którzy liczyli na to, że Denis Villeneuve wreszcie weźmie się za "Rendezvous with Rama".
Kanadyjczyk zainteresował się projektem w 2021 roku. Jeszcze w 2023 roku wydawało się, że będzie to jeden z priorytetów reżysera, bo Eric Roth
, scenarzysta "Diuny
", mówił wtedy publicznie o tym, że pracuje nad scenariuszem widowiska. Wygląda jednak na to, że wersja Villeneuve'a
może skończyć tak samo jak wersja Davida Finchera
– zapowiedziana, niezrealizowana. "Rendezvous with Rama"
to planowana adaptacja kultowej powieści Arthura C. Clarke'a
"Spotkanie z Ramą".
W roku 2131 w Układzie Słonecznym pojawia się obcy obiekt, nazwany od imienia postaci z mitologii hinduskiej Ramą. Zdumiewa swoim idealnie regularnym kształtem i prezentuje się na tyle fascynująco, że Ziemianie organizują wyprawę w celu dokładnego przyjrzenia się temu zadziwiającemu tworowi. Powołana po wielkiej katastrofie w 2077 roku Straż Kosmiczna postanawia wysłać ekspedycję pod dowództwem komandora Nortona w celu zbadania niezwykłego przybysza z kosmosu. To z pozoru proste zadanie niespodziewanie staje się przyczynkiem do całej serii zaskakujących wydarzeń...
Zwiastun filmu "Diuna: część trzecia"