Co obejrzeć podczas BNP Paribas Warsaw SerialCon? Oto naszych 5 rekomendacji

W stołecznej Kinotece startuje dziś BNP Paribas Warsaw SerialCon. Przez najbliższych pięć dni na wielkim ekranie będzie można zobaczyć zarówno najgorętsze seriale tego roku, klasykę telewizji, a także pokazywane przedpremierowo wyczekiwane tytuły. Jeśli wciąż zastanawiacie się, co warto obejrzeć na festiwalu, przychodzimy z pomocą. Oto nasze rekomendacje.
Historia Agnieszki Kotlarskiej wstrząsnęła Polską. 24-letnia modelka, Miss Polski i pierwsza polska Miss Intercontinental, której twarz spoglądała na nas z okładek pism modowych i telewizyjnych reklam, została zamordowana na oczach swojego męża i dziecka. Sprawca przez wiele lat prześladował swoją ofiarę, służby nie potraktowały jednak zgłoszeń poważnie. Kulisy tych wydarzeń przybliży trzyodcinkowy dokument "Zabić miss". Reżyser Maciej Bieliński i Ewa Wilczyńska, reporterka i autorka książki "Miss. Zabójstwo Agnieszki Kotlarskiej", przybliżą w nim mechanizm fanowskiego uwielbienia przeradzającego się w niebezpieczną obsesję. Serial trafi na HBO Max jeszcze w tym roku.
Ostatnie lata w świecie polskiego serialu pisane są trzymającą w napięciu kryminalną intrygą i atmosferą komunistycznej inwigilacji. Do grona cenionych przez widzów przedstawicieli tego podgatunku dołączyła w tym roku "Czarna śmierć", dziennikarskie śledztwo łącząca z poetyką… dramatu medycznego. Dwie popularne konwencje serialowe rozgrywają się tu na tle Wrocławia roku 1963, a walka z epidemią ospy prawdziwej przedstawiona zostaje w jej całym skomplikowaniu. Produkcja spogląda na zagrożenie nie tylko z perspektywy lekarskiej, ale i społecznej, politycznej, a także kryminalnej, gdy pojawienie się choroby w mieście okazuje się elementem rozgrywki doraźnych interesów. W trakcie tegorocznej edycji BNP Paribas Warsaw SerialCon widzowie będą mieli możliwość przedpremierowego seansu 4. oraz 5. odcinka "Czarnej śmierci".
O pierwszym sezonie "Klangoru" pisaliśmy, że gładko wpisuje się w konwencję obyczajowego dreszczowca, a zarazem jest solidnie osadzony w realiach współczesnej Polski. Skonstruowana, jak Harlan Coben przykazał, kryminalna intryga stanowi tu jedynie dopełnienie dojmującego dramatu obyczajowego. Opowieści o niewielkiej społeczności, w której wszyscy pozornie świetnie się znają, podczas gdy w rzeczywistości nie wiedzą o sobie nic. Szczegóły drugiej serii trzymane są na razie w tajemnicy. Wiemy jedynie, że choć opowieść o rodzinie Wejmanów została zamknięta, "poruszone układy, nierozwiązane sprawy i bohaterowie, których częściowo już poznaliśmy, mają nową, elektryzującą historię do opowiedzenia. Twórcy zgłębiają m.in. tematy toksycznej męskości, współczesnego macierzyństwa i sprawiedliwości. Główną rolę gra tym razem gwiazda "Śubuka" Małgorzata Gorol. Będzie jej partnerować m.in. znana z poprzedniej odsłony "Klangoru" Magdalena Czerwińska.
Akcja serialu "Niebo. Rok w piekle" rozgrywa się w Polsce we wczesnych latach 90. To historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, jakie opisał w swojej książce "Niebo. Pięć lat w sekcie" Sebastian Keller. Głównym bohaterem jest wychowany przez samotną matkę Sebastian, który szuka swojej życiowej drogi. Kiedy spotyka charyzmatycznego Piotra, samozwańczego guru prowadzącego wspólnotę duchową "Niebo", wydaje mu się, że odnalazł sens życia. Z czasem społeczność odkrywa jednak swoją mroczną stronę, a potencjalne niebo zaczyna przypominać piekło. Twórcy pokazują, jak posługując się ideą, można niszczyć zarówno jednostki jak i całe rodziny. Scenariusz produkcji HBO Max napisał Jakub Korolczuk, a reżyseruje Bartosz Blaschke. W rolach głównych Stanisław Linowski i Tomasz Kot.
Jednym z największych dokonań polskiej sztuki filmowej jest 10-odcinkowy serial fabularny inspirowany Dziesięcioma Przykazaniami zrealizowany w komunistycznej (a więc świeckiej) Polsce lat 80. Krzysztof Kieślowski i Krzysztof Piesiewicz badają w "Dekalogu" ludzką naturę, zagłębiają się w moralną szarą strefę i studiują konsekwencje łamania tabu, wykraczania poza przyjęte w społeczeństwie normy. I choć każdy z odcinków mocno zakorzeniony jest w realiach PRL-u, to poruszane tematy zaprezentowane są w sposób tak uniwersalny, że do dziś są to historie obok których nie można przejść obojętnie. Każdy szanujący się kinoman zna "Krótki film o zabijaniu" oraz "Krótki film o miłości". Warto jednak obejrzeć wszystkie odcinki "Dekalogu" na wielkim ekranie. Jest to naprawdę wyjątkowe doświadczenie.