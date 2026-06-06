Co sądzi Steven Spielberg o "Obsesji" i "Backrooms"?

Horrory "Obsesja" i "Backrooms", nakręcone przez – odpowiednio – 26-letniego Curry'ego Barkera i 20-letniego Kane'a Parsonsa, podbijają właśnie box-office. Co o sukcesie młodych filmowców sądzi Steven Spielberg, który sam rozbił kiedyś bank, kręcąc "Szczęki" jako 29-latek?
Spielberg komentuje sukces "Obsesji" i "Backrooms" Cieszę się w ich imieniu. Myślę, że to fantastyczne
, powiedział Steven Spielberg
podczas niedawnego pokazu swojego nadchodzącego filmu, "Dzień objawienia
". To świetnie, że mieli bardzo mało pieniędzy, zwłaszcza "Obsesja", która kosztowała mniej niż milion dolarów. Ten drugi film kosztował jakieś 10 czy 9 milionów. A mimo to radzą sobie bardzo dobrze i kibicuję im
, dodał reżyser. Nie widziałem jeszcze "Backrooms"
, przyznał Spielberg
. Ale widziałem "Obsesję" i bardzo mi się podobała.
"Obsesja
", która weszła do kin 15 maja, zarobiła już na całym świecie ponad 170 miliona dolarów. "Backrooms
" zadebiutowało 29 maja, i na razie ma na swoim koncie ponad 140 milionów.
"Dzień objawienia
" Spielberga
zadebiutuje w kinach 10 czerwca.
"Dzień objawienia" – zwiastun
Prezenterka pogody (Emily Blunt
) wywołuje panikę i uruchamia falę spekulacji po tym, jak w czasie transmisji na żywo nagle zaczyna mówić w tajemniczym obcym języku. Zaczynają się spekulacje o kontakcie z istotami pozaziemskimi.
Analityk ds. cyberbezpieczeństwa Daniel (Josh O'Connor
) orientuje się, że prawdopodobnie jest jedyną osobą, która choć nie wie jak to możliwe, rozumie ten język i może przetłumaczyć go na angielski. Jego zdaniem ludzkość ma prawo poznać prawdę, więc postanawia upublicznić przesłanie od obcych.
Ta decyzja prowadzi go do konfliktu ze stroną rządową, reprezentowaną przez agenta Scanlona (Colin Firth
), która nie cofnie się przed niczym, by nie dopuścić do ujawnienia prawdy.