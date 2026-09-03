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Co stało się z Calem i Belle? Zwiastun 2. sezonu "Marshals" ujawnia los bohaterów

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Co+sta%C5%82o+si%C4%99+z+Calem+i+Belle+Zwiastun+2.+sezonu+%22Marshals%22+ujawnia+los+bohater%C3%B3w-168380
Co stało się z Calem i Belle? Zwiastun 2. sezonu &quot;Marshals&quot; ujawnia los bohaterów
Mamy bardzo dobrą wiadomość dla fanów serialu "Marshals: Historia z Yellowstone". Do sieci trafił właśnie zwiastun drugiego sezonu. Daje on odpowiedź na pytanie, z którym fani zmagali się od finału pierwszego sezonu: co stało się z Calem i Belle.

Serial "Marshals: Historia z Yellowstone" powraca



Jak łatwo się domyślić, serial "Marshals: Historia z Yellowstone" powstał jako spin-off wielkiego hitu "Yellowstone". Punktem wyjścia była postać Kayce'a Duttona, w którego ponownie wcielił się Luke Grimes.

Zostawiwszy za sobą ranczo Yellowstone, Kayce dołącza do elitarnej jednostki U.S. Marshals, gdzie korzystać będzie ze swoich umiejętności kowboja i byłego komandosa Navy SEAL, by wymierzać sprawiedliwość na rozległych terenach Montany. Kayce i jego towarzysze – Pete Calvin (Logan Marshall-Green), Belle Skinner (Arielle Kebbel), Andrea Cruz (Ash Santos) oraz Miles Kittle (Tatanka Means) – muszą szukać równowagi między wysokimi psychologicznymi kosztami służby jako ostatnia linia obrony w regionalnej wojnie a obowiązkami wobec swoich rodzin. W przypadku Kayce'ego oznacza to jego syna Tate'a (Brecken Merrill) oraz powierników Thomasa Rainwatera (Gil Birmingham) i Mo (Mo Brings Plenty) z rezerwatu Broken Rock.


Pierwszy sezon zakończył się cliffhangerem. Pod znakiem zapytania stanęły losy Cala i Belle. Jednak fani "Marshals: Historia z Yellowstone" nie muszą czekać na premierę drugiego sezonu, by znaleźć odpowiedź na to pytanie. Wystarczy obejrzeć zwiastun, który trafił do sieci.

Pierwszy sezon "Marshals: Historia z Yellowstone" cieszył się w Ameryce wielką popularnością. Premierowy odcinek na CBS i Paramount+ obejrzało ponad 20 milionów osób. W Polsce serial dostępny jest dzięki platformie SkyShowtime.

Zwiastun 2. sezonu serialu "Marshals: Historia z Yellowstone"




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