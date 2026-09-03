Co stało się z Calem i Belle? Zwiastun 2. sezonu "Marshals" ujawnia los bohaterów

Mamy bardzo dobrą wiadomość dla fanów serialu "Marshals: Historia z Yellowstone". Do sieci trafił właśnie zwiastun drugiego sezonu. Daje on odpowiedź na pytanie, z którym fani zmagali się od finału pierwszego sezonu: co stało się z Calem i Belle.
Serial "Marshals: Historia z Yellowstone" powraca
Jak łatwo się domyślić, serial "Marshals: Historia z Yellowstone"
powstał jako spin-off wielkiego hitu "Yellowstone".
Punktem wyjścia była postać Kayce'a Duttona, w którego ponownie wcielił się Luke Grimes
.
Zostawiwszy za sobą ranczo Yellowstone, Kayce dołącza do elitarnej jednostki U.S. Marshals, gdzie korzystać będzie ze swoich umiejętności kowboja i byłego komandosa Navy SEAL, by wymierzać sprawiedliwość na rozległych terenach Montany. Kayce i jego towarzysze – Pete Calvin (Logan Marshall-Green
), Belle Skinner (Arielle Kebbel
), Andrea Cruz (Ash Santos
) oraz Miles Kittle (Tatanka Means
) – muszą szukać równowagi między wysokimi psychologicznymi kosztami służby jako ostatnia linia obrony w regionalnej wojnie a obowiązkami wobec swoich rodzin. W przypadku Kayce'ego oznacza to jego syna Tate'a (Brecken Merrill
) oraz powierników Thomasa Rainwatera (Gil Birmingham
) i Mo (Mo Brings Plenty
) z rezerwatu Broken Rock.
Pierwszy sezon zakończył się cliffhangerem. Pod znakiem zapytania stanęły losy Cala i Belle. Jednak fani "Marshals: Historia z Yellowstone"
nie muszą czekać na premierę drugiego sezonu, by znaleźć odpowiedź na to pytanie. Wystarczy obejrzeć zwiastun, który trafił do sieci.
Pierwszy sezon "Marshals: Historia z Yellowstone"
cieszył się w Ameryce wielką popularnością. Premierowy odcinek na CBS i Paramount+ obejrzało ponad 20 milionów osób. W Polsce serial dostępny jest dzięki platformie SkyShowtime.
Zwiastun 2. sezonu serialu "Marshals: Historia z Yellowstone"