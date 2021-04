Laura, aby ratować rozpadający się związek, wyjeżdża na Sycylię. Tam poznaje młodego i przystojnego Massimo. Niebezpieczny mężczyzna, szef rodziny mafijnej, porywa ją i daje 365 dni na… pokochanie go. Nie ma prawdopodobnie osoby, która nie słyszałaby o tej adaptacji książki Blanki Lipińskiej . Krytycy uznali ten wyreżyserowany przez Barbarę Białowąs Tomasza Mandesa obraz za niedorzeczną soft pornograficzną fantazję, gdzie wszystko obowiązkowo ocieka luksusem, a jego bohaterzy są wielbicielami drogich rzeczy.Nie da się ukryć, że film był próbą stworzenia rodzimej " Pięćdziesiąt twarzy Greya ", co sprawia, że sam w sobie jest dość specyficznym zjawiskiem, które jedni mogą zaliczyć do "guilty pleasure", drudzy do kategorii "tak złe, że aż dobre", a trzeci uznać za totalną szmirę. " 365 dni " to produkcja, która jako jedna z nielicznych rzeczywiście zrobiła małą furorę poza naszymi granicami. To sam w sobie niegłupi powód, by sprawdzić, czym tak widzowie się podniecili. Zawsze też można zapoznać się z filmem, by na własne oczy doświadczyć jego niezamierzonego komizmu. Byli i tacy, którzy podkreślali, że przyjemnie się patrzy na Annę-Marię Sieklucką , odgrywającą Laurę. Wybór należy do was.