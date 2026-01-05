"Code Vein II" chce więcej niż tylko powtórki. Pierwsze wrażenia z gry

Pierwsze "Code Vein" było dla mnie jednym z ciekawszych eksperymentów w obrębie soulslike’ów - nie dlatego, że próbowało zrewolucjonizować gatunek, ale dlatego, że świadomie poszło w inną stronę. Anime’owa estetyka, mocniejszy nacisk na fabułę i bohaterów oraz mniej ponury ton sprawiły, że ta gra miała własną tożsamość. "Code Vein II" już od pierwszych minut daje jasno do zrozumienia, że twórcy nie chcą z niej rezygnować. Wręcz przeciwnie - sequel wygląda jak próba dopracowania tego, co wcześniej działało, i wygładzenia elementów, które budziły kontrowersje.
Już sam początek, czyli kreator postaci, robi bardzo dobre wrażenie. To narzędzie, w którym naprawdę można się zatracić, niezależnie od tego, czy ktoś chce stworzyć bohatera "na szybko", czy spędzić kilkadziesiąt minut na dopieszczaniu detali. Skala personalizacji jest ogromna i trudno nie odnieść wrażenia, że Bandai Namco doskonale wie, jak ważny jest ten element dla fanów serii. Co istotne, kreator nie jest tylko dodatkiem - idealnie wpisuje się w klimat gry i wzmacnia poczucie obcowania z anime’owym światem.
Sama fabuła również zapowiada się obiecująco. Twórcy zdecydowali się na nową historię i nowych bohaterów, dzięki czemu Code Vein II jest przystępne także dla osób, które nie grały w "jedynkę". Motyw podróży w czasie i wpływania na teraźniejszość poprzez działania w przeszłości daje spory potencjał narracyjny i - przynajmniej na tym etapie - faktycznie jest czymś więcej niż tylko fabularnym pretekstem. Relacje z towarzyszami są wyraźnie zaakcentowane, a gra stara się budować emocjonalne zaangażowanie gracza, co w soulslike’ach wciąż nie jest standardem.
Najwięcej mieszanych uczuć mam jednak wobec systemu walki. Z jednej strony jest on solidny, czytelny i daje sporo możliwości w kwestii budowania postaci, doboru broni czy korzystania ze zdolności specjalnych. Z drugiej - bardzo mocno odczułem brak klasycznej "rolki", czyli dynamicznego uniku znanego z innych gier tego typu. Owszem, są uniki i ruchy defensywne, ale nie dają one takiej płynności i kontroli, jakiej oczekiwałbym od gry aspirującej do miana nowoczesnego soulslike’a. W efekcie walka momentami traci na dynamice, a niektóre starcia sprawiają wrażenie bardziej topornych, niż mogłyby być.
Paradoksalnie to właśnie oprawa wizualna i klimat sprawiają, że te niedociągnięcia łatwiej wybaczyć. "Code Vein II
" potrafi wyglądać naprawdę efektownie - zarówno w projektach postaci, jak i w samej estetyce lokacji. Świat gry jest mroczny, ale jednocześnie stylizowany, z wyraźnym anime’owym sznytem, który odróżnia go od konkurencji. Muzyka i ogólna atmosfera dodatkowo wzmacniają to wrażenie i sprawiają, że chce się eksplorować kolejne obszary, nawet jeśli mechanicznie nie wszystko działa idealnie.
Po pierwszych godzinach z "Code Vein II
" jestem raczej pozytywnie nastawiony. To gra, która ma wyraźną tożsamość i nie próbuje na siłę kopiować innych przedstawicieli gatunku. Braki w systemie walki - zwłaszcza brak pełnoprawnej rolki - są dla mnie zauważalne i realnie wpływają na odbiór rozgrywki, ale jednocześnie klimat, oprawa graficzna i narracyjne ambicje skutecznie to równoważą. Jeśli twórcy dopracują balans i tempo starć, może to być bardzo solidny tytuł dla fanów soulslike’ów szukających czegoś nieco innego niż kolejna wariacja na temat FromSoftware.