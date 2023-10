Cole Sprouse jako przystojny potwór Frankensteina w nowym filmie Diablo Cody?!

it's giving unliving LISA FRANKENSTEIN only in theaters 2.9.24.



O czym opowie "Lisa Frankenstein"?

Producenci opisują " Lisę Frankenstein " jako szaloną mieszankę horroru i komedii. Główna bohaterka to niezrozumiana przez otoczenie nastolatka podkochująca się w pewnym przystojnym chłopaku. Problem w tym, że jest on... martwy. Na szczęście w wyniku splotu zabawnych i zarazem przerażających okoliczności dziewczynie udaje się przywrócić go do życia. Para wyrusza w podróż w poszukiwaniu miłości, szczęścia oraz kilku brakujących części ciała.W rolach głównych Kathryn Newton Carla Gugino . Film wyreżyserowała Zelda Williams Aktualnie filmografię Diablo Cody zamyka komediodramat " Tully " z Charlize Theron Mackenzie Davis w rolach głównych. Zobaczcie jego zwiastun:Marlo ( Charlize Theron ) stara się być możliwie jak najlepszą matką, co nie jest jednak takie łatwe. Właśnie na świat przychodzi jej trzecie dziecko. Mordercze nocne pobudki i wieczne niedospanie stają się jej codziennością. Pewnego wieczoru w drzwiach jej domu zjawia się tajemnicza niania o imieniu Tully ( Mackenzie Davis ), która została wynajęta przez majętnego brata Marlo. Młoda, piękna opiekunka, którą cechują oryginalne metody działania, szybko wywraca do góry nogami życie całej rodziny.