Colin Farrell w ekranizacji komiksu o komandosie, który został księdzem

Ależ film się szykuje. Przynajmniej na papierze wygląda to imponująco. Colin Farrell i bracia Russo dołączyli do projektu "Ordainded". Jego scenarzystą jest autor fabuł do trzech części "Johna Wicka" Derek Kolstad.
Colin Farrell księdzem dającym łomot złoczyńcom
O projekcie pisaliśmy już rok temu. Wtedy związany z nim był jednak tylko Kolstad
jako scenarzysta. Teraz dołączyli do niego Joe
i Anthony Russo
, którzy zajmą się produkcją poprzez swoją firmę AGBO. Film zyskał też gwiazdę. Został nią Colin Farrell
.
Bohaterem "Ordainded"
jest ksiądz sprawujący posługę w szpitalu. Pewnego dnia udziela ostatniego namaszczenia pacjentowi. Na łożu śmierci wyznaje on, że był szefem irlandzkiej mafii i zdradza najmroczniejsze sekrety swojej działalności. Wkrótce potem mężczyzna doznaje cudownego ozdrowienia i wraca do starych zwyczajów. W obawie, że duchowny mógłby złamać tajemnicę spowiedzi i wyjawić, gdzie są zakopane zwłoki jego ofiar, zleca jego morderstwo. Zabójcy nie wiedzą jednak, że będą mieć do czynienia z komandosem Navy SEAL.
Ekranizacja komiksu została zapowiedziana przed jego premierą. Tytuł trafi na rynek 10 grudnia. Colin Farrell
odniósł ostatnio spory sukces dzięki komiksom DC. Wystąpił bowiem w serialu "Pingwin
", który przyniósł mu Złoty Glob.
