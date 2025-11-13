Newsy Filmy Colin Farrell w ekranizacji komiksu o komandosie, który został księdzem
The Hollywood Reporter / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Axelle/Bauer-Griffin
Ależ film się szykuje. Przynajmniej na papierze wygląda to imponująco. Colin Farrell i bracia Russo dołączyli do projektu "Ordainded". Jego scenarzystą jest autor fabuł do trzech części "Johna Wicka" Derek Kolstad.

O projekcie pisaliśmy już rok temu. Wtedy związany z nim był jednak tylko Kolstad jako scenarzysta. Teraz dołączyli do niego Joe i Anthony Russo, którzy zajmą się produkcją poprzez swoją firmę AGBO. Film zyskał też gwiazdę. Został nią Colin Farrell.


Bohaterem "Ordainded" jest ksiądz sprawujący posługę w szpitalu. Pewnego dnia udziela ostatniego namaszczenia pacjentowi. Na łożu śmierci wyznaje on, że był szefem irlandzkiej mafii i zdradza najmroczniejsze sekrety swojej działalności. Wkrótce potem mężczyzna doznaje cudownego ozdrowienia i wraca do starych zwyczajów. W obawie, że duchowny mógłby złamać tajemnicę spowiedzi i wyjawić, gdzie są zakopane zwłoki jego ofiar, zleca jego morderstwo. Zabójcy nie wiedzą jednak, że będą mieć do czynienia z komandosem Navy SEAL. 

Ekranizacja komiksu została zapowiedziana przed jego premierą. Tytuł trafi na rynek 10 grudnia.

Colin Farrell odniósł ostatnio spory sukces dzięki komiksom DC. Wystąpił bowiem w serialu "Pingwin", który przyniósł mu Złoty Glob.

