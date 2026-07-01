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Colin Farrell, Domhall Gleeson i Charlie Heaton w kostiumowym projekcie o irlandzkich imigrantkach

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Colin+Farrell+i+Charlie+Heaton+w+nowym+filmie+tw%C3%B3rcy+%22Kneecap.+Hip-hopowa+rewolucja%22-167374
Colin Farrell, Domhall Gleeson i Charlie Heaton w kostiumowym projekcie o irlandzkich imigrantkach
źródło: Getty Images
autor: Brianna Bryson
Deadline przychodzi dziś z informacją na temat dodatków obsadowych w interesującej produkcji powstającej właśnie na zlecenie Netfliksa. Zdaniem dziennikarzy, między innymi Colin Farrell i Charlie Heaton dołączyli do nadchodzącego kostiumowego projektu o irlandzkich imigrantach. "Bad Bridgets" posiada już bogatą obsadę oraz reżysera i scenarzystę projektu.

"Bad Bridgets" – co wiemy?



Za "Bad Bridgets" odpowiedzialny jest Rich Peppiatt – reżyser znany jako twórca filmu "Kneecap. Hip-hopowa rewolucja" z 2024 roku, za który otrzymał nagrodę BAFTA. Peppiatt nie tylko reżyseruje film, ale i produkuje go na podstawie własnego scenariusza. Po pełnometrażowym debiucie, kolejna produkcja reżysera znów będzie silnie eksplorowała irlandzką tożsamość. Opowie bowiem historię zainspirowaną lekturą książki historycznej "Bad Bridget: "Crime, Mayhem, and the Lives of Irish Emigrant Women" autorstwa Elaine Farrell i Leanne McCormick. Książka podkreśla między innymi społeczny dystans Amerykanów do irlandzkich kobiet, uważanych wówczas powszechnie za reprezentantki awanturniczego marginesu. Nadchodzące "Bad Bridgets" opowie historię dwóch kobiet z Irlandii wymyślonych na potrzeby projektu.

GettyImages-2254723818.jpg Getty Images © John Nacion


Akcja ma rozpocząć się się w XIX wieku w zniszczonej przez klęskę głodu Irlandii. Bohaterkami będą dwie siostry, które podejmują zdradziecką wyprawę do Ameryki, żeby uciec przed przemoc owym ojcem, biedą i głodem. W Nowym Jorku wstępują w szeregi tzw. "Bridgets", siejąc spustoszenie w mieście. Zdjęcia do filmu ruszą już w połowie sierpnia w Irlandii.

W role sióstr wcielą się Alison Oliver ("Wichrowe wzgórza") oraz Emilia Jones "CODA"). Jak dziś donosi Deadline, otoczy ich imponująca obsada drugoplanowa. W "Bad Bridgets" wystąpią bowiem również Colin Farrell ("Duchy Inisherin"), Charlie Heaton ("Stranger Things"), Domhnall Gleeson ("Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie"), Steve Coogan (serial "Legendy") oraz Himesh Patel ("Yesterday"). Męskiej grupie towarzyszyć będą także dwie irlandzkie aktorki: Simone Kirby ("Kneecap. Hip-hopowa rewolucja") i Niamh Algar (serial "The Irish Affair").

"Kneecap. Hip-hopowa rewolucja" – zwiastun filmu


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