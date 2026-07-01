Colin Farrell, Domhall Gleeson i Charlie Heaton w kostiumowym projekcie o irlandzkich imigrantkach

Deadline przychodzi dziś z informacją na temat dodatków obsadowych w interesującej produkcji powstającej właśnie na zlecenie Netfliksa. Zdaniem dziennikarzy, między innymi Colin Farrell i Charlie Heaton dołączyli do nadchodzącego kostiumowego projektu o irlandzkich imigrantach. "Bad Bridgets" posiada już bogatą obsadę oraz reżysera i scenarzystę projektu.
"Bad Bridgets" – co wiemy?
Za "Bad Bridgets"
odpowiedzialny jest Rich Peppiatt
– reżyser znany jako twórca filmu "Kneecap. Hip-hopowa rewolucja
" z 2024 roku, za który otrzymał nagrodę BAFTA
. Peppiatt
nie tylko reżyseruje film, ale i produkuje go na podstawie własnego scenariusza. Po pełnometrażowym debiucie, kolejna produkcja reżysera znów będzie silnie eksplorowała irlandzką tożsamość. Opowie bowiem historię zainspirowaną lekturą książki historycznej "Bad Bridget: "Crime, Mayhem, and the Lives of Irish Emigrant Women" autorstwa Elaine Farrell i Leanne McCormick. Książka podkreśla między innymi społeczny dystans Amerykanów do irlandzkich kobiet, uważanych wówczas powszechnie za reprezentantki awanturniczego marginesu. Nadchodzące "Bad Bridgets"
opowie historię dwóch kobiet z Irlandii wymyślonych na potrzeby projektu.
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Akcja ma rozpocząć się się w XIX wieku w zniszczonej przez klęskę głodu Irlandii. Bohaterkami będą dwie siostry, które podejmują zdradziecką wyprawę do Ameryki, żeby uciec przed przemoc owym ojcem, biedą i głodem. W Nowym Jorku wstępują w szeregi tzw. "Bridgets", siejąc spustoszenie w mieście. Zdjęcia do filmu ruszą już w połowie sierpnia w Irlandii.
W role sióstr wcielą się Alison Oliver
("Wichrowe wzgórza
") oraz Emilia Jones
"CODA
"). Jak dziś donosi Deadline, otoczy ich imponująca obsada drugoplanowa. W "Bad Bridgets"
wystąpią bowiem również Colin Farrell
("Duchy Inisherin
"), Charlie Heaton
("Stranger Things
"), Domhnall Gleeson
("Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie
"), Steve Coogan
(serial "Legendy
") oraz Himesh Patel
("Yesterday
"). Męskiej grupie towarzyszyć będą także dwie irlandzkie aktorki: Simone Kirby
("Kneecap. Hip-hopowa rewolucja
") i Niamh Algar
(serial "The Irish Affair
").
"Kneecap. Hip-hopowa rewolucja" – zwiastun filmu