Colin Farrell nie przepracowywał się na planie "Batmana 2"

Mamy złą wiadomość dla fanów Oswalda Cobblepota alias Pingwina. Goszcząc w brytyjskim programie śniadaniowym "This Morning", Colin Farrell przyznał, że jego udział w filmie "The Batman Part II" ograniczy się do zaledwie dwóch scen.
Colin Farrell o Pingwinie: Uwielbiam tę postać
- Tylko tyle. Wpadłem, zagrałem i wyszedłem - relacjonuje aktor - To była całkiem niezła zabawa. Znowu trochę narzekałem na charakteryzację, ale naprawdę uwielbiam tę postać i bardzo jej strzegę. Myślę, że jest przestrzeń do rozmowy o drugim sezonie "Pingwina
".
Rozmawiając w czerwcu z serwisem ScreenRant, Farrell
nie krył zachwytu nad scenariuszem widowiska. - Przeczytałem go od pierwszej do ostatniej strony i jest naprawdę znakomity - stwierdził - Uważam, że Matt Reeves
to geniusz. Napisał historię, która nie tylko ma niezwykle mroczny ton i momentami potrafi przerazić, ale jest też psychologicznie złożona, pełna niuansów i emocji. Są w niej sceny, które naprawdę poruszają. Myślę, że stworzył współczesne arcydzieło kina gatunkowego.
"The Batman Part II
" trafi do kin 16 lutego 2028 roku. Reżyserem i współscenarzystą widowiska jest Matt Reeves
. W październiku z powodu ważnych spraw rodzinnych musiał on opuścić plan widowiska. Jego miejsce zajął laureat Oscara Steven Soderbergh
, który zgodził się nadzorować resztę okresu zdjęciowego. Gdy tylko Reeves upora się z problemami osobistymi, będzie mógł zająć się postprodukcją filmu.
Na ekran prócz Farrella
powrócą także Robert Pattinson
, Jeffrey Wright
i Andy Serkis
. Nowe twarze to w obsadzie to: Scarlett Johansson
, Sebastian Stan
, Charles Dance
i Brian Tyree Henry
.
Fabuła filmu trzymana jest na razie w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że w centrum historii znajdzie się ponownie zagadka kryminalna.
Zwiastun filmu "Batman"