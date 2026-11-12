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Colin Farrell nie przepracowywał się na planie "Batmana 2"

IGN / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Colin+Farrell+nie+przepracowywa%C5%82+si%C4%99+na+planie+%22Batmana+2%22-169621
Colin Farrell nie przepracowywał się na planie &quot;Batmana 2&quot;
Mamy złą wiadomość dla fanów Oswalda Cobblepota alias Pingwina. Goszcząc w brytyjskim programie śniadaniowym "This Morning", Colin Farrell przyznał, że jego udział w filmie "The Batman Part II" ograniczy się do zaledwie dwóch scen. 

Colin Farrell o Pingwinie: Uwielbiam tę postać



- Tylko tyle. Wpadłem, zagrałem i wyszedłem - relacjonuje aktor - To była całkiem niezła zabawa. Znowu trochę narzekałem na charakteryzację, ale naprawdę uwielbiam tę postać i bardzo jej strzegę. Myślę, że jest przestrzeń do rozmowy o drugim sezonie "Pingwina". 


Rozmawiając w czerwcu z serwisem ScreenRant, Farrell nie krył zachwytu nad scenariuszem widowiska. - Przeczytałem go od pierwszej do ostatniej strony i jest naprawdę znakomity - stwierdził - Uważam, że Matt Reeves to geniusz. Napisał historię, która nie tylko ma niezwykle mroczny ton i momentami potrafi przerazić, ale jest też psychologicznie złożona, pełna niuansów i emocji. Są w niej sceny, które naprawdę poruszają. Myślę, że stworzył współczesne arcydzieło kina gatunkowego. 

"The Batman Part II" trafi do kin 16 lutego 2028 roku. Reżyserem i współscenarzystą widowiska jest Matt Reeves. W październiku z powodu ważnych spraw rodzinnych musiał on opuścić plan widowiska. Jego miejsce zajął laureat Oscara Steven Soderbergh, który zgodził się nadzorować resztę okresu zdjęciowego. Gdy tylko Reeves upora się z problemami osobistymi, będzie mógł zająć się postprodukcją filmu.

Na ekran prócz Farrella powrócą także Robert Pattinson, Jeffrey Wright i Andy Serkis. Nowe twarze to w obsadzie to: Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance i Brian Tyree Henry

Fabuła filmu trzymana jest na razie w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że w centrum historii znajdzie się ponownie zagadka kryminalna. 

Zwiastun filmu "Batman"



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