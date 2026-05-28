Drugi sezon "Sugar" coraz bliżej. Jest nowy zwiastun

Stęskniliście się za serialem "Sugar"? Do sieci trafiła zapowiedź nowych odcinków. O czym opowie drugi sezon produkcji Apple TV?
"Sugar" powraca z drugim sezonem
W nadchodzących odcinkach John Sugar (w tej roli Colin Farrell) powraca, by rozwikłać sprawę zaginionego brata młodego boksera. Gdy śledztwo ujawnia konspirację o złowrogich zamiarach, Sugar musi zdecydować, jak daleko się posunie, żeby poznać prawdę. Oprócz Farrella, w drugim sezonie wystapią m.in. Jin Ha, Raymond Lee, Tony Dalton, Laura Donnelly, Sasha Calle oraz Shea Whigham. Funkcję showrunnera pełni Sam Catlin. Udostępniony zwiastun nie zdradza zwrotu akcji z końcówki pierwszego sezonu, dotyczącego prawdziwego pochodzenia tytułowego bohatera.
Drugi sezon zadebiutuje 19 czerwca - wtedy ukaże się premierowy odcinek, a kolejne będą debiutować co tydzień.
Twórcy serialu – na czele ze scenarzystą Markiem Protosevichem – doskonale wiedzą, że wchodzą na pole minowe; że od kilku dekad wystarczy odpowiednio przefiltrować zdjęcia i kazać postaciom mamrotać smutne slogany pod nosem, by zyskać miano "dzieła retro-noir" bądź "neo-noir". Jeśli "Sugar" wybija się ponad przeciętność, to właśnie dzięki temu, że idzie głębiej niż ułożenie dobrze znanych puzzli. Zacytujemy "Brennona" i "Dotyk zła"? Swobodnie nawiążemy do "Casablanki"? Tak, ale to tylko zewnętrzna oprawa, ledwie brokat – zdają się mówić widzom Protosevich i spółka – nie skupiajcie się na nich. Rozejrzyjcie się, a ujrzycie coś niebanalnego.