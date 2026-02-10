Colin Firth detektywnem w ekranizacji "Berlin Noir" dla Apple TV

Colin Firth (Oscar za "Jak zostać królem") wraca do świata seriali i znów łączy siły z oscarowym scenarzystą Peterem Straughanem. Aktor dołączył właśnie do obsady nowej produkcji Apple TV inspirowanej bestsellerową serią kryminałów "Berlin Noir" Philipa Kerra.
Co wiemy o serialu Apple TV z Colinem Firthem?
Niezatytułowany jeszcze serial, oparty na powieści "Metropolis", będzie historią początków detektywa Berniego Gunthera. W główną rolę wciela się Jack Lowden
, który zagra młodego policjanta świeżo awansowanego do elitarnego wydziału zabójstw w Berlinie pod koniec lat 20. XX wieku. Jego pierwsza sprawa to śledztwo w sprawie seryjnego mordercy polującego na osoby z marginesu społecznego. Akcja rozgrywa się w mieście pełnym wolności, chaosu i napięcia – w czasach, gdy widmo nazizmu dopiero zaczyna majaczyć na horyzoncie. Colin Firth
zagra Paula Lohsera, błyskotliwego, choć trudnego w obyciu detektywa berlińskiej policji. Skrupulatny, introwertyczny i piekielnie inteligentny, stanie się partnerem i nieoczywistym mentorem bohatera granego przez Lowdena. Ich relacja ma być jednym z kluczowych elementów serialu.
Za adaptację odpowiada Peter Straughan
("Szpieg
"), a reżyseruje Tom Shankland
. Zdjęcia do serialu już trwają w Berlinie, a wśród producentów jest Tom Hanks.
Colin Firth – nadchodzące projekty
W najbliższych miesiącach zobaczymy Firtha m.in. w serialu "Młody Sherlock
" Guya Ritchiego
, filmie science fiction Stevena Spielberga
"Dzień objawienia
" oraz w kolejnej odsłonie serii "Kingsman
".