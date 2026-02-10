Newsy Seriale Colin Firth detektywnem w ekranizacji "Berlin Noir" dla Apple TV
Seriale

Colin Firth detektywnem w ekranizacji "Berlin Noir" dla Apple TV

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Colin+Firth+detektywnem+w+ekranizacji+%22Berlin+Noir%22+dla+Apple+TV-165117
Colin Firth detektywnem w ekranizacji &quot;Berlin Noir&quot; dla Apple TV
źródło: Getty Images
autor: Joe Maher
Colin Firth (Oscar za "Jak zostać królem") wraca do świata seriali i znów łączy siły z oscarowym scenarzystą Peterem Straughanem. Aktor dołączył właśnie do obsady nowej produkcji Apple TV inspirowanej bestsellerową serią kryminałów "Berlin Noir" Philipa Kerra.

Co wiemy o serialu Apple TV z Colinem Firthem?



Nie­za­ty­tu­ło­wa­ny jeszcze serial, oparty na powieści "Metropolis", będzie historią początków detektywa Berniego Gunthera. W główną rolę wciela się Jack Lowden, który zagra młodego policjanta świeżo awansowanego do elitarnego wydziału zabójstw w Berlinie pod koniec lat 20. XX wieku. Jego pierwsza sprawa to śledztwo w sprawie seryjnego mordercy polującego na osoby z marginesu społecznego. Akcja rozgrywa się w mieście pełnym wolności, chaosu i napięcia – w czasach, gdy widmo nazizmu dopiero zaczyna majaczyć na horyzoncie.

Colin Firth zagra Paula Lohsera, błyskotliwego, choć trudnego w obyciu detektywa berlińskiej policji. Skrupulatny, introwertyczny i piekielnie inteligentny, stanie się partnerem i nieoczywistym mentorem bohatera granego przez Lowdena. Ich relacja ma być jednym z kluczowych elementów serialu.


Za adaptację odpowiada Peter Straughan ("Szpieg"), a reżyseruje Tom Shankland. Zdjęcia do serialu już trwają w Berlinie, a wśród producentów jest Tom Hanks.

Colin Firth – nadchodzące projekty



W najbliższych miesiącach zobaczymy Firtha m.in. w serialu "Młody Sherlock" Guya Ritchiego, filmie science fiction Stevena Spielberga "Dzień objawienia" oraz w kolejnej odsłonie serii "Kingsman".

"Dzień objawienia" – zobacz zwiastun




Powiązane artykuły Colin Firth

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

Emma Roberts zawalczy o życie w mrocznym lesie

Filmy

Catherine Zeta-Jones powróci do kina u reżysera "Służących"

1 komentarz
Filmy

Alicia Vikander i Keira Knightley w satyrze na bogaczy

4 komentarze
Filmy

"Melania" użyła muzyki z "Nici widmo". Twórcy żądają, by usunięto ją z filmu

13 komentarzy
Filmy

Gwiazdy "Strange Darling" i "Mare z Easttown" w nowym thrillerze

Filmy

Odessa A’zion i Naomi Watts w reżyserskim debiucie Cody'ego Ferna

VOD Seriale

"Rycerz siedmiu królestw": co warto wiedzieć o odtwórcach głównych ról

2 komentarze