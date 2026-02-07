Colmana Domingo jako muzyk Nat King Cole. Stanie też za kamerą

Biografia amerykańskiego muzyka Nata Kinga Cole'a z Colmanem Domingo w roli głównej nabiera kształtów. Za projektem "Unforgettable" stoi ekipa producencka odpowiedzialna za sukces "Mudbound" i "La La Land". Domingo stanie również za kamerą filmu – będzie to dla niego reżyserski debiut.
"Unforgettable" – biografia Nata Kinga Cole’a w reżyserii Colmana Domingo
"Unforgettable" ma opowiedzieć historię Cole’a jako artysty i cichego rewolucjonisty, który musiał mierzyć się z rasizmem, hollywoodzkimi przeszkodami i własnymi wątpliwościami, jednocześnie budując trwałe dziedzictwo i torując drogę kolejnym pokoleniom czarnoskórych twórców.
Dwukrotnie nominowany do Oscara Domingo
("Sing Sing
", "Rustin
") nie tylko wcieli się w legendarnego wokalistę i wyreżyseruje film, ale też współtworzy scenariusz i zajmuje się produkcją.
Zdjęcia rozpoczną się jeszcze w tym roku.
Nat King Cole – artysta i działacz społeczny
Nat King Cole, czyli Nathaniel Adams Coles (1919-1965), był jednym z najważniejszych głosów XX wieku – wokalistą, pianistą jazzowym i aktorem, który zdobył światową popularność dzięki takim utworom jak "Unforgettable". Jego album "The Magic of Christmas" z 1960 roku został najlepiej sprzedającą się płytą świąteczną dekady. Mimo sukcesów przez całe życie mierzył się z brutalną dyskryminacją rasową – w Alabamie został nawet zaatakowany na scenie. Z czasem bojkotował segregowane miejsca, dołączył do NAACP i wziął udział w Marszu na Waszyngton. Jego "The Nat King Cole Show" był pierwszym ogólnokrajowym programem telewizyjnym prowadzonym przez czarnoskórego Amerykanina.
Nat King ColeDomingo
od lat chciał przenieść tę historię na ekran. O projekcie po raz pierwszy zrobiło się głośno dwa lata temu, ale później zapadła cisza. Aktor ma już zresztą doświadczenie z postacią Cole’a – jest współautorem sztuki "Lights Out: Nat "King" Cole", która zagłębiała się w to, co mogło dziać się w głowie artysty podczas jego świątecznego programu w 1957 roku.
Colman Domingo – nadchodzące projekty
W najbliższym czasie zobaczymy Domingo także w "Dniu objawienia
" Stevena Spielberga
, nowym sezonie "Euforii
" oraz w musicalowej biografii "Michael
", gdzie wcieli się w Joe Jacksona, ojca Michaela Jacksona
.
