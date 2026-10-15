Comedy Central świętuje 20 lat w Polsce. Miesiąc kultowych seriali, konkursów i jubileuszowych niespodzianek

20 lat Comedy Central w Polsce to 20 lat kultowych bohaterów, charakterystycznego humoru i seriali, które na stałe zapisały się w historii telewizji. Z okazji jubileuszu przez cały październik stacja zaprasza widzów na wyjątkową podróż przez najpopularniejsze komediowe tytuły. W specjalnej ramówce znalazły się najlepiej oceniane odcinki "Przyjaciół", "Teorii wielkiego podrywu", "Dwóch i pół" i "South Parku". Nie zabraknie także premiery "Hożych doktorów", konkursu dla fanów oraz szerokiej kampanii promującej 20. urodziny Comedy Central w Polsce.
Comedy Central od 20 lat jest częścią polskiego rynku telewizyjnego, a jubileusz stacji to okazja do przypomnienia widzom produkcji, które przez lata zyskały status popkulturowych fenomenów. Zamiast jednej jubileuszowej emisji marka rozciąga świętowanie na cały październik, oddając antenę ulubionym serialom i ich najlepiej ocenianym odcinkom. Poniżej przestawiamy ranking najlepszych odcinków "Teorii wielkiego podrywu
": 20. Czynnik mandarynkowy
Penny rozstaje się ze swoim chłopakiem. Zadowolony z takiego obrotu spraw Leonard zdobywa się na odwagę i umawia się na randkę z sąsiadką. Penny zgadza się. Zarówno ona, jak i Leonard próbują jednak upewnić się co do sensu budowania wspólnej przyszłości i szukają rady u Sheldona. 19. Substytucja barbarzyńcy
Sheldon rozpętuje prawdziwe szaleństwo, gdy wprowadza Penny w świat gier online. Tymczasem w pracy Sheldon wchodzi w spór z Leslie Winkle. 18. Polaryzacja majtkowej piniaty
Gdy Sheldon zakazuje Penny wstępu do mieszkania za liczne drobne przewinienia, ta postanawia się zemścić. Tymczasem Howard i Raj próbują znaleźć dom, w którym mieszkają uczestniczki programu „America's Top Model”. 17. Hipoteza prezentu do kąpieli
Penny zaczyna spotykać się z przystojnym kolegą Leonarda z pracy, a Leonard i przyjaciele muszą znosić obsesję Sheldona na punkcie etykiety wręczania prezentów. 16. Kapacytancja macierzyńska
Katastrofalna wizyta matki Leonarda sprawia, że Leonard i Penny znów się do siebie zbliżają. 15. Niedobór antypoślizgowych kaczuszek
Leonard, Howard i Raj wyjeżdżają pod namiot na pustynię, więc kontuzjowana Penny może liczyć tylko na Sheldona. 14. Implementacja schodów
Leonard opowiada Penny, jak po raz pierwszy poznał Sheldona... i co się stało z windą. 13. Pobudzenie księżycowe
Penny obawia się, że po związku z Leonardem nie będzie już w stanie spotykać się z normalnymi facetami, a Wolowitz i Koothrappali szukają w internecie idealnej partnerki dla Sheldona. 12. Manipulacja robotyczna
Penny towarzyszy Sheldonowi na jego pierwszej w życiu randce, a Wolowitz znajduje nowe zastosowanie dla robotycznego ramienia. 11. Rekombinacja Ligi Sprawiedliwości
Chłopaki znajdują "super" zastosowanie dla nowego chłopaka Penny, Zacka, gdy biorą udział w konkursie kostiumowym jako Liga Sprawiedliwości. 10. Przeobrażenie współlokatora
Gdy Bernadette zdobywa doktorat, Wolowitz czuje się mniej męski. Raj i Leonard zamieniają się mieszkaniami, a Penny robi coś, czego potem żałuje. 9. Fluktuacja porządnego faceta
Urocza rysowniczka komiksów wystawia na próbę związek Leonarda i Priyi, a Sheldon próbuje nastraszyć chłopaków z okazji Halloween. 8. Wzbudzenie Hawkinga
Gdy Wolowitz dostaje szansę pracy ze Stephenem Hawkingiem, Sheldon jest gotów zrobić wszystko, by poznać swojego idola. 7. Wir poszukiwań skarbów
Cała paczka bierze udział w bezwzględnej grze terenowej przygotowanej przez Raja, która sprawdza ich wiedzę naukową i życiowy spryt. Rywalizacja wydobywa z każdego to, co najlepsze – i najgorsze. 6. Rozprzężenie Święta Dziękczynienia
Sheldon protestuje, gdy przyjaciele ciągną go na Święto Dziękczynienia do domu pani Wolowitz. Tymczasem Penny i Leonard muszą zmierzyć się z błędem z jej przeszłości. 5. Wzbudzenie premierowe
Chłopaki szykują się na premierę nowych "Gwiezdnych wojen", a Sheldon planuje wyjątkową niespodziankę na urodziny Amy. 4. Dysonans długodystansowy
Przyjaciele zaczynają się niepokoić, gdy dawna wielbicielka Sheldona, dr Ramona Nowitzki, pojawia się ponownie, a Amy przebywa akurat w Princeton. 3. Asymetria muszkowa
Gdy na ślub przyjeżdżają rodzice Amy i rodzina Sheldona, wszyscy starają się, by wszystko poszło zgodnie z planem – wszyscy oprócz panny młodej i pana młodego. 2. Stała zmienna
Sheldon i Amy czekają na wielką wiadomość. 1. Syndrom sztokholmski
Bernadette i Wolowitz po raz pierwszy zostawiają dzieci same, Penny i Leonard próbują dochować tajemnicy, Sheldon i Amy trzymają się razem, a Koothrappali poznaje nowego przyjaciela – cała paczka wspólnie wkracza w nieznaną przyszłość.
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