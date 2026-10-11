Comedy Central świętuje 20 lat w Polsce. Miesiąc kultowych seriali, konkursów i jubileuszowych niespodzianek

20 lat Comedy Central w Polsce to 20 lat kultowych bohaterów, charakterystycznego humoru i seriali, które na stałe zapisały się w historii telewizji. Z okazji jubileuszu przez cały październik stacja zaprasza widzów na wyjątkową podróż przez najpopularniejsze komediowe tytuły. W specjalnej ramówce znalazły się najlepiej oceniane odcinki "Przyjaciół", "Teorii wielkiego podrywu", "Dwóch i pół" i "South Parku". Nie zabraknie także premiery "Hożych doktorów", konkursu dla fanów oraz szerokiej kampanii promującej 20. urodziny Comedy Central w Polsce.
Comedy Central od 20 lat jest częścią polskiego rynku telewizyjnego, a jubileusz stacji to okazja do przypomnienia widzom produkcji, które przez lata zyskały status popkulturowych fenomenów. Zamiast jednej jubileuszowej emisji marka rozciąga świętowanie na cały październik, oddając antenę ulubionym serialom i ich najlepiej ocenianym odcinkom. Poniżej przestawiamy ranking najlepszych odcinków "Przyjaciół
": "Ten z filmem ze studniówki"
Rachel mówi Rossowi, że nie ma dla nich szansy. Joey daje Chandlerowi drogą bransoletkę. Rodzice Moniki przywożą jej pudło z rzeczami, w którym jest kaseta z balu maturalnego. Wszyscy chcą ją obejrzeć, a na koniec Rachel i Ross się całują. "Ten z migawką z przeszłości"
Kiedy Janice czy któreś z nich spało ze sobą wcześniej, przyjaciele przypominają sobie wydażenia sprzed trzech lat. "Ten z tym, co było następnego ranka"
Ross próbuje zapobiec temu, że rachel się dowie iż spał z Chloe. Ona jednak się dowiaduje i zaczynają się kłócić w mieszkaniu Moniki. Reszta przyjaciół siedzi w sypialni Moniki, próbując dowiedzieć się czy Rachel zerwie z Rossem. "Ten z Chandlerem w skrzyni"
Joey jest wściekły na Chandlera, że całował się z Kathy, i chce się wyprowadzić. Chandler zrobi wszystko, by się pogodzić, więc spędza Święto Dziękczynienia w kartonie. Monica rani się w oko, ale nie chce, by zobaczył ją Richard – okazuje się, że zastępuje go jego syn. "Ten z embrionami"
Phoebe idzie do szpitala, aby lekarze mogli ją zapłodnić. Chłopaki rozgrywają z dziewczynami grę, w której nagrodą jest mieszkanie dziewczyn. Wygrywają chłopacy. "Ten z weselem Rossa: część 1"
Przyjaciele lecą do Londynu na ślub Rossa i Emily. Chandler i Joey zwiedzają miasto, a Emily chce odwołać ślub, gdy okazuje się, że sala jest w trakcie rozbiórki. W Nowym Jorku Rachel uświadamia sobie, że wciąż kocha Rossa, i postanawia lecieć do Londynu, by mu to wyznać. "Ten z weselem Rossa: część 2"
Phoebe próbuje ostrzec przyjaciół, że Rachel leci do Londynu wyznać Rossowi miłość. Kiedy Rachel widzi jaki szczęśliwy i zakochany jest Ross odstępuje od swojego planu. Chandler i Monica śpią ze sobą. Ross daje wielka plamę na slubie. Zamiast powiedzieć biorę Ciebie Emili, powiedział biorę Ciebie Rachel. "Ten ze wspomnieniami ze Świąt Dziękczynienia"
Po kolacji z okazji Święta Dziękczynienia przyjaciele opowiadają o swoich najgorszych świętach. Wspomnienia pokazują m.in. Joeya z indykiem na głowie i Chandlera, który przez zemstę Moniki traci palec u nogi. Chandler przeprasza Monicę i wymyka mu się, że ją kocha. "Ten z kanapką Rossa"
Joey bierze na siebie kolejne wpadki, by ukryć związek Moniki i Chandlera. Phoebe zapisuje się na zajęcia z literatury, a Rachel kradnie jej pomysły. Ross wpada w furię, gdy ktoś w pracy zjada jego kanapkę z indykiem, i w końcu dostaje środki uspokajające. "Ten z postanowieniami"
Przyjaciele robią noworoczne postanowienia: Ross codziennie zrobi coś nowego, a Chandler przestanie się naśmiewać. Na randce Ross zdejmuje w łazience ciasne skórzane spodnie i nie może ich z powrotem włożyć. Rachel dowiaduje się o Monice i Chandlerze i umiera z chęci, by komuś to powiedzieć. "Ten, w którym wszyscy się dowiadują"
Ross chce wynająć mieszkanie po Okropnym Nagim Facecie. Oglądając je, Phoebe widzi przez okno Monicę i Chandlera. Ona i Rachel postanawiają zrobić im żart i Phoebe zaczyna flirtować z Chandlerem. Obie strony czekają, kto pierwszy pęknie, a na koniec prawdę odkrywa też Ross. "Ten w Vegas: część 2"
W Vegas Rachel budzi się z rysunkami na twarzy, więc razem z Rossem opróżnia minibar w pokoju. Phoebe walczy ze starszą panią czyhającą na jej automat, a Joey spotyka swojego "bliźniaka od dłoni". Monica i Chandler postanawiają się pobrać, ale z kaplicy wychodzą pijani i świeżo poślubieni Ross i Rachel. "Ten, w którym Ross się naćpał"
Monica prosi Chandlera, by nie mówił jej rodzicom o ich związku, bo go nie znoszą. Okazuje się, że Ross zrzucił kiedyś na niego winę za swoje palenie trawki. Rachel robi deser, który przez sklejone kartki przepisu jest niejadalny. Rodzeństwo Gellerów wyjawia przy stole swoje sekrety. "Ten z oświadczynami: część 2"
Richard mówi Monice, że chce się z nią ożenić, a Chandler udaje, że nie myśli o ślubie. Monica myśli, że Chandler nie chce się żenić, i wychodzi. Chandler wraca do mieszkania i zastaje Monicę w pokoju pełnym świec, gotową mu się oświadczyć. Kończy się tym, że oboje oświadczają się sobie nawzajem. "Ten ze ślubem Moniki i Chandlera: część 2"
Chandler ucieka przed ślubem, a przyjaciele próbują go odnaleźć, zanim Monica się zorientuje. Joey utknął na planie i może nie zdążyć udzielić ślubu. Chandler wraca, gdy myśli, że Monica jest w ciąży. Okazuje się, że test ciążowy należy do Rachel. "Ten z czerwonym swetrem"
Monica nie może się powstrzymać przed otwieraniem prezentów ślubnych, a Ross i Chandler szukają zgubionych aparatów z wesela. Joey chce oświadczyć się Phoebe, myśląc, że to ona jest w ciąży. Wszyscy próbują odgadnąć, kto jest ojcem dziecka Rachel – aż do chwili, gdy Ross rozpoznaje swój czerwony sweter. "Ten z kasetą"
Monica i Chandler poznają parę na miesiącu miodowym, ale dostają od nich fałszywy numer telefonu. Ross opowiada, jak on i Rachel spędzili noc, podczas której zaszła w ciążę. Całe zdarzenie nagrała kamera wideo, a kaseta ma rozstrzygnąć spór o to, kto zrobił pierwszy krok. "Ten z plotką"
Monica zaprasza na Święto Dziękczynienia Willa, kolegę ze szkoły, który nienawidzi Rachel. Okazuje się, że on i Ross założyli klub "Nienawidzę Rachel Green" i rozpuścili plotkę, że jest hermafrodytą. Rachel wścieka się, dopóki nie wychodzi na jaw, co ona rozpowiadała o Rossie. "Ten ostatni"
Ross i Rachel spędzają razem noc. Ross chce być z Rachel, ale ona traktuje tę noc jako pożegnanie przed wyjazdem do Paryża. Monica i Chandler pomagają Erice w porodzie i są zaskoczeni, gdy rodzą się bliźnięta. Gunther wyznaje Rachel miłość. "Ten ostatni: część 2"
Ross i Phoebe pędzą na lotnisko, by Ross mógł wyznać Rachel, co czuje, ale ona i tak wsiada do samolotu. Kurczak i kaczka Joeya utykają w stole do piłkarzyków. Wieczorem Rachel wraca do Rossa. Chandler i Monica kończą pakowanie i przyjaciele po raz ostatni opuszczają mieszkanie.
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Jubileuszowa oferta Comedy Central powstała pod hasłem "20 lat – 20 najlepszych odcinków". Z okazji 20-lecia obecności stacji w Polsce widzowie zobaczą 20 najwyżej ocenianych odcinków czterech popularnych seriali: "Przyjaciół
", "Teorii wielkiego podrywu
", "Dwóch i pół
" oraz "South Parku
". Każdy tydzień przyniesie specjalne pasmo poświęcone jednemu z serialowych komedii, emitowane po godz. 20:00. Z kolei o północy na antenie zagoszczą 20 najwyżej ocenionych odcinków "South Parku
". Jubileuszowa ramówka pozwoli powrócić do najbardziej cenionych przez widzów historii i bohaterów kultowych produkcji Comedy Central.
Powrót do kultowych odcinków z nagrodami
Jubileuszowi towarzyszy także wyjątkowy konkurs skierowany do fanów serialowych hitów. W ramach cotygodniowych mini-maratonów widzowie mogą nie tylko przypomnieć sobie najwyżej oceniane odcinki swoich ulubionych produkcji, ale także wziąć udział w zabawie i powalczyć o unikatowe nagrody inspirowane "Przyjaciółmi
", "Teorią wielkiego podrywu
" oraz "South Parkiem
". Zadanie konkursowe jest proste: należy wybrać odcinek, który najbardziej przypadł do gustu, a następnie za pośrednictwem formularza konkursowego przesłać jego krótką, najlepiej zabawną i kreatywną recenzję. Co tydzień jury wyłoni najciekawsze zgłoszenia, a ich autorzy otrzymają jubileuszowe gadżety. Konkurs potrwa od 5 października do 1 listopada 2026 roku. Szczegółowe informacje dotyczące zasad udziału oraz formularz konkursowy dostępne są na stronie: https://urodziny-cc.pl/
.
Na jubileusz także "Hoży doktorzy"
Październikowa ramówka to jednak nie tylko powrót do dobrze znanych hitów. 26 października na antenie Comedy Central pojawią się "Hoży doktorzy
". Kultowy serial, którego akcja rozgrywa się w szpitalu Sacred Heart, będzie emitowany od poniedziałku do piątku, po dwa odcinki o godz. 18:00. Produkcja łączy absurdalny humor z historiami młodych lekarzy, ich zawodowymi wyzwaniami i relacjami, dzięki czemu przez lata zdobyła grono wiernych fanów.
Premiera "Hożych doktorów
" dobrze wpisuje się w jubileuszowy charakter październikowej ramówki, obok powrotu do najbardziej rozpoznawalnych tytułów Comedy Central widzowie otrzymują kolejną okazję, by odkryć lub ponownie odwiedzić jedną z klasycznych komediowych produkcji.
Jubileusz Comedy Central wychodzi poza antenę
Urodzinowej promocji towarzyszy kampania marketingowa, która potrwa od 5 do 26 października. Jej komunikacja będzie obecna zarówno w internecie, jak i poza nim. Kampania obejmuje formaty video i display w wybranych serwisach internetowych, działania w mediach społecznościowych na platformach Meta i TikTok, YouTube, współpracę z wybranymi influencerami oraz radio. Za planowanie i zakup mediów odpowiada dom mediowy Spark Foundry. Komunikacja promuje przede wszystkim jubileuszową ramówkę i 20. urodziny Comedy Central, a także zachęca widzów do udziału w przygotowanym z tej okazji konkursie.
Jubileusz 20-lecia Comedy Central w Polsce jest okazją do przypomnienia najważniejszych serialowych produkcji, które przez lata zyskały grono wiernych widzów i na stałe wpisały się w historię stacji. Październikowa oferta jubileuszowa pozwoli powrócić do kultowych tytułów i najbardziej pamiętnych odcinków, a także odkryć na nowo historie, które od lat bawią kolejne pokolenia widzów.
Informacja sponsorowana