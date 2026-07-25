Niech Szmoc będzie z nim! Rick Moranis na Comic-Conie

Podczas trwającego w San Diego Comic-Conu odbył się panel poświęcony zbliżającemu się sequelowi "Kosmicznych jaj". Zgromadzeni fani mieli unikatową okazję spotkać się z Rickiem Moranisem, czyli odtwórcą złowrogiego Lorda Hełmofona.
Skończyliśmy oglądać "Kosmiczne jaja", a ona pyta: "Możemy obejrzeć drugą część?". Powiedziałem jej, że nie ma drugiej części. A ona na to: "Dobra, ale ten dziwny mały kosmita powiedział, że będzie".
Gad odpowiedział, że to był po prostu żart, córka nalegała jednak, że powinien powstać sequel. Wkrótce potem idea nabrała kształtu. Gad wyobraził sobie film nawiązujący do nowych odsłon "Gwiezdnych wojen", jak "Przebudzenie Mocy", i postaci w rodzaju granego przez Adama Drivera Kylo Rena. Naśladując Mela Brooksa, któremu pomysł najwyraźniej przypadł do gustu, zacytował:
Josh, wygląda na to, że naprawdę trzymasz rękę na pulsie. Nie znam połowy tego, o czym mówisz, ale naprawdę mi się to podoba.