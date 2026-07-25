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Niech Szmoc będzie z nim! Rick Moranis na Comic-Conie

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Comic-Con+2026%3A+Josh+Gad+o+genezie+%22Kosmicznych+jaj+2%22.+Rick+Moranis+wraca+jako+Lord+He%C5%82mofon-167753
Niech Szmoc będzie z nim! Rick Moranis na Comic-Conie
źródło: Getty Images
autor: Michael Buckner
Podczas trwającego w San Diego Comic-Conu odbył się panel poświęcony zbliżającemu się sequelowi "Kosmicznych jaj". Zgromadzeni fani mieli unikatową okazję spotkać się z Rickiem Moranisem, czyli odtwórcą złowrogiego Lorda Hełmofona.

Rick Moranis wraca jako Lord Hełmofon


Moranis, który przed laty wycofał się z życia publicznego, powróci do roli Lorda Hełmofona. Jego pojawienie się spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem widowni. Na scenie zajął miejsce między Joshem Gadem (scenarzystą i odtwórcą jednej z ról) a Daphne Zunigą, czyli ekranową księżniczką Vespą (którą także zobaczymy w sequelu). W panelu udział brali też reżyser Josh Greenbaum, aktorzy Keke Palmer i Lewis Pullman oraz scenarzyści Dan Hernandez i Benji Samit

GettyImages-2287532073.jpg Getty Images © Amy Sussman

Gad przyznał, że początkiem "Kosmicznych jaj 2" były prace nad sequelem innego filmu z Moranisem – "Shrunk", czyli kontynuacji cyklu "Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki". Aktor i scenarzysta opowiedział, jak oglądał z córką filmu Moranisa

Skończyliśmy oglądać "Kosmiczne jaja", a ona pyta: "Możemy obejrzeć drugą część?". Powiedziałem jej, że nie ma drugiej części. A ona na to: "Dobra, ale ten dziwny mały kosmita powiedział, że będzie".

Gad odpowiedział, że to był po prostu żart, córka nalegała jednak, że powinien powstać sequel. Wkrótce potem idea nabrała kształtu. Gad wyobraził sobie film nawiązujący do nowych odsłon "Gwiezdnych wojen", jak "Przebudzenie Mocy", i postaci w rodzaju granego przez Adama Drivera Kylo Rena. Naśladując Mela Brooksa, któremu pomysł najwyraźniej przypadł do gustu, zacytował: 

Josh, wygląda na to, że naprawdę trzymasz rękę na pulsie. Nie znam połowy tego, o czym mówisz, ale naprawdę mi się to podoba.

Skąd znamy Ricka Moranisa?


Rick Moranis to kanadyjski aktor i komik najlepiej znany z ról Louisa Tully'ego w serii "Pogromcy duchów" oraz Lorda Hełmofona w "Kosmicznych jajach". W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Miliony Brewstera", "Krwiożercza roślina", "Spokojnie, tatuśku", "Flinstonowie" czy zapoczątkowaną przez "Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki" serię familijnych komedii sci-fi.

Zobacz zwiastun "Kosmicznych jaj"


"Kosmiczne jaja", czyli zrealizowana przez Mela Brooksa parodia "Gwiezdnych wojen", trafiła na ekrany w 1987 roku. Przypominamy zwiastun: 


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