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Ulubiony narrator audiobooka "Dungeon Crawler Carl" w obsadzie serialu. Gra ukochaną postać

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Comic-Con+San+Diego%3A+Jeff+Hays%2C+narrator+audiobook%C3%B3w+z+cyklu+%22Dungeon+Crawler+Carl%22+g%C5%82osem+Kr%C3%B3lewny+P%C4%85czu%C5%9B+w+serialu-167720
Ulubiony narrator audiobooka &quot;Dungeon Crawler Carl&quot; w obsadzie serialu. Gra ukochaną postać
Fani serii science-fiction "Dungeon Crawler Carl" mają powody do radości. W obsadzie przygotowywanego przez platformę Peacock serialu pod tym samym tytułem znalazł się Jeff Hays! Informację ogłoszono na Comic-Conie w San Diego.

Jego głos kochają fani "Dungeon Crawler Carl". Teraz usłyszą go w serialu



Jeff Hays to osoba, której nie trzeba przedstawiać tym, którzy słuchali audiobooków z serii "Dungeon Crawler Carl". To właśnie jego głos w nich wybrzmiewa. Dla wielu osób audiobooki z tej serii, właśnie dzięki Heysowi, należą do najlepszych w historii.

Jeff Hays nie pojawi się osobiście w serialu, a będzie grał w nim głosem. Zagra ukochaną postać fanów cyklu, czyli Królewnę Pączuś.


"Dungeon Crawler Carl" to cykl powieściowy autorstwa Matta Dinnimana. Pierwszy tom – wydany w ramach samopublikowania – pojawił się na rynku w 2020 roku. Szybko stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek sf na księgarskim rynku. To doprowadziło w 2024 roku do podpisania przez Dinnimana kontraktu z wydawnictwem Ace Books (należącego do Penguin Group). 

Witaj w Lochu, zawodniku! Zapewnienie widzom rozrywki jest koniecznością. Przetrwanie już nie.

Wiecie, co jest gorsze od rozstania z dziewczyną? Rozstać się z dziewczyną i dostać w zamian jej kapryśną kocią czempionkę. A wiecie, co jest jeszcze gorsze? Inwazja kosmitów, zawalenie się wszystkich stworzonych ludzkimi rękami struktur na planecie i systematyczna eksterminacja tych, którzy zdołali przetrwać w sadystycznej międzygalaktycznej grze. Właśnie to.

Dołącz do weterana straży przybrzeżnej Carla i kotki jego byłej, Królewny Pączuś, gdy próbują przetrwać koniec świata – albo przynajmniej dostać się na kolejny poziom – w rojącym się od zasadzek Lochu, który tak naprawdę stanowi plan reality show oglądanego przez niezliczonych widzów w całej galaktyce. Eksplodujące gobliny. Magiczne eliksiry. Dealerzy narkotyków. To nie jest zwyczajna gra...

Zwiastun amerykańskiego wydania "Dungeon Crawler Carl"



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