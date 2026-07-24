Ulubiony narrator audiobooka "Dungeon Crawler Carl" w obsadzie serialu. Gra ukochaną postać

Jego głos kochają fani "Dungeon Crawler Carl". Teraz usłyszą go w serialu

Zwiastun amerykańskiego wydania "Dungeon Crawler Carl"

Jeff Hays to osoba, której nie trzeba przedstawiać tym, którzy słuchali audiobooków z serii "Dungeon Crawler Carl". To właśnie jego głos w nich wybrzmiewa. Dla wielu osób audiobooki z tej serii, właśnie dzięki Heysowi, należą do najlepszych w historii.Jeff Hays nie pojawi się osobiście w serialu, a będzie grał w nim głosem.Pierwszy tom – wydany w ramach samopublikowania – pojawił się na rynku w 2020 roku. Szybko stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek sf na księgarskim rynku. To doprowadziło w 2024 roku do podpisania przez Dinnimana kontraktu z wydawnictwem Ace Books (należącego do Penguin Group).Witaj w Lochu, zawodniku! Zapewnienie widzom rozrywki jest koniecznością. Przetrwanie już nie.Wiecie, co jest gorsze od rozstania z dziewczyną? Rozstać się z dziewczyną i dostać w zamian jej kapryśną kocią czempionkę. A wiecie, co jest jeszcze gorsze? Inwazja kosmitów, zawalenie się wszystkich stworzonych ludzkimi rękami struktur na planecie i systematyczna eksterminacja tych, którzy zdołali przetrwać w sadystycznej międzygalaktycznej grze. Właśnie to.Dołącz do weterana straży przybrzeżnej Carla i kotki jego byłej, Królewny Pączuś, gdy próbują przetrwać koniec świata – albo przynajmniej dostać się na kolejny poziom – w rojącym się od zasadzek Lochu, który tak naprawdę stanowi plan reality show oglądanego przez niezliczonych widzów w całej galaktyce. Eksplodujące gobliny. Magiczne eliksiry. Dealerzy narkotyków. To nie jest zwyczajna gra...