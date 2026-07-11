Connor Storrie ("Gorąca rywalizacja") u boku Billie Eilish w filmie Sary Polley

Connor Storrie, gwiazdor hitu "Gorąca rywalizacja", zaczyna zbierać plony sukcesu serialu. Aktor dołączył do obsady "The Bell Jar", szykowanej przez Sarę Polley ekranizacji "Szklanego klosza" Sylvii Plath. W roli głównej wystąpi Billie Eilish.
Connor Storrie w ekranizacji "Szklanego klosza" "Szklany klosz"
to półautobiograficzna powieść Plath opowiadająca o młodej kobiecie, która zmaga się z depresją i presją społeczną. Eilish
wcieli się w główną bohaterkę, Esther Greenwood. Nie wiemy, czy piosenkarka przygotuje też muzykę do filmu. Sarah Polley
napisała scenariusz i stanie za kamerą. Na razie nie wiadomo też, w jaką postać wcieli się Storrie, ale był już widziany na planie produkcji.
Aktor ma w planach szereg nadchodzących produkcji: "Peaked
" w reżyserii Molly Gordon
, "Please
" w reżyserii Haliny Reijn
i "Turpentine
" w reżyserii Craiga Zobela
.
To nie pierwsza próba przeniesienia na ekran "Szklanego klosza" – w 1979 powstał film "The Bell Jar
" z Marilyn Hassett
i Julie Harris
, a kolejne wersje z Julii Stiles
(z 2007 roku) i Dakotą Fanning
w reżyserii Kirsten Dunst
(z 2019 roku) nigdy nie doszły do skutku.
MAM PARĘ UWAG: Posłuchajcie podcastu o serialu "Gorąca rywalizacja"
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"Gorąca rywalizacja" – zwiastun