Newsy Filmy Connor Storrie ("Gorąca rywalizacja") u boku Billie Eilish w filmie Sary Polley
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Connor Storrie ("Gorąca rywalizacja") u boku Billie Eilish w filmie Sary Polley

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Connor+Storrie+%28%22Gor%C4%85ca+rywalizacja%22%29+u+boku+Billie+Eilish+w+%22Szklanym+kloszu%22+Sary+Polley-167524
Connor Storrie (&quot;Gorąca rywalizacja&quot;) u boku Billie Eilish w filmie Sary Polley
źródło: Getty Images
autor: John Shearer
Connor Storrie, gwiazdor hitu "Gorąca rywalizacja", zaczyna zbierać plony sukcesu serialu. Aktor dołączył do obsady "The Bell Jar", szykowanej przez Sarę Polley ekranizacji "Szklanego klosza" Sylvii Plath. W roli głównej wystąpi Billie Eilish.

Connor Storrie w ekranizacji "Szklanego klosza" 



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"Szklany klosz" to półautobiograficzna powieść Plath opowiadająca o młodej kobiecie, która zmaga się z depresją i presją społeczną. Eilish wcieli się w główną bohaterkę, Esther Greenwood. Nie wiemy, czy piosenkarka przygotuje też muzykę do filmu. Sarah Polley napisała scenariusz i stanie za kamerą.

Na razie nie wiadomo też, w jaką postać wcieli się Storrie, ale był już widziany na planie produkcji. Aktor ma w planach szereg nadchodzących produkcji: "Peaked" w reżyserii Molly Gordon, "Please" w reżyserii Haliny Reijn i "Turpentine" w reżyserii Craiga Zobela.
    
To nie pierwsza próba przeniesienia na ekran "Szklanego klosza" – w 1979 powstał film "The Bell Jar" z Marilyn Hassett i Julie Harris, a kolejne wersje z Julii Stiles (z 2007 roku) i Dakotą Fanning w reżyserii Kirsten Dunst (z 2019 roku) nigdy nie doszły do skutku. 

MAM PARĘ UWAG: Posłuchajcie podcastu o serialu "Gorąca rywalizacja"




Podcastu możecie wysłuchać również na Spotify i Apple Podcasts.

"Gorąca rywalizacja" – zwiastun


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