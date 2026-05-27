Cooper Hoffman gwiazdą nowego serialu. O czym opowie "Durango"?

Do sieci trafiła informacja, że Cooper Hoffman został gwiazdą nowego serialowego projektu Hulu. Aktor zagra główną rolę w pilocie dramatu zatytułowanego "Durango", za który odpowiada Eliza Clark, twórczyni serialu "Y ostatni mężczyzna".
Szczegóły serialu
Fabuła skupi się na Mikeyu - lokalnym snowboardziście prowadzącym luźny tryb życia, który po kontuzji przekreślającej jego olimpijskie marzenia próbuje jakoś wiązać koniec z końcem. Bohater zgadza się na fikcyjne małżeństwo dla zielonej karty, ale jego życie komplikuje się, gdy zakochuje się w Bunny, uciekinierce pracującej jako kelnerka w przydrożnym barze.
Według opisu serialu para wplącze się w serię fatalnych decyzji, uciekając jednocześnie przed policją, przestępcami i… żoną Mikeya. Twórcy zapowiadają historię o miłości, chaosie i desperackiej pogoni za własną wersją amerykańskiego snu. Cooper Hoffman
konsekwentnie buduje swoją pozycję w Hollywood po głośnym debiucie w "Licorice Pizza
" Paula Thomasa Andersona
. Za rolę w filmie otrzymał nominacje do Złotego Globu
i Critics Choice Awards. Ostatnio mogliśmy go oglądać także m.in. w "Wielkim marszu
".
Aktor ma przed sobą bardzo intensywny okres. Wkrótce pojawi się m.in. w thrillerze "I Want Your Sex
" Gregga Arakiego
u boku Olivii Wilde
, a także w "Artificial
" Luki Guadagnino
oraz "Poetic License
" reżyserowanym przez Maude Apatow
.
"Licorice Pizza" - zwiastun