Courtney B. Vance ("American Crime Story") w aktorskiej wersji animacji "Lilo i Stich". Kogo zagra?

Co wiemy o aktorskiej wersji animacji "Lilo i Stich"?

Courtney B. Vance – skąd go znamy?

dołączył do obsady aktorskiej wersji animacji. Przypadła mu rola– byłego agenta CIA, który po zakończeniu kariery w wywiadzie został pracownikiem socjalnym.Za kamerą aktorskiej wersji animacjistanie, reżyser nominowany do Oscara za animację. Scenariusz napisał. Stanowiska producentów piastująorazDebiutantkama wcielić się w tytułową Lilo, dziewczynkę z Hawajów, którą opiekuje się jej starsza siostra Nani (). W oryginalnej animacji kilkulatka spotkała nieznanego stwora. Jest nim przybysz z odległej galaktyki z niezwykłą potrzebą niszczenia wszystkiego wokół. Bohaterka pokazuje mu dotychczas zupełnie niedostępny dla niego świat. Kosmita odkrywa pozytywne emocje i odmienną perspektywę na otaczającą go rzeczywistość.W obsadzie znaleźli się także, ale jak na razie nie wiadomo, kogo zagrają.to nie tylko kasowa animacja z początku wieku. Po sukcesie kinowej produkcji Disney stworzył serię filmów przeznaczonych na rynek wideo oraz animowany serial. Nowy projekt ma pojawić się w serwisie Disney+.najlepiej znany jest z roli Johnniego Cochrana z serialu. W jego filmografii znajdziemy również takie tytuły jakczy. Chętnie występuje także w produkcjach telewizyjnych. Mogliśmy go zobaczyć w takich serialach jakczy