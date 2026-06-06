Cowabunga! Nadchodzi "Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin"

"Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin" skasowane, żeby mogło powstać "Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin"
Rzeczywiście w 2023 roku THQ Nordic ogłosiło, że pracuje nad grą "Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin". Miało ją zrealizować Black Forest Games. Jednak projekt ten trafił do kosza, kiedy Paramount zaczął negocjować swoją sprzedać koncernowi Skydance.
Jednak szefostwo Paramount Games Studio uznało pomysł na grową ekranizację komiksu "Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin" za na tyle interesującą, że postanowiło go zrealizować. Nad grą pracować będzie PlatinumGames. Informacji towarzyszyła premiera pierwszego zwiastuna.
"Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin" to komiks wydawnictwa IDW Publishing i autorstwa Kevina Eastmana i Petera Lairda. Opowiada on alternatywną historię, w której wojownicze żółwie ninja zostały pokonane. Przetrwał tylko Michelangelo. Żyje on wyłącznie dla zemsty. Zrobi wszystko, by zabić wnuka Shreddera, arcywroga żółwi ninja.
Paramount Games Studio nie ujawnia na razie daty premiery. Gra ma trafić zarówno na konsole jak i na PC.
Teaser gry "Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin"