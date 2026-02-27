Newsy Filmy Inne Gwiazda "Powrotu do przyszłości" oskarżona o zmuszanie do seksu i darmowej pracy
Gwiazda "Powrotu do przyszłości" oskarżona o zmuszanie do seksu i darmowej pracy

Variety
Crispin Glover, znany najlepiej z roli George’a McFlya w filmie "Powrót do przyszłości", mierzy się z poważnymi oskarżeniami ze strony anonimowej kobiety, z którą łączyła go kiedyś relacja. Co dokładnie zarzuca się aktorowi?

Szczegóły pozwu



Glover został oskarżony m.in. o naruszenie nietykalności cielesnej, oszustwo, bezprawną eksmisję, złośliwe wszczęcie postępowania oraz celowe wyrządzenie krzywdy emocjonalnej. Dokument opisuje "niepokojącą serię incydentów", w wyniku których kobieta (opisywana w pozwie jako Jane Doe) miała być "przetrzymywana i wykorzystywana do seksu i darmowej pracy pod fałszywymi pretekstami".

Jane Doe, określana jako 30-letnia była modelka z Wielkiej Brytanii, twierdzi, że została zmanipulowana i zwabiona do Los Angeles, gdzie miała pracować jako asystentka aktora. Według pozwu poznali się w 2015 r. przez media społecznościowe, a Glover przez lata miał zachęcać ją do przyjazdu do USA. W 2023 r. spotkali się w Dreźnie, gdzie - jak twierdzi - aktor pokazał jej swoją kolekcję pamiątek po nazistach.

Z pozwu wynika, że w trakcie rozmów w 2023 r. aktor miał uwodzić kobietę obietnicą nowego życia i kariery w branży rozrywkowej w ramach relacji biznesowej. Ostatecznie przeprowadziła się do Los Angeles na początku 2024 r., gdzie - jak twierdzi - sytuacja miała przybrać niepokojący charakter, a Glover próbował kontrolować jej działania i miejsce pobytu, oczekując, że będzie jego dziewczyną, a w istocie "niewolnicą seksualną".

Kobieta utrzymuje, że gdy odmówiła spełniania coraz bardziej dziwacznych i niestosownych żądań, została bezprawnie eksmitowana, a aktor podjął niezasadne działania, w tym wystąpił o zakaz zbliżania się.

Prawnik aktora stanowczo zaprzecza zarzutom. W oświadczeniu przekazanym Variety stwierdził, że 2 marca 2024 r. to Glover miał paść ofiarą "niesprowokowanego ataku" w swoim domu w Los Angeles, po czym wezwał policję, a kobieta została aresztowana. Aktor zapowiada, że będzie się bronić i przekonuje, że postępowanie wykaże bezzasadność pozwu.

