Newsy Critics’ Choice 2026: Galeria zdjęć. Zobacz zwycięzców i ich emocje
news

Critics’ Choice 2026: Galeria zdjęć. Zobacz zwycięzców i ich emocje

https://www.filmweb.pl/news/Critics%E2%80%99+Choice+2026%3A+Galeria+zdj%C4%99%C4%87.+Zobacz+zwyci%C4%99zc%C3%B3w+i+ich+emocje-164588
Critics’ Choice 2026: Galeria zdjęć. Zobacz zwycięzców i ich emocje
źródło: Getty Images
autor: JC Olivera
Sezon nagród nabiera tempa. Nagrody Critics’ Choice zostały już wręczone, a po emocjonującej nocy czas na podsumowanie i… przegląd najgorętszych zdjęć z gali. 31. ceremonia nie tylko wyłoniła zwycięzców, ale też dostarczyła solidnej dawki czerwonego dywanu, spojrzeń "prosto do historii" i stylizacji, które jeszcze długo będą krążyć po sieci.

Pełną listę nagrodzonych znajdziecie POD LINKIEM TUTAJ

Critics’ Choice 2026: Zdjęcia



Największym triumfatorem wieczoru okazała się "Jedna bitwa po drugiej" w reżyserii Paula Thomasa Andersona. Film zdobył nagrodę dla najlepszego filmu, a sam Anderson został wyróżniony także za reżyserię oraz scenariusz adaptowany.

GettyImages-2254686147.jpg Getty Images © Kevin Winter
Paul Thomas Anderson

GettyImages-2254689851.jpg Getty Images © Matt Winkelmeyer

GettyImages-2254689939.jpg Getty Images © Matt Winkelmeyer

GettyImages-2254135610.jpg Getty Images © Matt Winkelmeyer


Paradoksalnie to jednak nie on zebrał najwięcej statuetek. W klasyfikacji medalowej prowadzenie objęły ex aequo "Frankenstein" oraz "Grzesznicy" – po cztery nagrody. Tuż za nimi uplasowały się: "Jedna bitwa po drugiej" (3 statuetki), "F1: Film" oraz "K-popowe łowczynie demonów" (po dwie).

GettyImages-2254683479.jpg Getty Images © Kevin Winter
GettyImages-2254682841.jpg Getty Images © Kevin Mazur
Jacob Elordi

Równie ciekawie było w telewizji. Najwięcej wyróżnień zgarnęło "Dojrzewanie" (4 nagrody), a tuż za nim znalazły się "The Pitt" oraz "Studio" – oba tytuły zdobyły po trzy statuetki, w tym te najważniejsze: dla najlepszego serialu dramatycznego i komediowego.

GettyImages-2254674474.jpg Getty Images © Gilbert Flores
Stephen Graham
GettyImages-2254118346.jpg Getty Images © Gilbert Flores
Owen Cooper

GettyImages-2254676088.jpg Getty Images © Kevin Mazur

GettyImages-2254131290.jpg Getty Images © Christopher Polk

obsada "The Pitt"

GettyImages-2254125941.jpg Getty Images © Gilbert Flores
obsada "The Studio"

W kategoriach aktorskich triumfowali m.in. Timothée Chalamet oraz Jessie Buckley, a ich obecność na czerwonym dywanie tylko podkręciła temperaturę wydarzenia.
GettyImages-2254125998.jpg Getty Images © Christopher Polk
Timothée Chalamet, Kylie Jenner i Josh Safdie 

GettyImages-2254681845.jpg Getty Images © Rodin Eckenroth
Paul Mescal, Jacobi Jupe, Jessie Buckley i Chloé Zhao 
GettyImages-2254685914.jpg Getty Images © Kevin Winter

Rhea Seehorn i Noah Wyle

Najnowsze Newsy

Filmy

Po roli w "Czarnej Panterze" potrzebował terapii

6 komentarzy
Filmy

Gwiazda "Ant-Man i Osa" o swoim ciężkim stanie zdrowia po wypadku

5 komentarzy
Filmy

Czy to nowi Power Rangers? Znamy nazwiska

3 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego 2025: oto nominacje

1 komentarz
Filmy

Sztuka nie jest ważna? Tak zaczyna się faszyzm – mówi del Toro

6 komentarzy
Filmy Box office

Co najchętniej oglądaliśmy w grudniu? Disney przede wszystkim

3 komentarze
Seriale Festiwale i nagrody Filmy

Nagrody Critics Choice 2026: "Jedna bitwa po drugiej", Chalamet, Buckley ze statuetkami

14 komentarzy