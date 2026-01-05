Critics’ Choice 2026: Galeria zdjęć. Zobacz zwycięzców i ich emocje

Sezon nagród nabiera tempa. Nagrody Critics’ Choice zostały już wręczone, a po emocjonującej nocy czas na podsumowanie i… przegląd najgorętszych zdjęć z gali. 31. ceremonia nie tylko wyłoniła zwycięzców, ale też dostarczyła solidnej dawki czerwonego dywanu, spojrzeń "prosto do historii" i stylizacji, które jeszcze długo będą krążyć po sieci.
Critics’ Choice 2026: Zdjęcia
Największym triumfatorem wieczoru okazała się "Jedna bitwa po drugiej
" w reżyserii Paula Thomasa Andersona
. Film zdobył nagrodę dla najlepszego filmu, a sam Anderson został wyróżniony także za reżyserię oraz scenariusz adaptowany.
Paul Thomas Anderson
Paradoksalnie to jednak nie on zebrał najwięcej statuetek. W klasyfikacji medalowej prowadzenie objęły ex aequo "Frankenstein
" oraz "Grzesznicy
" – po cztery nagrody. Tuż za nimi uplasowały się: "Jedna bitwa po drugiej
" (3 statuetki), "F1: Film
" oraz "K-popowe łowczynie demonów
" (po dwie).
Jacob Elordi
Równie ciekawie było w telewizji. Najwięcej wyróżnień zgarnęło "Dojrzewanie
" (4 nagrody), a tuż za nim znalazły się "The Pitt
" oraz "Studio
" – oba tytuły zdobyły po trzy statuetki, w tym te najważniejsze: dla najlepszego serialu dramatycznego i komediowego.
Stephen Graham
Owen Cooper
obsada "The Pitt"
obsada "The Studio"
W kategoriach aktorskich triumfowali m.in. Timothée Chalamet
oraz Jessie Buckley
, a ich obecność na czerwonym dywanie tylko podkręciła temperaturę wydarzenia.
Timothée Chalamet, Kylie Jenner i Josh Safdie
Paul Mescal, Jacobi Jupe, Jessie Buckley i Chloé Zhao
Rhea Seehorn i Noah Wyle