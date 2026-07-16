Nominacje do Critics Choice Super Awards 2026: "Superman" i "The Boys" na czele

Poznaliśmy nominacje do Critics Choice Super Awards 2026, nagród przyznawanych przez Critics Choice Association najlepszym filmom i serialom z gatunków superbohaterskich, science fiction, fantasy, horroru i kina akcji.
Kto otrzymał nominacje?
Najwięcej nominacji wśród filmów zdobył "Superman
" Jamesa Gunna
. Produkcja otrzymała sześć wyróżnień, w tym w kategorii najlepszy film superbohaterski. Pojawiły się też indywidualne nominacje dla Rachel Brosnahan
, Davida Corensweta
, Ediego Gathegiego
i Nicholasa Houlta
.
W kategoriach telewizyjnych liderem okazał się serial "The Boys
", który zdobył pięć nominacji, w tym dla najlepszego serialu superbohaterskiego oraz dla Antony'ego Starra
.
Tuż za liderami znalazła się grupa produkcji z czterema nominacjami. Wśród filmów są to "Władcy wszechświata
", "Obsesja
", "Projekt Hail Mary
", "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
" oraz "Zniknięcia
", natomiast wśród seriali "Fallout
", "Ród smoka
" i "Paradise
".
Laureaci szóstej edycji Critics Choice Super Awards
zostaną ogłoszeni 6 sierpnia. Organizatorzy nie planują tradycyjnej gali wręczenia nagród.
Pełną listę nominowanych ZNAJDZIECIE TUTAJ
.
"Superman" - zwiastun