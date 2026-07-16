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Nominacje do Critics Choice Super Awards 2026: "Superman" i "The Boys" na czele

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Nominacje do Critics Choice Super Awards 2026: &quot;Superman&quot; i &quot;The Boys&quot; na czele
źródło: materialy promocyjne
Poznaliśmy nominacje do Critics Choice Super Awards 2026, nagród przyznawanych przez Critics Choice Association najlepszym filmom i serialom z gatunków superbohaterskich, science fiction, fantasy, horroru i kina akcji.

Kto otrzymał nominacje?




Najwięcej nominacji wśród filmów zdobył "Superman" Jamesa Gunna. Produkcja otrzymała sześć wyróżnień, w tym w kategorii najlepszy film superbohaterski. Pojawiły się też indywidualne nominacje dla Rachel BrosnahanDavida Corensweta, Ediego Gathegiego i Nicholasa Houlta.

W kategoriach telewizyjnych liderem okazał się serial "The Boys", który zdobył pięć nominacji, w tym dla najlepszego serialu superbohaterskiego oraz dla Antony'ego Starra.

Tuż za liderami znalazła się grupa produkcji z czterema nominacjami. Wśród filmów są to "Władcy wszechświata", "Obsesja", "Projekt Hail Mary", "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" oraz "Zniknięcia", natomiast wśród seriali "Fallout", "Ród smoka" i "Paradise".

Laureaci szóstej edycji Critics Choice Super Awards zostaną ogłoszeni 6 sierpnia. Organizatorzy nie planują tradycyjnej gali wręczenia nagród.

Pełną listę nominowanych ZNAJDZIECIE TUTAJ.

"Superman" - zwiastun



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