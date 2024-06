Crossover Transformers/G.I. Joe ma scenarzystę

Specjalista od wielkich widowisk szykuje fabułę crossoveru Transformers/G.I. Joe

Zwiastun filmu "Transformers: Początek"

Studio wybrało na autora fabuły. Specjalizuje się on w dużych hollywoodzkich produkcjach. Ma na swoim koncie prace nad scenariuszami do takich filmów jak:orazOczywiście na chwilę obecną nie wiemy nic o fabule. Jest jednak pewne, że bazować będzie na ostatniej scenie widowiska. W niej to bohater grany przez Anthony'ego Ramosa spotyka agenta (granego przez Michaela Kelly'ego ) powiązanego z uniwersum "G.I. Joe".W planowanym widowisk ma się podobno pojawić Chris Hemsworth . Aktor jest już związany z uniwersum Transformers. Użyczył bowiem głosu Optimusowi Prime'owi w animacji " Transformers: Początek ".