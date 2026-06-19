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Co po "Obsesji" i "Anything But Ghost"? 8-cyfrowa kwota za nowy film Curry'ego Barkera

The Hollywood Reporter / autor: /
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Co po &quot;Obsesji&quot; i &quot;Anything But Ghost&quot;? 8-cyfrowa kwota za nowy film Curry'ego Barkera
źródło: Getty Images
autor: Brianna Bryson
Świat ma obsesję na punkcie "Obsesji". Reżyser Curry Barker pracuje już nad nowym filmem, którego akcja ma się toczyć w tym samym uniwersum (więcej na jego temat znajdziecie TUTAJ). Jak podaje The Hollywood Reporter, młody twórca poważnie myśli już o kolejnym projekcie.

Co wiemy o nowym filmie twórcy "Obsesji"?


Prawa do nowego projektu Barkera zostały sprzedane za ośmiocyfrową kwotę. Twórca "Obsesji" napisze scenariusz, wyreżyseruje i wyprodukuje film będący jego trzecią produkcją dla studiów Blumhouse Atomic Monster i Universalu. Szczegóły fabuły trzymane są w ścisłej tajemnicy. Wiadomo jedynie, że będzie to horror oparty na oryginalnym pomyśle młodego reżysera, który przedstawił on kierownictwu Universalu.


Ten film jest czymś, co , i jestem zachwycony perspektywą ponownej współpracy z Blumhouse Atomic Monster i Universal Film Group. Stworzyli oni wymarzone warunki dla każdego filmowca, który chce realizować śmiałe, oryginalne opowieści. Nie wyobrażam sobie lepszych współpracowników do tego filmu – skomentował Barker

Zobacz zwiastun "Obsesji"


"Obsesja" zadebiutowała na ubiegłorocznym festiwalu w Toronto. Główne role zagrali Michael Johnston i Inde Navarrette. Przypominamy zwiastun:



Bear (Michael Johnston) platonicznie zakochany w swojej przyjaciółce Nikki (Inde Navarrette), chce zdobyć serce ukochanej i postanawia spełnić swoje marzenie za pomocą taniej zabawki spełniające życzenia "One Wish Willow". Zabawka naprawdę działa i chłopak otrzymuje dokładnie to, o co prosił, ale wkrótce odkrywa, że niektóre pragnienia mają mroczną, złowrogą cenę.

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