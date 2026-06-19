Co po "Obsesji" i "Anything But Ghost"? 8-cyfrowa kwota za nowy film Curry'ego Barkera

Świat ma obsesję na punkcie "Obsesji". Reżyser Curry Barker pracuje już nad nowym filmem, którego akcja ma się toczyć w tym samym uniwersum (więcej na jego temat znajdziecie TUTAJ). Jak podaje The Hollywood Reporter, młody twórca poważnie myśli już o kolejnym projekcie.
Co wiemy o nowym filmie twórcy "Obsesji"?
Prawa do nowego projektu Barkera
zostały sprzedane za ośmiocyfrową kwotę. Twórca "Obsesji
" napisze scenariusz, wyreżyseruje i wyprodukuje film będący jego trzecią produkcją dla studiów Blumhouse Atomic Monster i Universalu. Szczegóły fabuły trzymane są w ścisłej tajemnicy. Wiadomo jedynie, że będzie to horror oparty na oryginalnym pomyśle młodego reżysera, który przedstawił on kierownictwu Universalu. Ten film jest czymś, co , i jestem zachwycony perspektywą ponownej współpracy z Blumhouse Atomic Monster i Universal Film Group. Stworzyli oni wymarzone warunki dla każdego filmowca, który chce realizować śmiałe, oryginalne opowieści. Nie wyobrażam sobie lepszych współpracowników do tego filmu
– skomentował Barker
.
Zobacz zwiastun "Obsesji"
"Obsesja
" zadebiutowała na ubiegłorocznym festiwalu w Toronto. Główne role zagrali Michael Johnston
i Inde Navarrette
. Przypominamy zwiastun:
Bear (Michael Johnston
) platonicznie zakochany w swojej przyjaciółce Nikki (Inde Navarrette
), chce zdobyć serce ukochanej i postanawia spełnić swoje marzenie za pomocą taniej zabawki spełniające życzenia "One Wish Willow". Zabawka naprawdę działa i chłopak otrzymuje dokładnie to, o co prosił, ale wkrótce odkrywa, że niektóre pragnienia mają mroczną, złowrogą cenę.