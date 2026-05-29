Nowy film twórcy "Obsesji" rozegra się w tym samym uniwersum

"Obsesja" Curry'ego Barkera stała się hitem - nie tylko zebrała pozytywne recenzje krytyków, lecz także zarobiła już 95 milionów dolarów na świecie (przy budżecie wynoszącym około milion dolarów). Barker zakończył już zdjęcia do nowego filmu "Anything But Ghosts". Twórca dał do zrozumienia, że produkcja będzie rozgrywać się w tym samym uniwersum, co "Obsesja".
Barker o nowym filmie
UWAGA! PONIŻEJ SPOILER DOTYCZĄCY ZAKOŃCZENIA "OBSESJI"
zdradził: W następnym filmie pojawia się fragment wiadomości telewizyjnych, w których prezenter mówi o potrójnym morderstwie dokonanym przez kobietę.
To bezpośrednie odniesienie do finału "Obsesji
", w którym Nikki (Inde Navarrette
) zabija dwójkę swoich przyjaciół, a Bear (Michael Johnston
) odbiera sobie życie.
Nowy film, tworzony dla Focus Features oraz Blumhouse Productions, opowie historię dwójki oszustów udających łowców duchów, którzy niespodziewanie trafiają na prawdziwą nadnaturalną istotę. Curry Barker
tym razem nie tylko ponownie stanie za kamerą, lecz także pojawi się na ekranie. W obsadzie znaleźli się również Aaron Paul
, Bryce Dallas Howard
oraz Violet McGraw
.
"Obsesja" - zwiastun
Bear (Michael Johnston
) platonicznie zakochany w swojej przyjaciółce Nikki (Inde Navarrette
), chce zdobyć serce ukochanej i postanawia spełnić swoje marzenie za pomocą taniej zabawki spełniające życzenia "One Wish Willow". Zabawka naprawdę działa i chłopak otrzymuje dokładnie to, o co prosił, ale wkrótce odkrywa, że niektóre pragnienia mają mroczną, złowrogą cenę.