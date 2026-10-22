Cyberiada po finale trzeciej edycji. Ruszył nabór do kolejnej

40 studenckich drużyn, miesiące pracy nad własnymi grami i finał w Lublinie - tak wyglądała Cyberiada 2025/26. Teraz do Mistrzostw w Projektowaniu Gier Komputerowych mogą zgłaszać się kolejne zespoły. Rekrutacja do edycji 2026/27 potrwa do 30 października.
Stworzenie własnej gry wymaga sprawdzenia, jak pomysł poradzi sobie w praktyce: czy mechaniki działają, gracz rozumie zasady, a zespół potrafi doprowadzić projekt do końca. Właśnie z takimi zadaniami mierzą się uczestnicy Cyberiady, konkursu organizowanego przez Fundację Teatrikon. Mogą w nim wystartować studenci z doświadczeniem w gamedevie oraz ci, którzy dopiero chcą spróbować swoich sił.
W trzeciej edycji o zwycięstwo rywalizowało 40 drużyn z całej Polski. Ich pracę wspierali opiekunowie akademiccy i eksperci. Program obejmował warsztaty integracyjne, zajęcia online oraz Wyprawy Edukacyjne z Lem Game Jam. Dla nauczycieli akademickich przygotowano Kongres Megabitowy.
Finał odbył się 11 lipca w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Pierwsze miejsce zajął zespół 3Pieczarki’s, zdobywając 858,80 pkt. Drugie przypadło drużynie Do 1000 Znaków z wynikiem 850,90 pkt, a podium zamknęło Cursed Code, które uzyskało 787,80 pkt. Zwycięzców od wicemistrzów dzieliło więc zaledwie 7,9 punktu.
O końcowej kolejności decydowały oceny gier, zwiastunów i finałowych prezentacji, a także punkty z grywalizacji prowadzonej przez cały projekt. Liczył się zatem również przebieg wielomiesięcznej pracy zespołów. W jury zasiedli Martyna Neumann, Małgorzata Słuszkiewicz, Dominika Chylińska, Filip Kucharski i Mateusz Witczak.
Dodatkowe wyróżnienia od odpowiedzialnego za grywalizację Piotra Milewskiego otrzymały trzy produkcje: „For Millions” zespołu DSM-VI Games, „Serum” drużyny Catalyst oraz „Match Made in Heaven” autorstwa Chaos Engineers. Milewski docenił między innymi ambicję i oryginalność pierwszej gry, oprawę dźwiękową oraz budowanie strachu w drugiej, a także komediowy charakter trzeciej. Laureaci Cyberiady wzięli też udział w warsztatach w siedzibie Anshar Studios, gdzie mogli poznać organizację pracy profesjonalnego studia.
Kolejna edycja, Cyberiada 2026/27, ponownie pozwoli przejść od koncepcji do prototypu. Uczestnicy będą pracować nad własnymi grami, konsultować rozwiązania z mentorami i brać udział w warsztatach. Program przewiduje cztery ścieżki: Project Management, Game Development, Game Design oraz Experience Design. Obejmują one zarządzanie projektem, techniczną stronę produkcji, projektowanie mechanik i zasad oraz doświadczeń odbiorcy.
Organizatorzy podkreślają, że znajomość programowania nie jest warunkiem udziału. W zespołach potrzebne są również osoby zainteresowane grafiką, dźwiękiem, narracją, UX-em czy organizacją pracy.
- Dla wielu osób największą wartością jest możliwość zrobienia czegoś, co można później pokazać innym. Gotowy projekt może stać się częścią portfolio, a doświadczenie zdobyte podczas pracy zespołowej - ważnym argumentem przy pierwszych krokach zawodowych w branży kreatywnej i technologicznej
- mówi Darek Figura, prezes Fundacji Teatrikon.
Zgłoszenia do Cyberiady 2026/27 przyjmowane są do 30 października 2026 roku. Formularze rekrutacyjne dostępne są na stronie Cyberiady
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Informacja sponsorowana