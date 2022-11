Cybill Shepard pisarką-morderczynią w telewizyjnym cyklu filmów

"How To Murder Your Husband" – fabuła filmu

Kolejne projekty z serii "Ripped From the Headlines"

Getty Images © George Pimentel



Stacja Lifetime przygotowuje nową serię telewizyjnych filmów "Ripped From the Headlines". Bohaterkami kolejnych opowieści będą kobiety, które trafiły na pierwsze strony gazet. Pierwsza premiera cyklu to "How To Murder Your Husband". Główne role zagrają Cybill Shepherd Film opowie historię Nancy Crampton-Brophy, pisarki specjalizującej się w romansach z kryminalnymi wątkami. Częstym motywem wśród kreowanych przez nią bohaterek było fantazjowanie o zabójstwie swojego partnera czy ucieczce i upozorowaniu własnego zgonu. Sławy nie przyniosła jej praca literacka, lecz proces i wyrok w sprawie morderstwa swojego męża.Reżyserem "How To Murder Your Husband" jest Stephen Tolkin (" See "), który napisał również scenariusz filmu. Telewizyjna premiera została zaplanowana na 14 stycznia 2023.Tydzień po premierze pierwszego filmu widzowie będą mogli obejrzeć "Bad Behind Bars: Jodi Arias". To kontynuacja jednego z najbardziej popularnych filmóww historii stacji, " Mroczny sekret Jodi Arias ". Nowa produkcja skupi się na pobycie w areszcie, gdzie Arias ( Celina Sinden ) oczekiwała na proces w sprawie zabójstwa swojego chłopaka. W celi poznaje dwie współwięźniarki, które szybko stają się jej najbliższymi współpracownicami. Gdy jedna z nich wychodzi na wolność, pomaga Arias w publicznej walce o uniewinnienie. Wychodzące na jaw fakty zaczynają wzbudzać wątpliwości w przyjaciółce, a bohaterka zaczyna pokazywać swoją dotąd ukrytą stronę.Trzecia premiera to "Sherri Papini: I Kidnapped Myself", opowieść o tytułowej matce dwójki małych dzieci, która pewnego dnia znika. Rozpoczęte poszukiwania przybierają wymiar krajowy. Gdy po trzech tygodniach odnajduje się, twierdzi, że została przetrzymywana siłą w nieznanym miejscu. Po powrocie Papini służby wciąż szukają sprawców, co ostatecznie doprowadza do odkrycia, że za porwaniem stała sama porwana, która ukartowała całe wydarzenie. Jaime King wcieli się w Papini, a jej oddanego męża zagra Matt Hamilton . Film napisany przez Katie Boland reżyseruje Marta Borowski Ostatnim filmem z serii jest "Gwen Shamblin: Starving for Salvation" z Jennifer Grey w roli głównej. Gwen Shamblin, kontrowersyjna guru dietetyki i założycielka własnego kościoła, która zginęła w katastrofie lotniczej w 2021 roku, została oskarżona przez swoich pracowników o psychiczne i fizyczne znęcanie się. Emisja została zaplanowana na 4 lutego.