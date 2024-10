Cykl "Terrifier" dobiega końca? Reżyser ujawnia, że wie, jak się skończy

Ile jeszcze filmów powstanie w cyklu "Terrifier"?

Rozmawiamy z odtwórcą roli Arta Davidem Howardem Thorntonem

Fani morderczego klauna Arta mogą spać spokojnie. Czwarty " Terrifier " został zapowiedziany jeszcze przed kinową premierą części trzeciej.Jednak sam cykl może powoli dobiegać końca. W wywiadzie udzielonym portalowi Variety Damien Leone zasugerował, że może nakręcić jeszcze tylko jeden lub dwa filmy w serii:Tymczasembije rekordy popularności w amerykańskich kinach. Ten kosztujący 2 miliony dolarów horror zarobił na dzień dobry prawieJest to też pierwszy film bez kategorii wiekowej, który zajął pierwsze miejsce w amerykańskim box offisie od grudnia ubiegłego roku i premiery " Renaissance: A Film by Beyoncé ".W trzeciej części w sennym Miles County wszyscy już szykują się do świąt i nie podejrzewają, że wkrótce poleje się krew. Żądny mordu klaun Art, z pomocą nieczystych sił, powraca, by siać śmierć, zadawać ból i sycić się ludzkim cierpieniem. Tym razem nie działa jednak sam. U jego boku staje ogarnięta szaleństwem zwyrodniała dama. Ta para zgotuje ludziom piekło na Ziemi. Nie oszczędzą nikogo, nawet Świętego Mikołaja. A kres ich potwornej zabawie położyć może tylko Sienna. Ale czy starczy jej sił, by walczyć?