Cynthia Erivo kontra agresywny fan. Broniła Arianę Grande na premierze "Wicked: Na dobre"

źródło: Getty Images
autor: Suhaimi Abdullah
Wielkimi krokami zbliża się kinowy debiut filmu "Wicked: Na dobre". Gwiazdy musicalu pojawiają się na kolejnych uroczystych premierach, a ich ostatnim jak dotąd przystankiem był Singapur. Na czerwonym dywanie doszło tam do niepokojącej sytuacji.

Niebezpieczna sytuacja na premierze



Gdy Ariana Grande szła przywitać się z fanami, jeden z nich przedarł się przez ochronę i siłą objął odtwórczynię roli Glindy, co wyraźnie ją zestresowało. Na ratunek koleżance z planu ruszyła Cynthia Erivo (filmowa Elphaba), która jeszcze przed przybyciem ochroniarzy zaczęła odciągać mężczyznę od Grande. Potem pocieszała ją wraz z Michelle Yeoh. Sam mężczyżna uśmiechał się po tym, jak został ujęty przez ochroniarzy. Całość została uwieczniona na viralowych już nagraniach. Poniżej jedno z nich:



Grande ma już przykre doświadczenia w związku ze swoimi występami publicznymi. W 2017 roku po jej koncercie w Manchesterze doszło do ataku terrorystycznego, w wyniku którego zginęły 22 osoby, a wiele zostało rannych. Grande po czasie opowiadała o tym, jak traumatyczne było do dla niej doświadczenie.

W "Wicked: Na dobre" Elphaba (Cynthia Erivo), obecnie demonizowana jako Zła Czarownica z Zachodu, żyje na wygnaniu ukryta w lesie Oz i desperacko próbuje ujawnić prawdę o Czarodzieju (Jeff Goldblum). Tymczasem Glinda (Ariana Grande) stała się symbolem Dobra dla Oz, mieszka w pałacu w Szmaragdowym Mieście i korzysta z przywilejów sławy i popularności. Zgodnie z instrukcjami Madame Morrible (Michelle Yeoh) Glinda służy Oz i zapewnia mieszkańców, że wszystko jest w porządku pod rządami Czarodzieja. Wraz z rosnącą sławą Glinda przygotowuje się do ślubu z księciem Fiyero (Jonathan Bailey). Jednak dręczy ją rozłąka z Elphabą. Próbuje doprowadzić do pojednania między Elphabą a Czarodziejem, lecz jej wysiłki kończą się fiaskiem, pogłębiając przepaść między przyjaciółkami. Glinda i Elphaba będą musiały po raz ostatni się zjednoczyć. Ich niezwykła przyjaźń stanie się osią, od której zależy ich przyszłość. By odmienić siebie i całe Oz na dobre, będą musiały obdarzyć się wzajemnym zaufaniem i empatią. Premiera filmu 21 listopada.

"Wicked: Na dobre" - zwiastun



