Członkini oryginalnego "Słonecznego patrolu" powraca!

David Chokachi nie będzie jedynym członkiem obsady oryginalnego "Słonecznego patrolu", który pojawi się w nowym "Baywatch"! Jak donosi portal Deadline, angaż otrzymała również Erika Eleniak.
Shauni pomoże bohaterom nowego "Słonecznego patrolu" Erika Eleniak powróci jako Shauni
, w którą wcielała się w oryginalne. Zobaczymy ją w jednym, może dwóch odcinkach. Pojawi się, by pomóc Hobie'emu (Stephen Amell
) w organizacji dorocznych zawodów plażowych pomiędzy ratownikami wodnymi a członkami straży przybrzeżnej. Erika Eleniak
była członkinią obsady pierwszych dwóch sezonów serialu "Słoneczny patrol
". I choć potem opuściła serial, to jednak fani pamiętają ją do dziś.
Nowy "Baywatch"
to reboot i sequel w jednym. Hobie to syn Mitcha (David Hasselhoff
w oryginalne). Poszedł w ślady ojca i służy jako kapitan tytułowej jednostki ratowniczej. Jego życie wywraca się do góry nogami, gdy pewnego dnia w jego domu zjawia się Charlie – córka, o której istnieniu nie miał pojęcia. Dziewczyna pragnie kontynuować rodzinną tradycję i także strzec bezpieczeństwa na plaży.
Oryginalny "Słoneczny patrol
" był emitowany w latach 1989–2001.
Serial doczekał się wersji kinowej, której zwiastun znajdziecie poniżej: