Członkini oryginalnego "Słonecznego patrolu" powraca!

Członkini oryginalnego &quot;Słonecznego patrolu&quot; powraca!
David Chokachi nie będzie jedynym członkiem obsady oryginalnego "Słonecznego patrolu", który pojawi się w nowym "Baywatch"! Jak donosi portal Deadline, angaż otrzymała również Erika Eleniak.

Shauni pomoże bohaterom nowego "Słonecznego patrolu"



Erika Eleniak powróci jako Shauni, w którą wcielała się w oryginalne. Zobaczymy ją w jednym, może dwóch odcinkach. Pojawi się, by pomóc Hobie'emu (Stephen Amell) w organizacji dorocznych zawodów plażowych pomiędzy ratownikami wodnymi a członkami straży przybrzeżnej.

Erika Eleniak była członkinią obsady pierwszych dwóch sezonów serialu "Słoneczny patrol". I choć potem opuściła serial, to jednak fani pamiętają ją do dziś.

01.jpg Getty Images © Paul Archuleta


Nowy "Baywatch" to reboot i sequel w jednym. Hobie to syn Mitcha (David Hasselhoff w oryginalne). Poszedł w ślady ojca i służy jako kapitan tytułowej jednostki ratowniczej. Jego życie wywraca się do góry nogami, gdy pewnego dnia w jego domu zjawia się Charlie – córka, o której istnieniu nie miał pojęcia. Dziewczyna pragnie kontynuować rodzinną tradycję i także strzec bezpieczeństwa na plaży.

Oryginalny "Słoneczny patrol" był emitowany w latach 1989–2001. 

Serial doczekał się wersji kinowej, której zwiastun znajdziecie poniżej:


Powiązane artykuły Baywatch

Zobacz wszystkie artykuły

Baywatch  (2027)

 Baywatch

Baywatch. Słoneczny patrol  (2017)

 Baywatch. Słoneczny patrol

Słoneczny patrol  (1989)

 Słoneczny patrol

Słoneczny patrol: Ślub na Hawajach  (2003)

 Słoneczny patrol: Ślub na Hawajach

Najnowsze Newsy

Filmy

Jordan i Arjona pochwalili się zwiastunem nowej "Afery Thomasa Crowna'"

Podcast Filmy

"Mam parę uwag" #136: O co ta cała "Drama"?

Filmy

"Władcy Wszechświata": gwiazdy zapowiadają "mnóstwo mięśni"

1 komentarz
Filmy

"Kosmiczne jaja 2". Ujawniono oficjalny tytuł

3 komentarze
Filmy

Spielberg pokazał, jak wyglądają obcy z "Dnia objawienia"

10 komentarzy
Filmy Wideo

Rodzina Fockerów powraca! Ben Stiller, Robert De Niro w zwiastunie "Focker-in-Law"

10 komentarzy
Filmy

Amazon pokazał fragmenty filmu "Nieśmiertelny"

3 komentarze