Człowiek, który ożywił sny

  Miyazaki Hayao – najsłynniejszy twórca anime, współzałożyciel Studia Ghibli i trzykrotny laureat Oscara, w tym za "Spirited Away: W krainie bogów". Puchaty duch lasu, kroczący zamek czy rudowłosa rybka to tylko niektóre z niezwykłych pomysłów mistrza. Skąd czerpał inspiracje i dlaczego to właśnie jego wizja zachwyciła widzów ze wszystkich kontynentów?  


 Badaczka kultury japońskiej Susan Napier opisuje drogę genialnego reżysera – od dziecka dorastającego w cieniu wojny po narratora uniwersalnych opowieści o potędze natury i katastrofach ekologicznych. "Mój sąsiad Totoro", "Księżniczka Mononoke", "Zrywa się wiatr" – każdy z tych filmów łączy osobiste doświadczenia twórcy z przenikliwą refleksją nad kondycją współczesnego człowieka.  

"Miyazaki. Świat w animacji" jest sugestywnym portretem artysty pełnego sprzeczności, melancholijnego marzyciela, pracoholika i perfekcjonisty. To również zaproszenie do wykreowanych przez niego fantastycznych przestrzeni. 

 Od samego początku mojej drogi odkrywania Japonii towarzyszą mi filmy Miyazakiego Hayao i Studia Ghibli. Nie mogłabym sobie wymarzyć lepszych kompanów w tej podróży! Ta publikacja pozwoliła mi jeszcze głębiej poznać i zrozumieć te filmowe światy oraz zamieszkujące je postaci, które instynktownie pokochałam od pierwszego wejrzenia.  
ANNA WOŁCYRZ, tłumaczka literatury japońskiej, współzałożycielka wydawnictwa Tajfuny.

Oto napisany z pasją przewodnik po uniwersum cudów prawdziwego czarodzieja. Miyazaki Hayao stworzył krainy, w których chciałoby się zamieszkać. Książka Susan Napier to połączenie biografii, analizy najwspanialszych japońskich animacji i wyjaśnienia, dlaczego trafiają one prosto do naszych serc. To idealna lektura dla tych, którzy kochają Studio Ghibli, ale lubią też wiedzieć, "jak to jest zrobione". Choć nie żyjemy w anime, to dzięki Miyazakiemu nasza rzeczywistość może się stać odrobinę lepsza.
KAJA KLIMEK (KAJUTEX), krytyczka filmowa i popkulturalna

Susan Napier pokazuje, jak japoński mistrz animacji, zanurzając się w królestwie przyrody, stawia czoła naszym demonom: rozpoznaje wymiary traumy i kryzysu oraz obnaża destrukcyjne oblicze cywilizacji. Miyazaki to artysta zdolny nie tylko tchnąć życie w animowane postacie, lecz także obudzić samych widzów.
MARIA TATAR, autorka The Annotated Brothers Grimm

Susan Napier – profesorka retoryki i japonistyki na Tufts University. Jej zainteresowania badawcze obejmują literaturę japońską, kulturę anime, mangę oraz zjawisko fandomu. Jedna z najważniejszych badaczek twórczości Miyazakiego Hayao. Do jej bogatego dorobku naukowego należą liczne artykuły oraz książki, m.in. "Anime from Akira to Howl’s Moving Castle: Experiencing Contemporary Japanese Animation" (2005) oraz "From Impressionism to Anime: Japan as Fantasy and Fan Cult in the Western Imagination" (2007).
